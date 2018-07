El grupo viene trabajando desde diciembre del año pasado y tuvo dos encuentros presenciales previos, en Bilbao y en París, antes de la útima reunión realizada este lunes en Buenos Aires. Uno de los ejes centrales del documento final pasará por el empleo. "Al comienzo no estaba tan sólida la idea de incluir el empleo y cuando lo debatimos vimos que era imposible que no esté. Con todo lo que está ocurriendo en la industria 4.0, si no tenemos educación y entrenamiento alineado, vamos a dejar gente fuera del proceso de la economía que se viene. Y esto no es de aquí a 20 años, es realidad", explicó Di Si, de Volkswagen. Por eso, se decidió dejar de lado la expresión future work y se reemplazó por digital skills.