Gripe aviar: el Gobierno pidió a Japón que cese el cierre a las exportaciones avícolas argentinas y calificó la medida de “prematura”

Reunión de ayer entre funcionarios del Senasa y de la Embajada de Japón

Más problemas para la Argentina en su lucha contra gripe aviar. Un comunicado oficial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que ayer funcionarios de dicho organismo sanitario se reunieron con representantes de la Embajada de Japón y le expresaron su preocupación ante el “cierre temporal de las importaciones de productos aviares de la Argentina decidido en forma extraoficial por la Nación oriental a raíz de la detección de casos de influenza aviar”.

El comunicado del Senasa es sorprendente, porque no se conocía la decisión de Japón, aunque el organismo sanitario aclara que que se trata de un pedido “extraoficial”. Debe tenerse en cuenta que los funcionarios del Senasa y el propio secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, venían expresando que pese al avance de la gripe aviar, con 14 casos detectados en el país, no había riesgo para las exportaciones pues la enfermedad no ingresó al circuito comercial.

Al respecto, en el comunicado que se difundió anoche el vicepresidente del Senasa, Rodolfo Acerbi, sostuvo ante la delegación japonesa que “su país no informó la medida de manera oficial”. Además, la calificó de “prematura”. El funcionario argumentó que “la Argentina, según las normas sanitarias y de comercio internacionales, conserva su estatus de país libre de influenza aviar, porque los 12 casos de la enfermedad registrados hasta el momento ocurrieron en aves silvestres y de traspatio, y no en las de la cadena comercial destinadas a consumo”.

Autoridades del Senasa, entre ellos el Vicepresidente del organismo, ayer en la reunión con la Embajada de Japón

Según informaron fuentes oficiales, Japón se destaca por la importación de ovoproductos, mientras que nuestro país exportó al mundo productos avícolas durante el 2022 por mas de 300 millones de dólares. China es el principal destino de los envíos, y luego se ubican en importancia Europa y Arabia Saudita.

“Pedimos formalmente a Japón que suspenda la restricción del ingreso de productos y subproductos aviares desde la Argentina dado que la decisión de las autoridades japonesas no se alinea con los estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal”, señaló Acerbi mediante un comunicado oficial que se difundió tras la reunión. La misma se realizó en el despacho del funcionario. Según se detalló, la delegación de la embajada de Japón estuvo compuesta por Shinji Maeda, jefe de la Sección Económica; Tsuyoshi Tadano, consejero agrícola y Aki Tsujikawa, asistente.

Acciones

Según informó el Senasa, durante la reunión los funcionarios del organismo explicaron a los representantes de Japón “las líneas migratorias y las zonas de contagio de aves silvestres y de traspatio y destacó que las aves destinadas a consumo tienen un proceso de inspección que permite descartar la presencia de la influenza aviar en las mismas”. Además, se propuso realizar reuniones virtuales con las autoridades de Tokio para ampliar la información que consideren necesaria.

Autoridades de la Embajada de Japón

Acerbi, por otro lado, informó que hasta el momento el Laboratorio Nacional del Senasa lleva atendidas más de 100 notificaciones de muestras de aves silvestres y de traspatio en donde detectó 12 casos positivos en las provincias de Buenos Aires (1), Córdoba (7), Jujuy (1), Neuquén (1), Salta (1), y Santa Fe (1). En relación a todo esto, el consejero agrícola japonés comentó que en Japón, se han detectado 76 casos de influenza aviar.

Por último, el Senasa destacó el trabajo conjunto con el sector privado y con las autoridades de las provincias donde se detectaron los casos de gripe aviar, para el desarrollo de las acciones sanitarias, de control y rastrillajes en tanto que en las zonas donde no se han registrado casos positivos continua realizando vigilancia y monitoreo en campos y espejos de agua y estrictos controles en equipajes, pasajeros y transportes de cargas en los pasos fronterizos con Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.

