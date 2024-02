Retenciones, ley de Semillas y reforma laboral, los ejes de la reunión de la Mesa de Enlace con los gobernadores

Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Gisela Scaglia (Santa Fe)

La Mesa de Enlace Agropecuaria coincidió hoy con los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos en la necesidad de no elevar los derechos de exportación que gravan la actividad agropecuaria, restan competitividad y cierran mercados externos, y promover un calendario de disminución en las alícuotas del impuesto. Desde estas provincias, consideraron dar su apoyo a Javier Milei para la aprobación de la Ley Bases, aunque con las modificaciones que requiera cada distrito.

En un encuentro que se llevó a cabo por la tarde en la sede porteña de la Federación Agraria (FAA), y participaron su presidente Carlos Achetoni, junto a su par de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino, de Confederaciones Rurales (CRA), Carlos Castagnani y el vicepresidente de Coninagro, Marcelo Federici, quienes recibieron al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, al de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y a la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

Desde el campo, reclamaron avanzar en sesiones ordinarias con temas como la Ley de Semillas, y allí evitar que el gobierno adhiera al acuerdo UPOV 91 hasta debatir el tema en detalle; la Reforma Laboral para facilitar la contratación, frenar la industria del juicio y la problemática de conflictividad laboral que enfrentan las pymes agropecuarias; y también promover una nueva Ley de Bioenergía y una Ley Federal de Carnes.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Federación Agraria

Tras el encuentro, Achetoni sostuvo en conferencia de prensa que “las retenciones se mantienen” con las alícuotas actuales vigentes, y aseguró que lo que espera el campo es contar con una propuesta oficial de reducción en el tiempo de los derechos de exportación para estimular la producción del campo argentino.

También expresó que dentro de los temas que hoy se mantienen dentro de la Ley Bases, la Mesa de Enlace ve con “preocupación” la decisión del gobierno de promover la adhesión al Acta de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). “Todos -dijo Achetoni- coincidimos en que hay que pagar la tecnología (en semillas) pero también debemos darnos el debate necesario y que esto se dé en sesiones ordinarias. Pero allí vemos un serio peligro a la decisión oficial de adherir a la UPOV 91, porque esto diluye la posibilidad de promover una reforma de la Ley de Semillas”.

“Hablamos con el gobierno por la ley de Semillas, allí tenemos posturas lejanas, pero mantenemos en todos los ámbitos reuniones para poder arribar a consensos. Lo nuestro no es poner palos en la rueda”, explicó Achetoni.

Derechos de Exportación

En el encuentro con los mandatarios de las provincias agrícolas del centro del país, Castignani explicó que el campo “pide un calendario de eliminación de retenciones, y nada de esto es contra el gobierno de Javier Milei, sino que le marcamos donde creemos que se cometen errores. El objetivo con las provincias es iniciar un trabajo en conjunto en esta materia y crear confianza, que es lo que necesita el sector”.

También el titular de CRA consideró necesario una modificación de la normativa que impone el Banco Central que restringe o limita créditos beneficiosos para aquellos productores que retienen más del cinco de la soja que producen. “Esta medida del Banco Central castiga al sector agropecuario a la hora de refinanciar o sacar un crédito”, explicó el ruralista confederado.

Pino comentó que “escuchar a los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos decir que están en contra de las retenciones, es algo que se pone en valor para la dirigencia del campo, mientras que, desde el gobierno nacional, nos comentan que la situación económica impide tomar medidas como su eliminación o reducción. Y que, para ello, necesitan un tiempo. Allí el campo necesita señales claras, ya que esta medida puede tener un comienzo y un fin, y es bueno que comencemos a hablar de ello”.

Federici explicó que el tema retenciones representa una “preocupación” para el sector agropecuario e indicó que la continuidad de este tipo de impuestos “pega muy fuerte sobre la rentabilidad de las empresas del interior”, y explicó también que a muchas “las sacan de mercado”.

No obstante, Achetoni planteó sus dudas respecto a la discusión que pueda darse en la Cámara de Diputados respecto a los derechos de exportación. “Entendemos que el capítulo se ha retirado y que las retenciones quedan como estaban antes. Creo que van a mantenerse ahí, pero hay dudas porque hay versiones donde se dice que todavía el capítulo está dentro del dictamen, por lo cual estamos con incertidumbre”, dijo el titular de FAA.

También Pino, comentó que “se planteó ante los gobernadores el tema de contar con la necesidad imperiosa que tiene la Argentina de hacer una reforma laboral; allí hemos coincidido con los tres gobernadores con la Mesa de Enlace en que es la manera de generar empleo y más inversión en el país. Y la idea es que el Congreso la trate cuando comiencen las sesiones ordinarias, junto a una nueva Ley de Semillas, de Bioenergía y una Ley Federal de Carnes”.

En la sede de FAA en el encuentro con los gobernadores también participaron otros dirigentes agropecuarios como Elvio Guía, Marcelo Banchi y Andrea Sarnari (de Federación Agraria Argentina), José Colombatto, Javier Rotondo y Pablo Ginestet (Confederaciones Rurales Argentinas), Marcelo Espinosa (CONINAGRO), y Marcos Perda y Eloisa Frederking (por la Sociedad Rural Argentina).

El debate en el Congreso

Antes de que se realice la reunión, los gobernadores dieron su parecer respecto las necesidades e intereses del sector agropecuario, pero también su posición respecto a la Ley Ómnibus que será discutida mañana. Llaryora dijo que “es importante sostener que la Argentina sale (de su crisis) con un programa fiscal pero también con un programa productivo: allí Córdoba considera que los países que progresan son los que generan trabajo y para ello hay que seguir trabajando en conjunto con los sectores productivos”.

“La situación económica no es solo tremendamente difícil en Córdoba, sino en todo el país. Vivimos un plan de ajuste, con una alta inflación, con recesión y con una caída en ventas de las empresas pymes. Por ello, al plan que propone el gobierno nacional, lo que las provincias necesitan es multiplicar las inversiones”, expresó Llaryora.

Agregó que por ello “vamos a acompañar y dar quórum para tratar la ley Bases que necesita el gobierno de Javier Milei, acompañaremos a la norma en general y luego planteando modificaciones que consideramos son mejores para la Argentina, defendiendo claramente los recursos provinciales. Para nosotros, el Impuesto País es un impuesto coparticipable en un 30% que iba a obras”.

El mandatario cordobés además de ponderar la reforma laboral para facilitar “el blanqueo de muchos trabajadores que están en negro”, consideró que “hay partes del paquete fiscal que han retirado que son necesarios, ya que se están retrasando inversiones: ya que había blanqueo de capitales, una moratoria, bienes personales, que creo que colabora con recursos tanto para el gobierno nacional como provincial. Esto podría volver a ser incorporado ahora”.

Por su parte, Frigerio expresó que con los diputados de su espacio político van a “apoyar y poner el hombro en un momento muy difícil para el país” y consideró que más allá de la decisión del gobierno nacional de quitar el Capítulo Fiscal de la Ley Bases, “la Argentina necesita reformas en materia fiscal y económica, y esperemos que podamos pronto darle al gobierno de la Nación las herramientas que necesite”.

En el caso del Impuesto País, Frigerio planteó “que hay un error en la explicación, ya que lo que piden las provincias no es coparticipar sino distribuir distinto lo que iba al gobierno nacional, al que no se puede desfinanciar. Y allí coparticiparlo es sacarle ingresos al gobierno nacional”.

Para la vicegobernadora Scaglia, la administración de Maximiliano Pullaro ratificó el “compromiso con el campo y también con el no aumento a las retenciones: es importante defender siempre a la producción de nuestra provincia” y decirle al gobierno nacional que “hoy el campo no tiene recursos, que está endeudado, por lo que no vamos a acompañar ningún capítulo de la Ley Bases que implique un daño para Santa Fe”.

“Tenemos la voluntad -dijo Scaglia- de apoyar al gobierno nacional: a quien queremos que le vaya bien. Si le va bien a la Argentina, nos va a ir bien a todos. Pero planteamos que no se puede meter la mano siempre en el mismo bolsillo. No se le puede sacar siempre a los mismos. Hace dos años, el campo sufrió la peor sequía de su historia y ningún gobierno estuvo para ponerle plata o darle créditos o alivio a la ganadería cuando morían las vacas en la provincia de Santa Fe.