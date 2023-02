Gripe aviar: las recomendaciones del secretario de Agricultura ante la confirmación del primer caso

Se detectó el primer caso de la influenza aviar en la provincia de Jujuy

Luego de la detección del primer caso de la influenza aviar en la provincia de Jujuy y de otro en Uruguay el Gobierno declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo aseguró que el tema afecta más al sector productivo y buscó llevar tranquilidad al resto de la población.

“Tenemos que estar atentos, pero queremos llevar tranquilidad. Es un tema que afecta más al sector productivo. Quienes transmiten la gripe aviar son las aves migratorias. Tenemos dos corrientes migratorias, una por el Pacífico y otra por el Atlántico que venía avanzando por los distintos países y estábamos trabajando para estar preparados”, dijo Bahillo en declaraciones a Urbana Play.

“El desafío es que esta enfermedad no ingrese a los sistemas productivos, a las granjas de producción avícola, donde los afectaría desde le punto de vista productivo. Quién consuma carne de pollo o huevos no tiene posibilidad de contagiarse”, aclaró el funcionario.

Con todo, precisó que el contagio, podría darse en casos excepcionales, si algún ciudadano manipula sin protección -que son guantes- algún ave enferma, con sintomatología o ya muerta. “Si ven un ave, gallina, paloma o un ave silvestre en condiciones de síntomas, que puede estar enferma o muerta, la recomendación es que se pongan en contacto con Senasa”, indicó Bahillo.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo

El secretario de Agricultura aclaró que la situación no debería impactar en el precio del pollo ni tampoco debería afectar las exportaciones. “Los países a los que se exporta no ofrecen modificación para la parte contractual. Si la influenza no ingresa en las granjas y en los sistemas productivos no hay restricciones comercial externas”, destacó.

“No deberíamos tener ningún problema en el consumo. Las granjas de producción avícola tienen normas de bioseguridad muy altas, nuestro sistema de producción avícola es de primer nivel y el sector privado viene preparado para estas circunstancias, capacitando al personal elevando estándares de seguridad lo que nos permite ser optimistas que no estaría ingresando con facilidad a los sectores productivos”, dijo.

Esta semana, autoridades del Senasa, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Ambiente, informaron que están en contacto con los equipos de salud de todas las provincias para elevar el alerta epidemiológico ante cuadros sospechosos o compatibles con esta enfermedad.

También indicaron que la probabilidad de transmisión del virus desde un ave enferma a un humano es muy baja y que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar o sus productos derivados.

La influenza aviar altamente patógena (IAAP) afecta a las aves, tanto de corral como silvestres. Las aves acuáticas y playeras se consideran los reservorios naturales de estos virus y no suelen enfermarse, aunque esto parece estar cambiando ya que se han detectado mortandades de estas especies relacionadas a la presencia del virus H5N1, que es la variante del virus de alta patogenicidad de la influenza aviar.

