Juan José Bahillo: “Lo primero que hay que darle al campo son reglas de juego claras”

El Secretario de Agricultura ayer en su despacho durante la entrevista exclusiva a este medio.

El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, brindó una entrevista exclusiva a Infobae, donde analizó todos los temas de la agenda agropecuaria con el foco puesto en la implementación del nuevo dólar soja, y sobre su relación con la dirigencia del campo. El funcionario sostuvo que hasta el momento “es positivo” el balance que realiza el Gobierno del mecanismo que busca acelerar las ventas de soja. Además, confirmó que no habrá una prorroga del mismo una vez que venza el próximo 30 de septiembre, y descartó que se implemente un mecanismo similar para otros sectores de la producción, como las economías regionales.

Por el lado de la relación con la dirigencia que representa al sector productivo, Bahillo aseguró que es “buena”, y reafirmó su compromiso de trabajar para reconstruir la confianza entre las partes. Y también aseguró: “El Gobierno observa al campo como parte de la solución y no como parte del problema”, dijo, y adelantó que en los próximos días habrá una nueva convocatoria a la Mesa de Enlace para analizar la cuestión de las economías regionales y la puesta en marcha de incentivos para pequeños y medianos productores de cara a la próxima siembra de soja y maíz.

Además, Bahillo resaltó que en lo que va de la gestión de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda y luego de las primeras reuniones con los dirigentes del campo, hay tres temas en los cuales ya se tomaron medidas. Ellos son: la prorroga de la vigencia del aumento del corte de biodiésel en 12,5%, la mejora de la capacidad de exportar carne vacuna, y finalmente la puesta en marcha del dólar soja a través de un programa de incremento exportador. “En cuatro semanas se tomaron tres decisiones que van en el sentido de lo conversado con la Mesa de Enlace. Indudablemente falta. No vamos a resolver en un mes una agenda que la Mesa tiene desde hace bastante tiempo. Vamos en el sentido de trabajar en conjunto y brindar todas las herramientas para que se pueda expresar el máximo potencial productivo”, dijo el funcionario.

- ¿Qué balance se hace hasta el momento de la implementación del nuevo dólar soja?

- Un balance positivo. Si bien habíamos trabajado antes tratando de estimar, cuál iba a ser la decisión de los productores pidiéndole algunas opiniones sobre como veía la implementación de este esquema, y también las consultas que teníamos con los sectores exportadores y acopiadores, nos hacían ver que la decisión iba en un sentido correcto, que sería bien tomada y con un esquema atractivo a un precio para productores. Y la verdad que se tradujo de esa manera. Indudablemente la aceptación de parte de los productores y la curiosidad favorable digamos que ha habido en todos estos días para la toma de decisiones, nos indica que ha sido una medida acertada en cuanto a la apreciación de los productores.

- ¿El dólar soja termina el 30 de septiembre?

- Vence el 30 de septiembre y no hay prorroga.

- ¿Qué puede llegar a pasar a partir del 1º de octubre? Si la brecha vuelve a los mismos niveles, es probable que caigan las ventas de los productores.

- Nosotros venimos pensando un esquema muy dinámico con los distintos sectores. Yo no puedo adelantar, qué medida se tomará con qué sector en particular, pero indudablemente con las economías regionales y con otros sectores productivos importantes, no sólo de la Secretaría de Agricultura sino de Industria, el ministro de Economía tiene un esquema pensado como para ir dinamizando esos sectores y maximizando su actividad. Y también que esto tenga su correlato en fortalecer las reservas del Banco Central.

El Secretario de Agricultura dijo que el dólar soja "ha sido una medida acertada".

- A partir de este dólar soja aparecieron algunos otros sectores, especialmente de economías regionales, pidiendo un tipo de cambio diferencial. ¿El Gobierno está pensando algo en ese sentido?

- Estamos pensando en cómo darle competitividad y mejorar las economías regionales. No necesariamente, ni la única herramienta para eso es mejorar el tipo de cambio. Ese es más fácil y el más rápido, pero hay otras alternativas que es la que vamos a trabajar junto a los representantes de las economías regionales, Mesa de Enlace y funcionarios provinciales. Podemos mejorarle la situación sin que esto signifique necesariamente una mejora del tipo de cambio.

- ¿De qué manera?

- Son muy pocas las economías regionales que quedan con retenciones y evaluaremos la situación de aquellas producciones que todavía están tributando dicho impuesto. Podemos definir algún esquema de incentivos que tengan que ver con la estructura de costos, en algo que el Estado pueda ayudar a generar incentivos que le mejoren la estructura de costos, ya sea trabajando sobre los precios o trabajando sobre asistencia de esos productos de esos insumos de parte del Estado para que sean más competitivo

- ¿Tienen evaluado qué impacto puede llegar a tener el dólar soja en otras estructuras que están vinculadas a la cadena sojera, como por ejemplo el sector avícola, el engorde a corral, la lechería, entre otros. ¿Puede haber un aumento de los costos de producción que después eso te traslade al precio final de los alimentos?

Nosotros creemos que como la ventana es corta en lo relacionado a la vigencia de la medida, no debería haber incremento de los costos, más allá que si lo hacen costo teórico indica que el incremento del balanceado, por ejemplo, no debería superar el 10%, y que después hay que ver el grado de conversión para ver el costo final. Como es una situación coyuntural por 20 días, nosotros esperamos que esto no impacte en los costos, porque dentro de 20 días volvería debería volver a bajar. Se puede hacer un esquema como para transitar estos 20 días sin sufrir incrementos.

Bahillo destacó la relación del Gobierno con la Mesa de Enlace.

- En estos pocos días de implementación de este esquema, hubo voces críticas y planteos de algún posible perjuicio para los productores frente a los exportadores. ¿Habrá medidas para realizar un control sobre eso?

- Se está siguiendo muy de cerca el esquema que se desarrolló, porque cada dólar que se convierte a 200 pesos tiene que llegar enteramente al productor. El esquema no contempla que en ninguna parte de la cadena haya algún tipo de apropiación de esos 200 pesos. Después puede haber las variaciones en el mercado, pero no una apropiación de la renta o de los ingresos por parte de otro sector de la cadena

- ¿Puede superarse la meta de los USD 5.000 millones que se anunció?

- Empezamos muy bien. Hay posibilidades de superar ese número que fijamos como piso.

- ¿Cuándo definitivamente se van a implementar medidas de corto mediano y largo plazo para que el campo y la agroindustria puedan tener la competitividad que necesitan para expresar todo su potencial

- Tenemos que ir trabajando en sistemas que nos permitan desarrollar el potencial productivo de todos los sectores, contemplando dos cuestiones: el impacto de los precios internos de esos productos y también como impactan esas medidas en la macroeconomía. Lo que no perdemos de vista es que queremos generar política para que todos los sectores productivos crezcan. En todo caso, si en ese crecimiento se generan tensiones veremos cómo resolverlas, pero no inmovilizarnos y retroceder.

La relación con el campo

- Usted es nuevo en la función pública nacional pero tiene mucha experiencia a nivel provincial. ¿Cómo definiría el vínculo de su Secretaría con el campo, en un Gobierno donde hay sectores que miran a los productores como especuladores y hasta hay cierto revanchismo por todo lo que pasó en la época de la Resolución 125?

- Hay que mirar hacia adelante. Creo que las cuestiones que pasaron y la generación de desconfianza que hubo, debe quedar en el pasado. Nosotros tenemos que trabajar una agenda en común junto con todos los sectores productivos, mirando el futuro. Esa agenda tiene que ser netamente con los temas que tiene que ser productivos, y dejar de lado las cuestiones partidarias. Mi responsabilidad es absolutamente institucional. No niego que pertenezco a un partido y que trabajo desde un lugar, pero la responsabilidad es ser el secretario de Agricultura de todos los sectores productivos, independientemente del color político o del pensamiento que tenga cada uno. Hay que trabajar en la reconstrucción de confianza, entre la dirigencia y los sectores productivos, ya que son estratégicos para el crecimiento y desarrollo, y la solución de los problemas de nuestro país.

Sergio Massa, ministro de Economía. REUTERS/Matias Baglietto

Para reconstruir esa confianza es necesario que ambas partes nos pongamos en vocación de reconstruir la confianza, y la mayor responsabilidad para esa reconstrucción del diálogo la tenemos los funcionarios. Entonces está en mí generar las condiciones y la confianza necesaria para reconstruir ese diálogo, y sostener una agenda de trabajo. El sector necesita previsibilidad, independientemente de coyunturas más favorables o menos favorables. Pero lo primero que hay que darle al campo son reglas de juego claras, y en todo caso si las mismas se alteran, tiene que ser en el sentido de favorecer las condiciones de desarrollo y de rentabilidad del sector. Nosotros entendemos, y esto lo hablamos con Sergio Massa en la primera reunión que tuvimos, es un compromiso de no generar ningún tipo de decisión que le cambia la previsibilidad y que le empeore la perspectiva al sector

- Habló de Massa. ¿Cómo lo observa como interlocutor con el sector agropecuario?

- Con franqueza: sabe mucho más de producción de lo que yo me hubiera imaginado. Conoce muchísimo los sectores productivos y la importancia que tienen en el dinamismo de la economía. Por otro lado es una persona que también delega mucho y genera confianza para trabajar. Además, tiene muy buena relación personal con los dirigentes del sector.

- ¿Cómo definiría su relación con la Mesa de Enlace? ¿Hay programado un nuevo encuentro?

- Es buena la relación, de mucho diálogo permanente, con coincidencias y diferencias. Los vamos a convocar a la brevedad, no quiero dar una fecha, pero es nuestra decisión para trabajar sobre el tema economía regionales y en algunas medidas de incentivos que alcancen a los pequeños y medianos productores para la próxima campaña. Nuestra idea es seguir creciendo y satisfacer todas las oportunidades de mercado que mejoran los precios para los productores.

- ¿Hay sectores del gobierno que ven al campo como un enemigo?

- Soy parte de un Gobierno que ve a la producción agroalimentaria y agroindustrial con un concepto de cadena de valor, al cual yo adhiero. Hay que contemplar a las cadenas con todos sus eslabones y sus etapas, y que cada uno de ellos tenga la debida apropiación de la renta que le dé sostenibilidad. Y hay que agregar nunca escuché a algún un funcionario que no vea al campo como un sector estratégico y gravitante en el desarrollo de la economía argentina. Vemos al campo como parte de la solución y no como parte del problema. También quiero decir que dentro del Gobierno sentimos que la opinión de la Secretaría es escuchada y eso por ejemplo sucedió al momento de diseñar el dólar soja.

SEGUIR LEYENDO: