Los fabricantes nacionales de Maquinaria Agrícola reclaman una nueva ley, que impulse la inversión y el empleo en el sector

Las fábricas nacionales de maquinaria agrícola reclaman un nuevo marco normativo y legal que promueva su estabilidad y desarrollo. Una nueva Ley de Maquinaria Agrícola, argumentan, allanaría el camino a más inversiones y empleos de calidad en el orden local.

El objetivo central sería diferenciar la maquinaria de origen nacional, tal como lo hacen las leyes en Brasil, lo que permitiría –a juicio de las empresas- hacer más eficiente el empleo de los esquemas de crédito y subsidios para estimular el desarrollo sectorial. En la Argentina hoy están instaladas unas 1.200 empresas, distribuidas en once provincias, que emplean de manera directa a más de 40.000 personas, la mayoría de estos puestos de trabajo directos mas las decenas de miles indirectos son en el interior del país.

“Por cada 8 puestos de trabajo que generamos en Argentina, las multinacionales generan 1, y son beneficiadas, como el último registro lo indica, con mas del 70% de los créditos de la banca pública” (Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria)

Eduardo Borri, presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria (Cafma), aseguró que para las empresas locales es fundamental contar con una nueva ley para poder redireccionar los incentivos que la industria requiere para su desarrollo. “Es un proyecto que no tiene costo fiscal, y sí muchos beneficios, ya que creamos tecnología para producir los granos y carne que necesita la Argentina y en materia de empleo, podría pasar de los actuales 40 mil a un número de 70 mil puestos de trabajo, no hay razón lógica que nuestro país no tenga esta Ley similar a la de otros países de punta que siempre estamos mirando de reojo, imitemos esto que es sinónimo de progreso”, dijo en declaraciones radiales.

Contenido nacional

Borri planteó “poner un contenido mínimo nacional de fabricación nacional, ya que de no hacerlo, como sucede hoy, fondos que conforman el 70% de los créditos oficiales y privados que se destinan a la compra de maquinaria agrícola, se van del país. Con una nueva ley, tal como sucede en la industria automotriz, se lograrían generar 30 mil nuevos puestos de trabajo en el sector agropartista, cuando vos comprás una maquina importada, importás mano de obra, me cuesta creer que en un país que le cuesta el trabajo formal, no se promocione aquellas industrias que sí están en plena y constante demanda de nuevos puestos de trabajo”.

Según la cámara de maquinaria agrícola, con otra legislación el sector generaría casi 30.000 empleos adicionales

No se trata de que las marcas importadas de equipos agrícolas dejen de ingresar a la Argentina, dijo Borri, sino de instarlas a producir en el país. tal como lo hacen las empresas locales. “Por cada 8 puestos de trabajo que generamos en Argentina, las multinacionales generan 1, y son beneficiadas, como el último registro lo indica, con mas del 70% de los créditos de la banca pública”.

El proyecto de ley en cuestión fue impulsado oportunamente por el diputado nacional Roberto Mirabella (Frente de Todos – Santa Fe) y fue tomado para su promoción por el diputado nacional y presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) y es discutido por el sector desde hace casi una década. El mismo apunta a diferenciar la maquinaria nacional de la que es fabricada con mayor porcentaje de componentes adquiridos en el exterior, y allí es donde el sector pide su identificación para incluirlas o no dentro de esquemas de financiamiento que promueven los bancos locales y el Estado Nacional y Provincial.

Congreso

También el diputado nacional Pablo Torello (PRO – Buenos Aires), comentó que sobre este particular, y sobre la necesidad de promover y apoyar este proyecto, mantuvo reuniones con su par José Carlos Nuñez (PRO – Santa Fe), quien es vicepresidente de la Comisión de Industria en la Cámara Baja, y con el empresario y otrora legislador Carlos Castellani. “La idea es tratar de charlar este tema, ponernos de acuerdo y llevarlo adelante”, expresó Torello también en diálogo con CNN Radio.

Marcela Silvi, presidenta de ERCA SA, que fabrica sembradoras, y Luciana Mengo, titular de Silos Mengo y presidenta de una cámara del sector

“Me parece muy bien contar con una nueva Ley de Maquinaria Agrícola. Allí hay que definir hasta cuánto debemos es componente nacional, si es por caso un 55% o bien un 60%. La realidad es que siempre hay que fomentar la industria local, y que su producción tenga trabajo argentino. Es importante apoyar a un sector como el agropartista local y a las fábricas instaladas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que dan muchísimo trabajo”, explicó el legislador.

Torello también realizó una defensa del sector primario: “la norma tiene que servir también a los productores, ya que estos tienen que contar con una mayor rentabilidad para poder comprar maquinaria: hoy el productor necesita dos o tres veces más producto para adquirir la maquinaria y los insumos que sus competidores en los países vecinos”.

Empresas

Tras la sequía, el sector de maquinaria agrícola local registró una caída en la demanda de equipos de entre el 50 y 60%, y por ello, busca compensar el deterioro rápidamente a partir del estímulo que le puede ofrecer la nueva ley.

Desde CAFMA, admiten que las empresas que importan equipos para trabajar en el campo local cerraron el 2022 con un 49% de las ventas totales de maquinaria agrícola, cuando solo generan el 10% del empleo que ocupa al sector. Otro de los reclamos es que estos equipos importados se llevan el 70% del crédito que aporta la banca pública en la Argentina.

