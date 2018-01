FOUNDERS LAB. Esta nueva aceleradora está manejada por Pablo Larguía (fundador de Bumeran.com y socio de Red Innova), Pablo Orlando (GoodPeople) y Nicolas Bayerque (Gone). Se van a enfocar en Inteligencia Artificial, blockcahin e Internet of Things. A partir de marzo, analizarán proyectos para una aceleración de 4 meses e inversiones de US$ 100.000 en cada caso, a cambio de entre y 8 y un 15% de la compañía.