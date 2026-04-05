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El régimen iraní atacó plantas químicas en EAU, compañías energéticas en Bahréin y plantas desalinizadoras de Kuwait

Los comunicados oficiales informaron daños en sedes ministeriales, instalaciones de energía y un complejo petrolero. Los tres países interceptaron drones y misiles durante la madrugada de este domingo

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El humo asciende en Kuwait tras una explosión producto de un misil iraní (Europa Press)
El humo asciende en Kuwait tras una explosión producto de un misil iraní (Europa Press)

Las autoridades de Kuwait denunciaron este domingo una serie de ataques iraníes contra edificios gubernamentales, instalaciones petroleras, dos centrales eléctricas y plantas desalinizadoras de agua. Estos incidentes ocurren en el contexto de la respuesta de Irán a la ofensiva lanzada hace más de un mes por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

La Corporación Petrolera de Kuwait anunció que un complejo del área de Shuwaikh fue alcanzado por drones iraníes durante la madrugada del domingo, lo que provocó un incendio. El edificio fue evacuado por completo y se evaluó el alcance de los daños, mientras se implementaron medidas para asegurar la zona y salvaguardar la seguridad del personal.

El Ministerio de Finanzas del país árabe comunicó que “el edificio del Complejo de Ministerios en la ciudad de Kuwait fue atacado la noche del sábado 4 de abril de 2026 por un dron enemigo como resultado de la atroz agresión iraní”. El ataque no dejó víctimas, pero sí causó daños materiales en el complejo, que alberga sedes de varios ministerios.

Tras el incidente, la administración kuwatí informó que los empleados del edificio trabajarán de forma remota y la atención al público se reanudará el lunes.

El Gobierno de Kuwait confirmó los ataques procedentes de Irán del sábado y este domingo (Europa Press)
El Gobierno de Kuwait confirmó los ataques procedentes de Irán del sábado y este domingo (Europa Press)

Por su parte, el Ministerio de Electricidad, Agua y Energía Renovable informó que dos plantas de energía y desalinizadoras también fueron blanco de los ataques, sin que se registraran víctimas. La cartera detalló que se produjeron “daños materiales significativos” y dos unidades de generación de energía quedaron fuera de servicio. Los equipos de emergencia trabajaron para “garantizar la continuidad de los servicios”, y la seguridad de los sistemas de electricidad y agua fue definida como “prioridad absoluta”.

Desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, la República Islámica lanzó cientos de ataques contra países del Golfo, con énfasis en aquellos donde operan bases militares estadounidenses, como Kuwait.

En Bahréin, el Ministerio del Interior afirmó que los equipos de defensa civil han “extinguido un incendio en las instalaciones como consecuencia de la agresión iraní”, y luego especificó que ocurrió en un almacén perteneciente a la compañía nacional Bapco Energies.

La Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Desastres de los Emiratos Árabes Unidos comunicó este domingo que las defensas aéreas del país “se enfrentaron a una amenaza de misiles” procedentes de Irán. La entidad instó a la población a permanecer en lugares seguros y a seguir las advertencias y actualizaciones a través de los sitios web oficiales.

Los restos de varios proyectiles iraníes derribados, según las autoridades, proocaron varios incendios en la planta petroquímica de Borouge.

Miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votan una resolución en la sede de Naciones Unidas, el 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Seth Wenig)
Miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votan una resolución en la sede de Naciones Unidas, el 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Seth Wenig)

En medio de los continuos bombardeos por parte del régimen de la república islámica, el Consejo de Seguridad de la ONU postergó la votación prevista para el viernes pasado sobre un proyecto de resolución que autoriza el uso de fuerza “defensiva” en el estrecho de Ormuz, sin dar a conocer una nueva fecha para el tratamiento de la iniciativa.

El texto, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, contempla que los Estados miembros puedan actuar de manera unilateral o a través de “asociaciones navales multinacionales voluntarias” para emplear “todos los medios defensivos necesarios y proporcionales a las circunstancias”.

El objetivo de la propuesta es garantizar el tránsito marítimo y disuadir cualquier intento de cierre o interferencia en esa vía estratégica, afectada por el bloqueo impuesto por Irán en represalia a los ataques realizados por Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra regional hace un mes. La interrupción del paso impacta el flujo de petróleo, gas natural licuado y fertilizantes, con consecuencias directas en los precios internacionales.

Las autorizaciones del Consejo de Seguridad para el uso de la fuerza son poco habituales. Entre los antecedentes figuran la resolución de 1990 que habilitó la intervención de una coalición liderada por Estados Unidos en Irak tras la invasión de Kuwait, y la decisión de 2011 que permitió la intervención de la OTAN en Libia, que derivó en la caída de Muamar Gadafi.

(Con información de Europa Press)

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