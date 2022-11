Malestar en Paraguay por la decisión de Argentina de cobrar peaje en una franja de la Hidrovía usada para transportar soja

El tránsito de las embarcaciones por una franja de la Hidrovía

Fuerte malestar generó en Paraguay la decisión del Gobierno argentino de cobrar un peaje de 1,47 dólares por tonelada al transporte de cabotaje que transite por el tramo entre el Puerto de Santa Fe y la Confluencia del Río Paraná. Se trata de una extensión de 1.200 kilómetros, y donde se registra la mayor presencia de barcazas paraguayas con soja que luego se embarcan en terminales portuarias de la zona de influencia de Rosario.

La medida se dispuso a través de la Resolución 625/2022 del Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Alexis Guerrera. Una decisión que podría derivar en un conflicto diplomático entre ambos países.

Ayer hubo una reunión de las partes en el ámbito de la Cancillería argentina, donde el Gobierno paraguayo de Mario Abdo Benítez planteó su posición por la cual busca evitar el pago de hasta 40 millones de dólares anuales a la Argentina por el uso de la infraestructura fluvial. “Vamos a defender la posición de Paraguay, creo que no corresponde. Justamente creo que lo que la región necesita es mayor competitividad y esto hace que perdamos fuerza como región”, dijo Abdo, tal como lo reflejaron los medios del mencionado país.

Por su parte, la delegación argentina estuvo encabezada por Pablo Tettamanti, secretario de Relaciones Exteriores de Argentina, y la de Paraguay, por Enrique Franco, viceministro de Relaciones Económicas e Integración. Desde la Cancillería paraguaya, se indicó que tras exponer su posición oficial “ambas partes acordaron continuar el proceso de diálogo e intercambio de información técnica al respecto” en próximas reuniones.

Santiago Cafiero, canciller nacional. (Stefani Reynolds/Pool via REUTERS)

El interés de Paraguay es abrir una negociación sobre el nuevo peaje que busca imponer la República Argentina. Actualmente la tarifa por tonelada es de 3,06 dólares para la carga embarcada y que debe circular por el tramo inferior del Río Paraná. A juicio de Argentina, el peaje requerido en el tramo superior del Paraná debería ser abonado por las empresas paraguayas y que se descontará de un modo directo sobre el precio que recibe la carga ya puesta en el buque en los puertos argentinos.

Temor a las retenciones

Desde Paraguay, sectores privados objetaron que dicho descuento podría ser tomado como un impuesto como los derechos de exportación, las famosas retenciones tal como se lo menciona habitualmente en la Argentina. Según indicó la Cancillería paraguaya, el cobro del mencionado descuento por parte de la Argentina al exportador de Paraguay tendría “un impacto directo en los costos de operación de embarcaciones de su bandera, en la competitividad de la navegación fluvial comercial y en el comercio exterior del Paraguay y otros países de la Hidrovía”.

Desde la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), que contó con la presencia de su director ejecutivo, Hugo Pastore, aseguró que la pretensión argentina plantea el cobro de un monto de 40 millones de dólares por año por el uso del tramo Confluencia Ríos Paraguay-Paraná con el Puerto de Santa Fe para las barcazas con granos de bandera paraguaya.

En declaraciones a medios de su país, Pastore comentó que “confía” en la negociación que llevan adelante ambos países aunque estimó que si no hay acuerdo “hay otras instancias a las que se podrían recurrir más adelante” para intentar desactivar la medida. Desde el sector privado de Paraguay, se indicó que no corresponde el cobro de un servicio por el uso de la hidrovía entre Confluencia-Santa Fe, ya que en ese tramo “hay calado natural del río y no se puede cobrar ningún tipo de peaje por un servicio que no está siendo efectivamente prestado”.

