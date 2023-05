El campo, en su laberinto: cómo avanzará el sector entre la crisis cambiaria, la sequía y el año electoral

El 2023 plantea enormes desafíos para el campo

Son días intensos para el campo y la agroindustria. A la dramática sequía, que generó pérdidas importantes desde lo productivo y económico, se suma ahora la incertidumbre por la crisis cambiaria y el año electoral que transita la Argentina.

En torno a la sequía, los últimos datos que aportó la Sociedad Rural Argentina reflejaron que en materia de exportaciones de perderán más de USD 25.000 millones y más de USD 6.000 en lo relacionado a la recaudación por derechos de exportación. La grave crisis que desató el clima adverso, fue analizada la semana pasada en el ámbito del Consejo Directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Tras varias reuniones zonales de dirigentes en diferentes zonas del territorio de Buenos Aires, en el encuentro de la semana pasada Carbap expresó su preocupación “por la problemática de la cesación de pagos en varias zonas de la provincia, acentuándose la situación en el norte de la provincia por efectos de la terrible sequía”. Además, pidió la homologación del decreto del Gobernador bonaerense por parte del Gobierno nacional, que extiende la emergencia hasta el 31 de octubre y que desde su sanción hace más de un mes no se ha realizado, impidiéndole a los contribuyentes bonaerenses acceder a los beneficios fiscales nacionales.

Horacio Salaverri, presidente de CARBAP

“El tema de la sequía fue eje de muchos análisis y se manifestó la preocupación por los requerimientos que están recibiendo los productores debido a la solicitud del estado de emergencia fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Carbap vuelve a rechazar una vez más la inacción política y las acciones dilatorias con el sector frente a este contexto de profunda sequía y crisis productiva”, dijeron los dirigentes de la entidad en un comunicado.

Campaña, brecha y elecciones

Frente al difícil contexto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, sostuvo que de cara a lo que se viene para el sector productivo con la nueva campaña agrícola, “habrá menor intención de siembra de trigo, por problemas de liquidez y acceso a fertilizantes importados con incertidumbre de oferta y de precio, y porque las precipitaciones de abril fueron insuficientes aún para lograr mayor humedad en muchos suelos. Esto implica menor liquidez hacia fin de año, por menor producción de cosecha fina. A esto se suma el problema de la ganadería y la lechería, por impactos de la sequía y de las políticas. Y las economías regionales que sufren enormemente la brecha cambiaria”.

Por otro lado, el dirigente señaló que el sector deberá enfrentar problemas en la cadena de pagos, derivados de la sequía y de las políticas económicas vigentes hacia el sector, que según sostuvo “son negativas porque limitan los incentivos a producir”. A todo esto, agregó que habrá “un año de recesión donde caerán las ventas internas, por el agravamiento de la crisis, y se deberán enfrentar incrementos crecientes de costos de producción por efecto de la dinámica acelerada de la inflación y del descontrol cambiario”.

Jorge Chemes, presidente de CRA

En este contexto, Chemes advirtió sobre la postergación de decisiones de inversión, ante la incertidumbre cambiaria y económica, y no descartó que todo se agrave ante la preocupación que hay en torno al escenario electoral, de cara a las próximas PASO y elecciones generales de octubre. “En función del resultado de las PASO, la incertidumbre puede reducirse o incluso aumentarse, postergando decisiones económicas del agro y de todos los sectores hacia fin de año, esperando el cambio de gobierno”.

En momentos donde la Mesa de Enlace define la presentación de un documento para los candidatos a las próximas elecciones junto a otro grupo de entidades, Chemes habló de la necesidad de “plantear a candidatos a presidente y equipos económicos la imprescindible urgencia de resolver la brecha cambiaria, generando un tipo de cambio único, liberalizar el comercio y eliminar los derechos de exportación, para poder volver a producir, reactivar la economía y generar más empleo”.

Estrategia

Diferentes analistas coinciden que en el actual contexto, el campo sufre incertidumbre y un permanente cambio de las reglas de juego, con una alta necesidad de que se corrija el atraso cambiario y reducir la presión impositiva. Y en ese sentido, el sector está a la expectativa y aguardando que el proceso electoral proporcione oportunidades para potenciar su desarrollo, pero también para impulsar su agenda y tratar de conseguir el compromiso de los actores políticos con la misma, y además de impulsar dirigentes propios que puedan tener capacidad de incidencia en la definición de políticas públicas en todos los ámbitos.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace están preparando un documento con propuestas de cera a las próximas elecciones

En ese sentido, el Director de Synopsis Consultores, Lucas Romero, comentó a Infobae que “el proceso electoral siempre abre oportunidades y creo que las perspectivas de alternancia política, generan la posibilidad de pensar de que pudiera haber un conjunto de reglas económicas un poquito más propicias para potenciar el desarrollo del campo y habrá mucha expectativa al respecto. El problema es que aparece en la escena Javier Milei, que si bien puede tener algunas ideas atractivas para el sector, lo que ofrece por sobre todas las cosas es incertidumbre en materia de gobernabilidad”.

Y agregó: “Eso es un elemento que, por más buenas que sean las ideas que tenga y por más valoración positiva que uno tenga de la figura de él, lo que estoy diciendo es que no es una afirmación que tenga que ver con un juicio de valor sobre Milei y personas, sino que es una propuesta política que hoy está en condiciones de competir en la elección presidencial, pero no tiene posibilidad de garantizar que pueda tener capacidad de tomar decisiones y de ejecutar un programa. Todo eso le agrega más incertidumbre y en ese contexto me parece que el sector tiene la oportunidad, como la tiene siempre en los procesos electorales, de poner sobre la mesa los consensos mínimos básicos necesarios para que el sector pueda explotar todo su potencial”.

Por último, Romero recordó que el campo “es uno de los sectores que sufre la incertidumbre y el cambio de reglas. Todos son conscientes que el contexto actual es de altísima incertidumbre, y donde se necesita corregir el atraso cambiario, que es algo que se lo está pidiendo el Fondo Monetario, pero el Gobierno se resiste a eso. Y se ofrece un dólar soja que pareciera ser un paliativo, que hoy convence mucho menos de lo que convencía en el comienzo, y es probable que el sector esté expectante de cómo se desarrollan los acontecimientos económicos y evaluando cómo hacer para pasar a pérdida una temporada olvidable en términos meteorológicos”.

