La Federación Agraria le puso fecha a una protesta en Buenos Aires con reclamos por la sequía

Finalmente los dirigentes de la Federación Agraria Agraria (FAA) decidieron realizar el martes próximo antes del mediodía, una protesta en Capital Federal junto a un grupo de productores, en medio de la preocupación que hay en el sector agropecuario por las pérdidas que está generando la sequía en la actual campaña agrícola, pero también en la ganadería, la lechería y las economías regionales.

Según pudo saber este medio, la Federación Agraria no realizará una movilización, sino que los dirigentes y productores concurrirán a entregar un petitorio al ministerio de Economía y al Congreso de la Nación, donde se expresará la preocupación que hay en el sector por los efectos de las condiciones climáticas adversas, que generarán pérdidas económicas superiores a los 20.000 millones de dólares, se reclamará por “un salvataje extraordinario y urgente”.

Además, desde la entidad ya expresaron que están por estas horas solicitando audiencias con los dirigentes bloques políticos con representación en el Congreso de la Nación, con el objetivo de que en ese ámbito se aprueben iniciativas que beneficien al campo en este momento tan complicado, pero también para concientizar a todos los actores de la política sobre el momento complicado que se atraviesa y las consecuencias que todo esto va a generar en una economía nacional que ya enfrenta diferentes dificultades, como la alta inflación y el cepo cambiario.

En las últimas horas, la Federación Agraria emitió un comunicado donde señaló que las medidas del Gobierno “nos impactan de lleno en la línea de flotación, en medio de los tremendos efectos de diversas inclemencias climáticas (sequía histórica, granizadas y heladas) que no sólo no pudimos resolver aún, sino que todavía no se efectivizó casi ninguna de las medidas de apoyo que anunció (y también más de una vez) el Gobierno.

Por otro lado, hasta el momento se desconoce cuán será la posición que adopten el resto de las entidades de la Mesa de Enlace, sobre si acompañarán a no a los federados en esta jornada de protesta. El último fin de semana, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, adelantó que en las próximas horas se tomará una decisión al respecto. “No encuentro eco fuerte de las confederaciones de interés por una movilización. Sí hay propuestas para realizar una acción a nivel de toda la cadena, con un documento y comunicación a través de los medios. No tengo por ahora ninguna Confederación que quiere realizar una marcha o un encuentro de dirigentes. La gente no tiene ganas de movilizarse. No encuentra muchas respuestas en las mismas, pero sí está pensando en otro tipo de medias”, dijo el dirigente.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo a este medio que, “no he tenido charlas formales con productores. Tenemos que actuar donde tenemos que actuar, que es en el Congreso Nacional y mantener ante el Poder Ejecutivo los pedidos que tenemos desde hace tiempo. No claudicar en eso. El Gobierno vio la reciente movilización en Villa Constitución como un encuentro bajo en concurrencia. Hay que dar vuelta por el Congreso y hablar con los funcionarios para ver cómo salimos de este atolladero y cómo vamos hacia adelante. De esta manera no se puede seguir”. En otro orden de cosas, la entidad el miércoles de la semana que viene desde las 15hs en su predio del barrio porteño de Palermo, está convocando a los pre candidatos a la presidente de la Nación para que presenten sus propuestas para el campo y la agroindustria.

