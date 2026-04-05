Netanyahu aseguró que el Ejército israelí está “aplastando” al régimen de Irán: “Estamos listos para la victoria”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su gobierno continúa con la ofensiva contra el régimen de Teherán. “Les prometí que seguiríamos aplastando al régimen terrorista de Teherán, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”, declaró.

Netanyahu reiteró que Israel destruyó en Irán “el 70% de la capacidad de producción de acero, que utilizan como materia prima para sus armas” e informó sobre nuevos ataques: “Hoy atacamos las plantas petroquímicas y seguiremos ocupándolas, tal como prometí”.

El mandatario, que publicó un mensaje vía X, concluyó: “Estamos listos para la victoria”.

El sábado estuvo marcada por una nueva escalada militar en Medio Oriente tras el ataque del Ejército israelí a una instalación petroquímica y otros objetivos clave del régimen iraní. El Ejército israelí informó que ejecutó bombardeos simultáneos contra Líbano e Irán, y reportó más de 140 objetivos atacados en territorio libanés y más de 200 en el país persa entre viernes y sábado.

Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los ataques en Irán incluyeron un supuesto centro de la Guardia Revolucionaria Islámica que almacenaba armas, como lanzadores de misiles balísticos, junto a instalaciones dedicadas a la producción de estos misiles y a sistemas de defensa aérea.

Las FDI confirmaron el bombardeo de instalaciones petroquímicas en el sur de Irán durante la mañana del sábado, y aseguraron que esos emplazamientos servían para la fabricación de materiales destinados a misiles balísticos. El Ejército afirmó que los ataques paralizaron toda la producción de materiales químicos en la zona y que las pérdidas económicas podrían alcanzar miles de millones de dólares.

Israel destruyó un camión que se utilizaba como lanzador de misiles balísticos de Irán

La agencia de noticias Fars informó que varias instalaciones en la Zona Especial Petroquímica de Mahshahr, provincia de Juzestán, fueron alcanzadas por los ataques aéreos y cinco personas resultaron heridas.

La semana pasada, medios israelíes señalaron que la cúpula política de Israel ordenó a las FDI un cambio de estrategia para atacar objetivos económicos en Irán, buscando infligir un daño financiero masivo al régimen.

El viernes, Netanyahu afirmó que la Fuerza Aérea israelí destruyó el 70% de la capacidad de producción de acero de Irán. Este golpe priva a la Guardia Revolucionaria iraní de recursos financieros y limita su capacidad para fabricar armamento, en el marco de una operación conjunta con Estados Unidos.

Netanyahu detalló que las acciones recientes incluyeron ataques contra puentes e infraestructuras estratégicas de Irán. El primer ministro subrayó que estas operaciones se efectuaron “en plena coordinación” con el presidente estadounidense Donald Trump y continuarán hasta debilitar aún más al régimen iraní.

Un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán (Europa Press)

“Este régimen está más débil que nunca; Israel está más fuerte que nunca”, aseguró tras una evaluación militar en la sede principal de la unidad de Inteligencia del Ejército en Tel Aviv.

El acero representa un material estratégico para la producción industrial y militar, empleado en la fabricación de misiles, drones y embarcaciones. Tras los bombardeos, las dos mayores plantas siderúrgicas de Irán, Khuzestán y Mobarakeh, han quedado fuera de servicio. Las empresas afectadas advirtieron que su reestructuración podría demorar meses.

La destrucción del 70% de la capacidad siderúrgica iraní constituye un golpe significativo para la industria militar y la economía del país. El Gobierno israelí sostiene que la campaña conjunta busca frenar el flujo de recursos hacia la producción de armas por parte de la Guardia Revolucionaria.

En el marco de estas operaciones coordinadas entre Estados Unidos e Israel, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que varios líderes militares del régimen iraní fueron eliminados durante un ataque masivo en Teherán, según comunicó en un mensaje publicado en su red social Truth Social.

El presidente Donald Trump emitió un mensaje sobre un ataque masivo en Teheran

En la publicación, Trump compartió un video que muestra el bombardeo, pero no proporcionó información sobre el día, la hora o la modalidad exacta del operativo.

Según el mensaje difundido, Trump afirmó que “muchos de los líderes militares de Irán, que los han dirigido de forma deficiente e imprudente, son eliminados, junto con muchos otros, con este ataque masivo en Teherán”.