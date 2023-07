Qué va a pasar con el precio de la carne según el Secretario de Agricultura

La carne aumentó 85% en AMBA en el último año frente a un 117% de inflación en la región durante el mismo período (Reuters)

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se refirió al atraso que tiene el valor de la carne vacuna, y dijo cuando espera que se dé el salto para acompañar la inflación.

“La carne vacuna tiene un retraso importante. Si lo comparás con la inflación, depende de la categoría, está entre un 40% y un 60% de atraso. En algún momento eso se va a reacomodar. Ahora hay una oferta importante. No veo en el corto plazo una suba, porque producto de la sequía, los productores tuvieron que liquidar y lo siguen haciendo. Mandaron a feedlot, que hoy están con una capacidad histórica de ocupación, porque se mandó apurando el proceso de engorde. Todavía tenemos alrededor de un mes y medio de buen abastecimiento. No quiero llevarle intranquilidad a la gente, pero habrá un reacomodamiento de precios. Esto pasó durante el año pasado”, dijo el funcionario.

El capítulo Carnes y Derivados del Índice de Precios al Consumidor del Indec marca un avance interanual del 85,5% en el Gran Buenos Aires, muy por debajo de un nivel general de precios que se movió 117% en la región durante ese mismo período. Ese abaratamiento en términos reales no será eterno, según entiende el Gobierno.

En diálogo con C5N, Bahillo reconoció además que el Programa de Incremento Exportador (PEI), que estipula un tipo de cambio diferencial para la exportación de algunos productos de origen agropecuario y que en esta oportunidad incorporó a las exportaciones de maíz para el dólar agro a $340 generará un desfasaje de precios en otras cadenas que dependen de este cereal, y eso tendrá impacto en precios.

Por el Dólar Maíz, los productores de carne porcina y vacuna dicen que se incrementarán las pérdidas, y eso adelantaría la suba de los precios de la carne. En ese contexto, Bahillo se refirió al aumento del maíz que utilizan los feedlots para alimentar al ganado.

El secretario admitió que el Ministerio de Economía “ya está trabajando, para que esto no suceda”, a la vez que confirmó: “Convocamos a la cadena avícola y porcina que pueden tener modificación de costos por la suba del maíz y perder algo de competitividad. Para que ese costo no se traslade a precio, tratar de compensar esa modificación de costos”.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura

Según explicó el funcionario, esto se haría “a través de compensaciones, como el que ya hicimos, y se puede implementar rápidamente. Como en el caso del pollo es sensible, hemos convocado a CEPA (cámara de procesadores avícolas) el miércoles a las 11 de la mañana para trabajar en un programa que compense esta modificación de costos que puede haber, y no sea trasladado a precio. Vamos a hacer todo lo posible para que esto no suceda”.

“Ahí tenemos también un programa para el productor que lleva engorde a feedlot, porque a la salida de la sequía, cuando el productor desteta, para que no tenga que venderlo cuando no quiera, generamos un programa para subsidiar al productor para que mande al feedlot, y le pagamos el 40% del costo. Está vigente ese programa”, recordó Bahillo.

