Siguiendo la ola de contenidos críticos sobre el mercado financiero que comenzó luego de la crisis subprime de 2008 (como "Too Big To Fail", "Margin call", la nueva "Wall Street", "El lobo de Wall Street" y el documental "Requiem for american dream"), Billions tuvo su estreno en 2016. Está creada por Andrew Ross Sorkin (autor también de "Too Big To Fail") y el argumento se centra en el enfrentamiento entre Axelrod (Damian Lewis) y Chuck Rhoades (Paul Giamatti), un fiscal del distrito sur de Manhattan que investiga delitos financieros.