Antes de la marcha del campo, el Gobierno señaló que “no está en agenda” una baja o eliminación de las retenciones

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura

El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, se refirió a la asamblea de productores que el próximo 28 de febrero desde las 8 organizará la Federación Agraria Argentina, en el cruce de las rutas 90 y la Autopista Buenos Aires-Rosario, y que contará con la presencia de las demás entidades de la Mesa de Enlace y una importante adhesión de las entidades de base. En un contexto de enorme malestar en interior productivo por la asistencia que está brindando el Estado para enfrentar la sequía, y la falta de políticas públicas que beneficien al sector.

“Nosotros venimos con una agenda de trabajo. Es una decisión de las entidades organizar la protesta, y afortunadamente en este país el derecho a peticionar y a reclamar está absolutamente vigente para todos los sectores de la comunidad”, dijo el funcionario en declaraciones radiales, y agregó que, “eso no invalida reconocer que en los últimos cinco meses el Gobierno ha dado muchas respuestas en el marco de la sequía, ya sea a partir de la ley de emergencia agropecuaria a través de las provincias con asistencia de fondos rotatorios”.

Además de los beneficios impositivos que contempla la mencionada Ley, donde aseguró que hay un permanente trabajo conjunto con la Afip y el Banco Nación para que el productor solicite el beneficio con el certificado de declaración de emergencia agropecuaria, “hay una refinanciación vigente del Banco Nación a tasas originales, a lo que se suma la suspensión del pago del anticipo de impuesto a las ganancias, la suspensión de los juicios fiscales y la suspensión de los embargos de cuentas”.

Ante el principal reclamo de las entidades del campo, que es la baja o eliminación de las retenciones a las exportaciones del agro, el Secretario de Agricultura dijo que “es un tema que no está en agenda. No debemos desconocer que las entidades lo piden, pero saben claramente que es un tema de imposible avance en la coyuntura que tenemos, por las restricciones macroeconómicas de nuestro país, fundamentalmente por la deuda que nos dejó el Gobierno anterior y que condiciona fuertemente el uso de los dólares. No tenemos la brecha cambiaria o el actual sistema cambiario porque queremos, son las condiciones que nos toca trabajar y que queremos corregir”.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace vienen planteando desde hace tiempo la modificación del actual esquema de retenciones

Y a todo esto, reiteró algo que desde hace tiempo viene planteando: “En el mediano plazo podemos ir a un esquema mediante el cual se perfeccione, para realizar un gravamen más directo al patrimonio y a la ganancia, para que no se grabe de igual manera al productor grande que al chico. Tenemos que ser muy responsables y no se puede plantear una baja o eliminación de retenciones desfinanciando al Estado, por la situación macroeconómica y además porque hay que ejecutar las políticas públicas de seguridad, educativas, sociales, y la prestación de servicios”.

En las entidades del campo hay coincidencias en que los puntos más importantes y urgentes que solicitarán al Gobierno, son los siguientes: reducción de gasto público, eliminar las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, instrumentar mecanismos reales que quiten el asedio fiscal sobre los productores afectados por la sequía; suspensión de ejecuciones fiscales y bloqueo de cuentas, de apremios en Bancos. y de embargos; realizar una reforma impositiva integral y progresiva; eliminar diferencial cambiario; establecer Plan de eliminación de Derechos de Exportación (Retenciones); crear Seguro Multirriesgo; cambiar la Ley de Emergencia por considerarla obsoleta; créditos que salgan de la tasa de usura que genera el propio Estado y atender la problemática de las economías regionales.

Mensaje

Mientras crece la adhesión de diferentes sectores a la convocatoria de la Federación Agraria Argentina de realizar el próximo 28 de febrero una asamblea de productores en las cercanías de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, el ministro de Economía Sergio Massa envió el pasado martes un mensaje a los productores. Fue al término de los anuncios de medidas para combatir la gripe aviar y donde también reconoció las diferentes dificultades que atraviesa el campo.

Una de las reuniones entre la Mesa de Enlace y el ministro de Economía, Sergio Massa

“Nos toca enfrentar una de las peores sequías de los últimos 100 años, con además baja humedad de suelo ya acumulada en los últimos 3 años. Nos toca enfrentar además una particularidad producto de la sequía que afecta a nuestros animales: el famoso 7 de oro que impacta sobre la alfalfa y sobre la comida de los animales. Nos toca enfrentar además una caída del peso de nuestros animales de faena. Nos toca enfrentar la posibilidad de blindarnos frente al caso de vaca loca que empezó a aparecer en Brasil. Nos toca enfrentar la gripe aviar”, enumeró el titular del Palacio de Hacienda

Y agregó: “Nos tocan enfrentar condiciones extraordinarias en un momento muy particular, donde el mundo necesita de las proteínas argentinas y en las que tenemos enormes oportunidades de crecer, abasteciendo nuestro mercado interno. Es clave que el trabajo entre el Gobierno, los gobiernos provinciales y los productores sea unidos. Trabajemos unidos para garantizar que tengamos el mejor funcionamiento y podamos enfrentar con la mayor fortaleza y fluidez de información, estos fenómenos que la suma de cambio climático y cambios en las condiciones fitosanitarias nos obligan a enfrentar”.

