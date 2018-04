– Me gustan mucho las actividades al aire libre y de riesgo, y uno de mis viajes tuve un accidente con paro cardíaco y respiratorio incluídos. Técnicamente, estuve muerto varios segundos. Eso me cambió y me hizo pensar en cosas como por qué estoy acá y en la responsabilidad de intentar trascender y dejar una buena huella. Hoy tenemos mucho más que un negocio de impacto masivo, tenemos una organización porosa que se conecta mucho con la comunidad. La visión de que hay que hacer algo trascendente me viene sin dudas de ese momento extremo. Fue cuando tenía 27, así que hoy puedo decir que tengo 25 años. Eso explica mucho. Disfruto de la vida y no me tomo seriamente muchas cosas. Me gusta inculcar el espíritu de divertirnos en el trabajo. Pasamos mucho tiempo acá y hay que generar amigos y pasarla bien.