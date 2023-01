En medio de la sequía, una impresionante tormenta de tierra cubrió por completo a un pueblo de Chaco

Impactantes imágenes se registraron hoy en la localidad chaqueña de Gancedo, con una tormenta de tierra que cubrió a la misma, en un contexto de elevadas temperaturas y una sequía que está afectando a la zona desde hace varios meses.

La nube de tierra que se observa en las imágenes fue como consecuencia del ingreso de tormenta y con lluvias en algunos lugares muy puntuales de la provincia. En esa zona las temperaturas hoy superaron los 40 grados. Al no haber cultivos sembrados y pasto en los lotes, los fuertes vientos levantaron la tierra y provocando la enorme nube.

Gancedo está en el oeste de Chaco y a unos 240 kilómetros de la capital provincial, Resistencia. En ese distrito, en lo relacionado a la actividad agropecuaria, es denominado el “domo agrícola”, donde se destacan las producciones de soja, girasol, maíz, y algo de algodón y alfalfa.

Pero además de impactar la sequía en la actual campaña agrícola, en el resto de la provincia hay una alta afectación en la ganadería.

“Toda la tierra en la provincia está trabajada pero no se estaba sembrando nada, porque la humedad del suelo se encuentra en torno al 2 y 3%, y muchos productores lamentablemente ya han decidido no continuar con la campaña agrícola, porque no había humedad suficiente para sembrar”, dijo a este medio el productor y representante de la Federación Agraria en esa provincia, Martín Spada.

Hasta el momento y según el último Informe del Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica (SISSA), a nivel país el 45,52% se encuentra en un estado de “no seco”. En el resto del país en la siguiente situación: un 22,19% del territorio argentino (unos 555.812 km2) exhibe una situación de “sequía moderada”, otro 14,39% (360.466 km2), muestran una “sequía severa”, un 8,9% (222.939 km2), un área “anormalmente seca”, un 7,43% (186.148 km2), con “sequía extrema”, y otro 1,57% (39.384 km2), con un estado de “sequía excepcional”.

Tal como señaló Infobae en las últimas horas, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich mantuvo ayer una reunión con dirigentes del campo de la provincia y se comprometió a implementar medidas de urgencia para enfrentar la sequía. En principio, se habría decidido declarar a la agricultura en situación de emergencia y no se descartó declarar a las explotaciones ganaderas en situación de “desastre agropecuario”.

Al término de la reunión, el director de la Sociedad Rural Argentina por Chaco, Alberto Dansey, señaló que “pedimos que declaren el desastre y la emergencia para las zonas productivas de la provincia, porque entendemos que la situación de los productores es crítica. El gobernador (Jorge) Capitanich se comprometió a firmar el Decreto en las próximas horas para que después sea homologado por el Gobierno nacional. Se va declarar el desastre ganadero en toda la provincia y la emergencia agrícola en los departamentos afectados”.

Por otro lado, el dirigente dijo que se firmó un acta compromiso entre los presentes y se espera la instrumentación de estas medidas. “Dentro del petitorio que los representantes de los productores planteamos, además de los beneficios contemplados hemos solicitado que también se eliminen otros impuestos como el de entrada y salida de productos a nivel provincial y la posibilidad de instrumentar una línea de crédito para recuperar el capital de trabajo”, agregó.

