Productores agropecuarios se manifestaron contra Alberto Fernández en su visita a Salliqueló

Protesta De Productores Agropecuarios En La Ciudad Bonaerense De Salliqueló

Un grupo de productores agropecuarios de Salliqueló, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, se movilizaron hoy para repudiar la presencia del presidente Alberto Fernández, del gobernador bonaerense Axel Kicillof y del ministro de Economía, Sergio Massa, quienes arribaron al distrito para encabezar un acto de firma de convenios sobre la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Esta movilización tuvo lugar en momentos donde la dirigencia agropecuaria de la Mesa de Enlace aguarda una convocatoria de Sergio Massa y del Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, tras la promesa oficial un llamado a trabajar en conjunto con los representantes de los productores.

La protesta en Salliqueló consistió en una caravana de camionetas por el centro de la ciudad y una asamblea donde se repudió la presencia de los referentes del Frente de Todos. Uno de los productores que participó de la movida fue Arnaldo Mazzino, quien en declaraciones a la prensa comentó que ante la noticia de la presencia del Presidente, lo primero que se decidió organizar una asamblea frente al santuario del Gauchito Gil, ubicado sobre la ruta 85, en las inmediaciones del ingreso al distrito.

En la reunión los asistentes decidieron no realizar un petitorio porque “no había demasiado que peticionar”, dijo el productor, pero si avanzaron con repudiar la presencia y por tal motivo se avanzó con la caravana por las calles de la ciudad, en las cuales había un importante despliegue de seguridad por el acto oficial.

Los productores también expresaron el malestar por la política agropecuaria del gobierno de Alberto Fernández, con elevada presión impositiva, restricciones a las exportaciones y ausencia de medidas que incentiven la inversión y el aumento de la producción. “El gobierno nos viene confiscando a los productores dos tercios de la cosecha, y no solo eso sino que además agita el mote de especuladores, incluso promoviendo la vandalización en nuestros campos, con 180 o 190 silobolsas rotos y algunos incendios nunca aclarados”, dijo Mazzino.

Reunión

Otros productores se quejaron de que no se les permitió el ingreso a Salliqueló durante el acto. La protesta de hoy en esa ciudad es la primera en la gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía. Mientras tanto los integrantes de la Mesa de Enlace aguardan el llamado del funcionario a una reunión, tal como se había comprometido el ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación. Todo esto en medio de la necesidad de Gobierno de los dólares de las exportaciones del campo, en un contexto donde el Banco Central no está acumulando reservas.

De cara a la reunión con Sergio Massa y Juan José Bahillo, Infobae accedió a un documento que elaboraron en Coninagro con propuestas y reclamos que llevarán a los funcionarios. En ese sentido, se reclama “un Plan de estabilización con eliminación del intervencionismo del Estado, Acuerdo de precios y salarios, Política cambiaria competitiva, con un solo tipo de cambio, Políticas de Estado que promuevan las pymes, sociativismo y emprendedurismo para los jóvenes, un plan para primer trabajo joven, Política de desarrollo energético y un Programa federal estratégico del agro industrial, que contemple, entre otras cosas, una política de exportación con baja de impuestos, retenciones progresivas a la baja., con cambio por ganancias.”

Y en relación al ámbito del Congreso, la entidad que preside Carlos Iannizzotto proponen una Reforma Fiscal Integral, Ley de Emergencia Agropecuaria , Ley de Biocombustibles, Ley de Fertilizantes, Ley de Humedales, Ley de manejo del fuego, Ley de Economías Regionales, Ley de Warrants, Ley de Semillas y la Ley de Desarrollo Agroindustrial. “Lo que se solicita es un marco normativo y de políticas que otorguen previsibilidad al trabajo y la producción, con reglas claras que nos den garantía y no nos cambien las condiciones en el medio de los ciclos productivos”, señalaron desde Coninagro.

