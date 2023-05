Cuidar el bolsillo en tiempos turbulentos: en que conviene invertir para cubrirse de la subida del dólar

El dólar libre llegó a $497 el miercoles pasado (AP)

Aunque el dólar libre terminó devolviendo una parte de sus subas de abril, la inestabilidad cambiaria dominó la mente de ahorristas e inversores durante toda la semana que pasó. El termómetro más mirado por los argentinos mostró señales preocupantes y la pregunta respecto a cómo cubrirse frente a variaciones del billete pasó a primer plano.

En ese sentido, distintos especialistas consultados señalaron diferentes estrategias posibles de acuerdo al perfil de cada inversor. Por ejemplo, la compra de dólares es siempre una alternativa válida si se aspira apenas a mantenerse al margen de toda colocación que arroje un rendimiento a cambio de reducir el riesgo a cero, pero al costo de ir descapitalizándose paulatinamente en base a la depreciación que sufre el propio dólar (mucho menor que la del peso, claro está).

Pero así como el refugio en el billete es una de las alternativas conservadoras, también existen otras apuestas para quienes no quieren o no pueden ir al dólar o, por otro lado, aspiran a dolarizarse pero al mismo tiempo contar con una inversión que a cambio de algo de riesgo genere la posibilidad de obtener un rendimiento con el tiempo.

““La más conservadora de todas las alternativas es comprar dólar MEP” (Colasurdo)

“La más conservadora de todas es comprar dólar MEP. Eso no es una inversión, pero es una forma de cubrirse del dólar. Pero bueno, sabemos que Estados Unidos tiene inflación en los últimos 12 meses del 5% y una vez que vos estás en dólares te olvidás de la inflación argentina porque tenés la moneda de otro país, te olvidás de una devaluación porque estás en la moneda de otro país, pero te preocupa la inflación de ese país”, dijo la asesora financiera Giselle Colasurdo.

El dólar MEP es una operación que consiste en usar pesos para comprar bonos soberanos y, luego, revender esos mismos bonos a cambio de dólares. Debido a una fuerte intervención del Gobierno para intentar desincentivar la demanda por dólares en el mercado informal, esta semana esa cotización quedó en torno a los $436 y es la opción libre más económica.

Pero, como señalaron los especialistas consultados, hay más opciones que la simple compra de dólares. Certificados de Depósito Argentino (Cedears) que permiten invertir con pesos en acciones y fondos del exterior, bonos corporativos en dólares y títulos de deuda atados al dólar (dollar-linked) son las alternativas en el menú, aunque cada una de esas opciones presenta ventajas para ciertos ahorristas que pueden ser desventajas para otros.

Bonos corporativos en dólares

Conocidos en la jerga como Obligaciones Negociables (ON), los títulos de deuda de empresas son similares a los papeles de deuda soberana con la diferencia de que el emisor es un privado. En general, suelen ser considerados algo más riesgosos que los emitidos por tesoros nacionales, pero el pobre desempeño de los títulos argentinos alteró esa percepción.

En sí, además, son considerados algo menos volátiles que la acción de una empresa. Sería, luego del dólar billete, una opción algo menos conservadora: un poco más de riesgo a cambio de la posibilidad de obtener rendimientos en el tiempo.

Maximiliano Donzelli de IOL Invertironline sugiere una cartera de bonos más que uno en particular. Se puede invertir en ella desde los $20.000 en adelante, dolarizándose en el camino y -al mismo tiempo- colocando a trabajar esos ahorros.

Los bonos en dólares de empresas argentinas, obligaciones negoiables según la agenda del mercado, son una de las alternativas. Por ejemplo, los que emite YPF (Reuters)

“El portafolio simple en cuestión se encuentra conformado en un 47% en la ON de YPF de Ley Extranjera (YMCHO), un 27% en la ON de Ley Local de Cresud (CS38O), y un 26% en la ON de IRSA 2028 (IRCFO). Desde nuestro punto de vista, consideramos que la cartera es ideal para alguien que busca dolarizar sus ahorros y quiere tener también una renta pasiva en dólares”, consideró Donzelli.

“Lo que se destaca de ella es que cuenta con un monto de inversión considerablemente más bajo que las otras carteras de Obligaciones Negociables que solemos sugerir”, agregó.

Las ON de empresas argentinas están en las recomendaciones de todos los especialistas hoy por hoy.

“Una cartera con bonos de YPF, Cresud e IRSA se destaca de otras porque se puede invertir desde $20.00 en adelante” (Donzelli)

Colasurdo, por ejemplo, las recomienda para un perfil moderado más que conservador. Y Gustavo Ber, analista financiero, directamente los coloca como apuesta a la hora de cubrirse contra los movimientos de la brecha cambiaria.

“Los hard dollar (como se llama en la jerga a los emitidos en moneda estadounidense) directamente ofrecen cobertura a la evolución de los dólares financieros, y así es que buscan cubrir el riesgo a una ampliación de la brecha. Además liquidan en dólares”, comentó Ber.

Bonos dollar-linked

Como otra vía para cubrirse aparece una opción más. Lo contrario del hard dollar, los títulos dollar-linked. Estos son bonos que pagan en pesos pero que ajustan por la evolución del dólar oficial.

Tienen dos ventajas. Una, es que pueden colocar dinero en ellos empresas y personas que por alguna razón –por ejemplo, son importadores– están impedidos de recurrir al dólar MEP u otros activos en moneda extranjera. Y, por el otro, también permiten cubrirse ante la posibilidad de una suba del dólar oficial en el mediano o corto plazos.

El dólar de libre disponibilidad más económico en la actualidad es el dólar MEP, que cotiza a $436 (Reuters)

“Si se espera que en algún momento el oficial se acerque más a los dólares libres, bueno, ahí tendría un buen potencial de suba”, dijo Colasurdo.

En cuanto a bonos dollar-linked específicos, Ber sugiere cinco. Dos públicos, emitidos por el Tesoro Nacional, conocidos como T2V3 y TV24, con vencimiento este año y el próximo.

Para quién prefiere no exponerse al riesgo de la deuda emitida por el Estado, mientras tanto, existen opciones privadas. ON dollar-linked. En ese caso Molinos, Cresud y Vista son los emisores preferidos por Ber.

Cedear

Por último, para perfiles con algo más de “apetito por el riesgo” (como se llama en la jerga financiera a los inversores que están dispuestos a algunas pérdidas con tal de tener la posibilidad de obtener ganancias mayores) existe la opción de invertir en acciones y fondos del exterior desde el país.

Esto se hace a través de Cedears. Son papeles que cotizan en la Bolsa porteña y que están respaldados por acciones de empresas y fondos de sus mercados de origen. Se puede invertir en ellos tanto en dólares como en pesos. En este último caso, la ventaja es que se colocan pesos que en algún nivel están atados al futuro de las cotizaciones paralelas del dólar.

“Los bonos hard dollar directamente ofrecen cobertura a la evolución de los dólares financieros, y así es que buscan cubrir el riesgo a una ampliación de la brecha” (Ber)

Esto es porque los precios en pesos se adaptan al valor de cada acción o fondo en el exterior, a un tipo de cambio financiero similar al contado con liquidación. Así, una suba del dólar financiero se traduce linealmente en un aumento del valor en pesos de cada Cedear.

Con todo, no son propiamente instrumentos de cobertura porque más allá de que reaccionen en forma positiva en caso de una ampliación de la brecha cambiaria, son activos de riesgo: acciones y fondos que suben o bajan, de acuerdo a la salud de los mercados y de los negocios de cada empresa.

Hay Cedears que siguen a índices de Wall Street, como el S&P 500, el Dow Jones o el tecnológico Nasdaq, sectoriales como el que apuesta por empresas energéticas o por el mercado de Brasil y, también, de acciones particulares como Tesla, Apple o Bank of America. Entre muchas opciones que, otra vez, se dividen entre más conservadores y de menor volatilidad –como Walmart, Coca-cola, Disney– o más volátiles y riesgosos –como Tesla, Nvidia o el fondo tecnológico de Ark.

