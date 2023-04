Dólar agro: cuánto tiempo durará y qué tipo de cambio recibirán los sojeros y las economías regionales

Sergio Massa y Juan José Bahillo

El Gobierno avanza en el diseño del dólar agro, que será presentado mañana por el ministro de Economía Sergio Massa, en medio de una situación económica del país cada vez más complicada, especialmente por los efectos de la sequía que generará una pérdida para el país estimada en más de 20.000 millones de dólares. Hay que recordar que uno de los principales objetivos del nuevo mecanismo, es fortalecer el nivel de reservas del Banco Central.

Ayer se intensificaron los contactos entre funcionarios de la secretaría de Agricultura y la Aduana con los representantes de la exportación de granos. Una de las medidas que se anunciará este miércoles será el dólar soja 3. Si bien hay cuestiones técnicas por resolver, fuentes oficiales adelantaron que el tipo de cambio diferencial para el complejo sojero se extendería hasta el próximo 31 de mayo y tendría un valor de entre 280 y 290 pesos. Hasta el momento se desconoce la fecha de inicio del mismo. Mientras tanto y a la espera de los anuncios, el mercado local de la oleaginosa desde el viernes y hasta ayer que no registró en la Bolsa de Comercio de Rosario operaciones de ventas y compras de mercadería, en medio de una cosecha de poroto de soja con mala calidad.

Otro de los aspectos a tener en cuenta de los anuncios del miércoles de Sergio Massa, será la puesta en marcha del dólar diferencial para las economías regionales a partir de mayo próximo y por 90 días. Hoy habrá nuevos contactos del Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, con diferentes sectores. “Estamos trabajando para que la mayor cantidad de producciones sean alcanzadas por la medida”, dijo ayer una fuente cercana al funcionario. Según detalló este medio desde el jueves pasado y hasta ayer, el Gobierno buscará también un acuerdo con los sectores para que no haya un aumento de los precios en el mercado interno. Al respecto, podrían acceder a este tipo de cambio aquellos bienes que se exporten en más de un 90%, es decir, cuyo consumo interno es marginal. También se promovería que esos sectores deban pautar precios del mercado interno con la Secretaría de Comercio Interior.

Un especialista en producciones regionales comentaba ayer a este medio que “los productores regionales en su gran mayoría no son los exportadores y no tienen un precio pizarra, como en el caso de la soja. Quien sí se beneficiaría de un dólar diferencial es quien no ha sufrido la sequía y otras condiciones climáticas adversas, como heladas y granizo, que son los intermediarios, los galpones de empaques, los acopiadores, la intermediación y los exportadores. Otro tema importante es que muchas de las producciones van al mercado doméstico. Por ejemplo, en el caso de la vitivinicultura solamente el 25% se exporta, en el caso de las manzanas el 55% se destina al mercado local, en la yerba mate el 95% va como destino al mercado interno, y otros sectores como el maní o el arroz que son grandes exportadores, donde los molinos o las grandes exportadoras las que intervienen en el negocio y no los productores”.

Mientras se definen las nuevas medidas económicas para el agro, el secretario de Agricultura recibió en las últimas horas el pedido de una de las producciones alcanzadas por la sequía: la lechería. Los integrantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresaron la semana pasada que “la histórica crisis climática que nos viene castigando durante las últimas tres campañas nos ha dejado sin las reservas que quedaban de la campaña 22-23. En la actual, la crisis continúa profundizándose y no sabemos cuándo terminará. Por tal motivo, elevaron el reclamo de declarar a los tambos en “desastre agropecuario” y al resto de la cadena, básicamente la industria, “empatía”.

Pero los dirigentes de las cámaras empresarias de productores de leche de Buenos Aires, que se reunieron con Juan José Bahillo, para evaluar la situación del sector y considerar las demandas y propuestas que los visitantes llevaron al mismo. En el encuentro se reiteró la necesidad de quitar las retenciones o por lo menos bajar de inmediato las mismas en la leche en polvo al mismo nivel que los quesos (de 9,0% a 4,5%). De acuerdo al comunicado de los representantes de los productores, el funcionario señaló estar de acuerdo con el reclamo, pero se excusó por no haber podido avanzar en la gestión que lleva a cabo en el ámbito del Palacio de Hacienda, desde la primavera pasada, y “no se mostró optimista en poder lograrlo en breve.

Además, se pidió la unificación del tipo de cambio, y se advirtió de que cada “dólar soja” suma grandes perjuicios a los tambos, elevando sus costos de producción; y se manifestó un firme rechazo frente al posible lanzamiento de una nueva versión del mismo. Es por eso, que en el medio de las definiciones de las medidas de Economía que se presentarán en las próximas horas, está en estudio la posibilidad de generar acuerdos entre los sectores y el Gobierno para que el dólar soja 3 no represente un incremento de costos en la lechería, pero también en la producción aviar, engorde a corral y porcina.

