Una empresa correntina resistió en la justicia la orden de sacrificar 200.000 aves por casos de gripe aviar: ahora las contrapruebas le dieron la razón

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó mediante un comunicado de prensa que la tercera muestra tomada de aves de la granja comercial “Avícola Santa Ana”, de la provincia de Corrientes, arrojó un resultado “negativo” de gripe aviar. La enfermedad en todo el país ya generó 79 casos.

A partir de ahora, el organismo sanitario deberá elevar los resultados al Juzgado Federal de Corrientes, mientras tanto ya autorizó los movimientos de productos desde y hacia el establecimiento. Además, estableció “continuar con el seguimiento epidemiológico, cada 14 días, con el objetivo de compatibilizar la actividad de la empresa con la necesidad sanitaria de continuar preservando la salud de las aves de la propia granja, como de los otros establecimientos de la región, así como la salud pública”.

Este caso en particular generó una fuerte polémica entre el Senasa y la empresa, a tal punto que tuvo que intervenir la Justicia Federal de Corrientes ante una presentación que realizó la avícola. Hay que recordar que la granja se encuentra en la localidad correntina de San Cosme, en la zona de control sanitario a 6,5 km de distancia del primer brote confirmado de gripe aviar en la provincia.

Trabajadores de la Avícola Santa Ana procedieron a la destrucción de 360 mil huevos

A partir de ahí la firma que denunció que un primer análisis de gripe aviar realizado por el Senasa “fue mal hecho y dio positivo”, pero el segundo, que fue ordenado por la Justicia ante una presentación de la empresa de un recurso de amparo, dio negativo y de esa amanera se evitó el sacrificio de unas 200.000 gallinas ponedoras. Sin embargo desde la empresa advirtieron que tuvieron que destruir por la situación más de 300.000 huevos.

“Esta medida del Senasa va en línea con su responsabilidad primaria de velar por la salud pública y producción avícola en todo el territorio nacional y preservar las estrategias sanitarias que permitan al país continuar recuperando los mercados de exportación para nuestros productos aviares”, señalaron las autoridades del organismo sanitario a través de un comunicado. Y agregaron: “Si bien se realizaron dos chequeos posteriores al primer positivo que dieron resultado negativo en los análisis efectuados por el Laboratorio Nacional del Senasa, es necesario seguir haciendo investigación epidemiológica para poder dilucidar, cuál fue la fuente del virus encontrado en la primera muestra que dio resultado positivo y determinar la situación epidemiológica de la granja”.

Por otro lado, se aclaró que ante la detección de un caso positivo de gripe aviar, “se siguen los estrictos protocolos internacionales siempre, con la misión de contener la dispersión de la enfermedad para resguardar la cadena avícola de nuestro país y las estrategias sanitarias que permiten retomar exportaciones.

Caso

Toda esta situación comenzó días atrás cuando a unos 10 kilómetros del establecimiento en cuestión, se detectó un caso de gripe aviar. A partir de ese momento, el Senasa ordenó tomar muestras en la empresa. Los dueños del establecimiento denunciaron que las mismas se realizaron “a través de un kit que nunca se utilizó, pero que según el organismo dio positivo en 20 animales. Las consecuencias serían la matanza de 200.000 gallinas, la destrucción de más de 15.000 docenas de huevos por día, el cierre una empresa con 40 años de trayectoria y el desempleo de al menos 300 personas”, explicó la empresa.

Ricardo Buryaile, Diputado Nacional, pidió información sobre el accionar del Senasa

A partir de esto, los trabajadores iniciaron una protesta y la empresa presentó un recurso de amparo, al que la Justicia hizo lugar y dispuso una serie de medidas, entre ellas la realización de un nuevo estudio por parte del organismo sanitario. Mientras tanto, la avícola siguió señalando ante los medios que hubo “errores en el procedimiento”.

“Tenemos a todos nuestros trabajadores muy angustiados. Todo a partir de muestras que no se realizaron. Todo a partir de un positivo que no sabemos de dónde salió todavía. Nos encontramos con una situación que nos excede completamente y la estamos peleando desde acá con las armas que tenemos. Sentimos impotencia y una injusticia gigantesca. Y aparte de un avasallamiento de derechos. La verdad que nosotros en ningún momento nos resistimos a los funcionarios. Lo que pedimos desde el principio, que lo venimos demostrando y diciendo es que no se realizaron muestras. Y si tenemos nosotros algún inconveniente, nos vamos a poner al frente de lo que haya que hacer. Somos responsables como productores”, dijo a este medio días atrás, Daniel Enciso, Director de la empresa avícola.

Por último, ante un polémico procedimiento del Senasa, el diputado nacional por Formosa por Juntos por el Cambio y presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de diputados, Ricardo Buryaile, dijo que “lo que ha acontecido en la avícola de Santa Ana es un hecho confuso, muy grave desde el punto de vista sanitario. Lamentablemente tengo que decir que el Senasa no estuvo a la altura que uno espera de un organismo sanitario, que debe dar seguridad a los consumidores y a los productores”. Y además informó que solicitará que asistan las autoridades del organismo y a la directora a cargo del operativo, al ámbito de la Comisión para que brinden explicaciones sobre lo sucedido. “Se trata de “restablecer la confianza del organismo sanitario. Las autoridades deben dar todos los pasos necesario. El ministro (Sergio) Massa como responsable del área, el secretario (Juan José) Bahillo tienen que responder qué paso y explicar los pasos que se van a dar”.

