En un evento del Consejo Agroindustrial, economistas pidieron un plan de estabilización y decisiones urgentes

La suba del dólar blue, fue uno de los temas de bate en un evento que organizó el Consejo Agroindustrial Argentino

En otra jornada cargada de rumores e incertidumbre por la fuerte suba del dólar libre, economistas presentaron un crudo diagnóstico ante representantes de la cadena agroindustrial y reclamaron al Gobierno medidas urgentes para que la crisis no se profundice y un Plan de estabilización. Además, plantearon su mirada sobre el futuro de las retenciones y cómo sería gobernar el país a partir del 10 de diciembre.

Fue durante el Seminario “Oportunidades para el Desarrollo Federal Argentino”, que organizó hoy el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en el ámbito de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, cuyo objetivo fue transformarse en un espacio para analizar la actualidad de la economía de Argentina, y los desafíos y las oportunidades para un desarrollo federal, inclusivo y sustentable cuyo pilar central sea la agroindustria.

“Queremos volver a presentar los ejes de nuestra propuesta, sus implicancias, los resultados posibles, Argentina necesita al agro para salir de esta crisis que estamos atravesando”, explicó José Martins, Coordinador General del CAA y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, quien además reiteró que “la agroindustria no es un problema, es parte de la solución. No necesitamos subsidios”.

José Martins, Coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino

A lo largo de la jornada, diferentes economistas plantearon sus miradas sobre el momento actual del país y con proyecciones de diferentes escenarios para los meses que se vienen, ante el efecto de la sequía y la incertidumbre por las próximas elecciones. Entre los economistas que participaron del encuentro, se encuentran Diana Mondino, Carlos Melconian, Martín Redrado, Luciano Laspina, y Marina Dal Poggetto, entre otros.

Dal Poggetto: “La salida es un programa de estabilización que requiera acuerdos”

Con un eje central en su exposición sobre la actual crisis cambiaria, la economista Marina Dal Poggetto dijo que la misma hoy se atraviesa “con un horizonte cada vez más corto, donde la falta de consensos en una transición te dificulta la gestión actual, sumado a la sequía de dólares para un Banco Central que no tiene dólares. Estamos en un contexto complejo”.

Frente a los rumores de una posible devaluación del tipo de cambio, agregó que “si no querés devaluar o no podés devaluar por la política o por el impacto inflacionario de corto, si no lo enmarcás en un programa, tenés que restringir importaciones mucho más y en la restricción de importaciones te resquebrajas los acuerdos de precios. Una dinámica muy perversa de cara al nuevo esquema electoral, con cierre de listas el 24 de junio, las PASO el 13 de agosto, y el 22 de octubre recién las elecciones”.

Ante la consulta de cómo se avanzaría en un escenario de soluciones a los actuales problemas, la economista señaló que “la salida es un programa de estabilización que requiera acuerdos. La verdad que no veo cómo armas horizonte y gobernabilidad, cuando el que está siempre quiere patear la pelota al que viene, y el que viene es el que tiene el medio actua”.

Diferentes economistas plantearon su mirada sobre el momento actual del país

Y agregó: “Y ahora, estás en un esquema de represión financiera y vas a pasar visualmente a un esquema de mayor libertad económica. Creo que tenés que ir a un esquema de libertad económica pero suponer que vos podés; yo digo esto es una olla a presión, sacarle la tapa a una olla a presión, si la temperatura está alta te vuela todo por los aires, y creo que el riesgo es ese. En el medio de esa discusión de campaña entre oficialismo y oposición, se te cuela un outsider como (Javier) Milei, que empieza a medir en las encuestas, con una propuesta que, de nuevo digo, la propuesta si llegara a ser verosímil, te acelera un desplome en la demanda de pesos. Entonces estás metido en un problema, yo digo la crisis que supimos construir, o sea, todos digamos, en primera persona, no en tercera”.

Mondino: “Hay una sequía de ideas”

La economista Diana Mondino participó de un panel donde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó un panorama sobre el impacto de la sequía en términos productivos y económicos.

En ese sentido, sostuvo que “hay una “sequía de ideas”, y agregó: “Nos hemos rendido, hemos dejado nuestros valores y que otro tome las decisiones por nosotros. Hemos dejado que se cierren escuelas en el campo y que trabajar la tierra está mal. Tenemos que involucrarnos, participar y demostrar que no tenemos sequía de ideas”.

Diana Mondino

Además, señaló que “tenemos que tener ideas para generar formas de créditos y entender que no es el productor tratando de perjudicar al Gobierno. Por otro lado, no se están haciendo las cosas que se deberían estar haciendo para poder mantener la calidad de nuestros suelos para mejorar. No hay fertilización, cuidado, ni todo el adelanto genético que deberíamos tener en las vacas”. Por último, al referirse a la actual vigencia del dólar agro, la economista precisó que “genera un problema de asimetría. Además, lo que tenemos es un serio problema macroeconómico, un gasto elevado, pero todas las soluciones son de dar subsidio a los problemas”.

Laspina: “Estamos asistiendo al final de un largo ciclo”

La presentación del economista y diputado nacional, Luciano Laspina, comenzó con un análisis del momento actual del tipo de cambio, con una fuerte suba del dólar libre. “Es un momento muy delicado para la economía argentina. Creo que estamos asistiendo al final de un largo ciclo, de un experimento populista. Es un ciclo que empezó hace 20 años, que se fue profundizando con el tiempo, donde se le puso la pata en la cabeza a la producción con impuestos, cepos, prohibiciones, persecuciones. Y lamentablemente el populismo termina mal, termina como una crisis. Esperemos que esto nos sirva de lección a los argentinos para empezar a hacer las cosas de otra manera”.

Laspina, referente económico de la precandidata presidencial Patricia Bullrich, planteó su preocupación por el impacto de la sequía en términos productivos y por los menores ingresos a través de las exportaciones. Pero también advirtió que a partir del segundo semestre “se sentirá el impacto en los pueblos, en la cadena de pago y nos queda un largo trayecto hasta el 10 de diciembre”.

Economistas reclamaron medidas al Gobierno para superar la crisis actual. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

En el actual contexto de incrementos fuertes en el dólar libre, el economista y diputado nacional señaló que “la crisis que estamos viviendo es una responsabilidad del Gobierno. Creo que ahí el ministro de Economía, porque el presidente está corrido de la escena, tiene que tomar decisiones urgentes para que no se profundice la crisis, porque es mejor que se tomen hoy las decisiones que no se posterguen para el 10 de diciembre y le explote a los argentinos de manera más grave. Y es una decisión histórica que le corresponde al ministro de Economía, que no es fácil, pero que creo que la debe tomar”

Y de cara a las próximas elecciones, Laspina proyectó que “el nuevo gobierno, con apoyo parlamentario, como podría tener Juntos por el Cambio, si es elegido por los argentinos, poniendo sobre la mesa un conjunto de leyes y transformaciones, ordenando las cuentas públicas, y poniendo sobre la mesa un Banco Central independiente, por ley del Congreso de la Nación, creo que podemos recuperar la moneda y bajar rápido la inflación. Ahora tenemos que animar a hacerlo y hacerlo rápido, porque si le damos vuelta vamos a terminar tropezando con las mismas piedras que son las elecciones de medio término, el descontento de la gente porque no ve el horizonte; así que hay que ir rápido, primer día y salir adelante.

Melconian: “El gatillo inmediato es la brecha cambiaría”

En su presentación en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el economista Carlos Melconian dijo que el problema que debe resolver el ministerio de Economía “ya no es como llegar a diciembre, sino como llegar a agosto”, que será el momento de las elecciones primarias.

Mientras el dólar libre se movía hoy en torno de los $490, el también presidente de la Fundación Mediterránea aseguró que la brecha cambiaría es el “gatillo inmediato”, que exige una respuesta de política económica, para que Massa pueda “estabilizar la inestabilidad”, como habla logrado hacia fines de 2022 tras asumir en medio de un tembladeral político y económico a principios de agosto del mismo año.

Carlos Melconian

Al respecto, Melconián recordó que Massa logró “estabilizar la inestabilidad” con los planes soja dólar 1 y 2, agregando que fueron “mucho más genuinos” que la actual versión, el cambio de las SIMI por las SIRA en materia de importaciones, además “pasó la gorra” en los organismos de crédito multilateral, y recompuso la relación con el Fondo Monetario Internacional, señaló. “Con esas cosas paró la diarrea del sector externo y de las reservas”, agregó.

Redrado: “Es un momento de mucha fragilidad”

A su turno, el economista Martín Redrado dijo que “es un momento de mucha fragilidad por donde lo mires. Desde fragilidad social, desigualdad, en medio de una corrida cambiaria”.

Y frente a la consulta de este medio, sobre cómo se sale de la difícil problemática, aseguró: “Yo lo he sintetizado en plan, equipo, leyes. Un programa económico integral, un equipo solvente que lo pueda llevar adelante, que tenga capacidad de implementación, y luego leyes que lo puedan respaldar. Probablemente cualquiera puede decir que esto es difícil hacerlo en los próximos 6 meses, pero por lo menos hay algunos temas, por ejemplo, en energía, donde se puede comenzar a tener acuerdos con la oposición que nos permitan generar las obras de infraestructura que Argentina necesita para transformarse en un exportador por ejemplo de gas licuado en el muy corto plazo”.

