Preocupación en el norte del país por el aumento de casos de inseguridad rural

La rotura de silobolsas es uno de los casos más frecuentes de inseguridad rural

Asociaciones de productores agropecuarios del Noroeste argentino denunciaron una escalada de hechos de violencia, robos y casos de inseguridad en las zonas rurales, incluso usurpación de campos. A raíz de la mencionada situación, reclamaron la intervención de las autoridades nacionales y provinciales, con el objetivo de que se resguarde la integridad física y sus propiedades. La creciente ola delictiva fue ratificada por productores de Tucumán, Salta y Jujuy.

Gonzalo Blasco, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino (APRONOR), afirmó en diálogo con Infobae que “en el caso de la provincia de Tucumán, desde hace dos años venimos viviendo una ola de hechos de inseguridad en el campo, principalmente robos y también hemos tenido crímenes de productores”.

“Hay robo de galpones, agroquímicos, maquinaria agrícola, alambrado y herramientas de taller, y todo lo que hay en un campo. Este tipo de hechos no cesa pese a las denuncias e incluso crece el número de hechos. Hace tres semanas me tocó el turno a mí. Me rompieron el galpón y me robaron todo. Si bien los productores tomamos medidas de seguridad, como alarmas o cámaras con grabaciones, pero la policía se lleva las grabaciones, y todo queda en la nada”, explicó Blasco.

Gonzalo Blasco. (@suenaa.campo)

Además. el titular de la entidad comentó que “se han realizado reuniones con autoridades policiales, donde hay una buena predisposición, nos asisten técnicos de delitos rurales, del área de telemática y demás, pero todo queda en la nada, más allá de algún allanamiento. En la Justicia, nos la pasamos haciendo trámites, cuando deberíamos estar trabajando en el campo. Hay un listado de hasta 20 socios de la entidad que han hecho denuncias que quedan en la nada”.

Más denuncias

Este tipo de hechos delictivos también fueron denunciados por productores de la Asociación de Productores de Granos del Norte (PROGRANO), con sede en la provincia de Salta, que se manifestaron “cansados” de sufrir robos en sus campos, motivo por el cual piden una mayor seguridad por parte de la provincia ante las grandes pérdidas que están teniendo por situaciones de inseguridad rural.

Al respecto, Francisco Vidal, titular de la entidad, aseguró que en el último año hay un gran incremento en cuanto a la inseguridad en el ámbito rural, con la sustracción en los campos de insumos agrícolas, maquinaria y hasta robo de dinero. Desde Prograno, se indicó que las pérdidas por este tipo de hechos llegan a los 300 millones de pesos.

“Las dependencias y los móviles policiales están destruidos” (Aprojuy y Federsal)

En un comunicado difundido por la entidad que representa a productores agropecuarios de Salta, que también sumó la adhesión de productores de Jujuy, a través de la Asociación de Productores Agropecuarios de Jujuy (APROJUY) y de la Federación de Entidades Rurales Salteñas (FEDERSAL), se expresó: “hace años que venimos reclamando por la falta de seguridad en los campos y una falta total de respecto a la propiedad privada”.

Desde estas entidades rurales de NOA, se aseguró que pese a crearse unidades policiales y judiciales en las distintas regiones, esto ha “burocratizado y entorpecido el sistema”, y también se indicó que “las dependencias y los móviles policiales están destruidos. Es largo el listado de denuncias sin resolver, falta de recursos para las fuerzas policiales que son cubiertos, en su mayoría, por los mismos productores donando cubiertas, gasoil, reparaciones de móviles”, señalaron.

Por último, aseguraron que “los robos son cada vez más violentos y en crecimiento: queremos producir, y no pasar los días persiguiendo a la Justicia y velando por la seguridad de campos, personal y hasta la propia familia”. Por ello, desde estas entidades se pide a la Justicia y a la Policía provincial y nacional que “cumplan la función por la que fueron designados”.

