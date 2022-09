La Mesa de Enlace repudió el atentado contra Cristina Kirchner: “Instamos a la Justicia a que actúe con celeridad”

Los integrantes de la Mesa de Enlace.

El intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la dirigencia del campo emitió un comunicado. “La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias repudia todo tipo de hecho de violencia que pretenda alterar la paz social y el normal funcionamiento en la vida de todos los argentinos, como el que sufrió la vicepresidenta de la Nación”, señalaron los representantes de los productores agropecuarios.

Además, dijeron que “instamos a la Justicia, que actúe con celeridad y de manera determinante para esclarecer los hechos ocurridos y llevar tranquilidad a todos los compatriotas”, y agregaron: “El sector siempre propició el orden social, como eje de convivencia y desarrollo, reafirmando los principios de nuestra Constitución Nacional. Somos productores agropecuarios, defensores de la democracia, la paz y la justicia, elementos básicos para preservar la República”.

El hecho, que quedó registrado en videos impactantes, se produjo la noche del jueves, minutos después de las 21, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta, en el momento que la Vicepresidenta regresaba a su departamento luego de cumplir con actividades en el Senado. Desde el entorno de la presidenta de la Cámara Alta confirmaron a este medio que CFK no se encuentra lastimada.

Las imágenes captadas por canales de televisión y especialmente por particulares que estaban en la zona son elocuentes: allí se puede ver (y escuchar) cómo un hombre se acerca y a pocos centímetros de la cabeza de la ex Presidenta de la Nación gatilla un arma de fuego que no ejecuta el disparo. Recién entonces reacciona el personal de seguridad y logra reducir al individuo.

“El ataque a Cristina Kirchner es el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia”, señaló el presidente Alberto Fernández en un mensaje difundido por cadena nacional. Y agregó: “En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma, que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada”.

Cristina Fernández de Kirchner. ( REUTERS/Mariana Nedelcu)

Según precisaron fuentes oficiales, el hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner fue identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, de 35 años y nacionalidad brasileña. Es una persona que reside en el barrio porteño de Villa del Parque y según surge de registros comerciales está inscripto como trabajador dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre; excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar”

Otros pronunciamientos

A titulo personal y desde su cuenta de Twitter, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, se refirió a lo sucedido anoche en la puerta del domicilio particular de la Vicepresidenta de la Nación: “La gravedad del ataque a @CFKArgentina no tiene precedentes en #Argentina. La violencia NUNCA es la salida. El feriado tampoco, en un país donde a diario matan a trabajadores. Tenemos que asegurar la paz social con responsabilidad, respeto y cautela”, señaló.

Por otro lado, el dirigente mendocino e integrante de la Mesa de Enlace cuestionó la decisión del presidente Alberto Fernández de declarar feriado nacional para el día de hoy: “Hay gente con cirugías programadas, gente que no come si no trabaja, enfermos con turnos y pymes que tenían que ir al banco para pagarle al personal. #Mendoza ha tomado una excelente decisión sin dejar de lado el repudio UNÁNIME de este intento de magnicidio sin precedentes”.

