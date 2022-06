El dramático testimonio de pequeños y medianos productores por la falta de gasoil: “Esto no da para más”

La cosecha se complica por el faltante de gasoil. (REUTERS/Enrique Marcarian)

La dirigencia de la Federación Agraria Argentina (FAA) lanzó hoy una campaña de comunicación, bajo la consigna #Singasoilnohayalimentos, desde donde surgen testimonios de pequeños y medianos productores afectados por el faltante de gasoil y los sobreprecios en los combustibles. Un complejo panorama para todo el entramado productivo de la Argentina.

En las últimas horas, la entidad que preside Carlos Achetoni solicitó al Gobierno de Alberto Fernández que no se haga el distraído en medio de la problemática de gasoil, y al mismo tiempo que expresó: “Es tiempo de hacer algo, no pueden seguir como si nada pasara. ¿Cuánto tiempo más el Gobierno se va a seguir haciendo el distraído y dándonos la espalda, ante la falta de gasoil que frena el aparato productivo?”.

Ahora a través de la campaña de difusión, la FAA trata de visualizar la dramática situación de los productores, que hacen frente a la cosecha de granos gruesos y de muchas economías regionales que abastecen de productos al mercado interno.

“Entregan combustible a cuentagotas y con un diferencial de precio tremendo”, señaló Adrián Pelliza, director de la Federación Agraria, en la zona sur de Córdoba. Explicó que hay inconvenientes para conseguir el combustible, y en algunos lugares se consigue pero con una importante diferencia en los precios. También faltan lubricantes. “Esta situación se da cuando tenemos toda la cosecha gruesa de segunda por delante. Se está levantando maní. Y se está haciendo, en donde se puede, la siembra de trigo donde ya el faltante de humedad está complicando el desarrollo del propio cultivo y demás. A la espera de algunas lluvias también para hacer algo de cebada más adelante”, sostuvo.

Productor agropecuario preocupado por el faltante de gasoil y los insumos que son necesarios para hacer frente a la actividad diaria.

Y agregó que la situación “es compleja”, con el agravante que se genera en el transporte al momento de trasladar la producción, ya que a los camioneros según comentó el productor, “les entregan el combustible a cuentagotas y con un diferencial de precio tremendo. Lógico sería que, al menos en el agro, tuviéramos el mismo precio que en surtidor y ni que hablar el precio de Capital Federal”.

Germán Thean: “La falta de combustible nos afecta la cosecha”

En otra parte del documento de Federación Agraria se publicó el testimonio del productor chaqueño Germán Thean, quien reiteró lo que viene planteando desde hace tiempo el sector agropecuario, que el faltante de gasoil afecta los trabajos de cosecha, que su caso es la recolección de soja, sorgo, maíz y algodón. Y por otro lado hay una afectación en la siembra de trigo, que también atraviesa un momento complejo por la falta de lluvias.

“Todo esto afecta el traslado del algodón hacia la desmontadora, y del cereal hacia los puertos. Esperemos que esta situación se solucione para seguir trabajando normalmente”, concluyó el productor.

Marcelo Saizer: “Se sigue con la falta de combustible”

En la provincia de Chaco, también produce Marcelo Saizer, quien integra el Distrito 7 de la Federación Agraria Argentina.

El campo sigue preocupado por el faltante de gasoil y aguarda una rápida solución a la problemática. Acá el testimonio de Marcelo Saizer.

En su caso, sostuvo que “cuando se iba a empezar la cosecha de soja, se empezó a notar hace dos meses y medio la falta de combustible. Hubo productores que tuvieron que hacer 100 o 200 kilómetros para conseguirlo, y se sigue con la falta de combustible. Todavía hay algodón para cosechar, maíz, mucho sorgo, y semana a semana se siente más la falta. Las estaciones de servicio están semanas enteras sin combustible. Esta situación ha afectado mucho a esta parte del Chaco”.

Manuel Lucero: “No podemos cosechar porque no hay gasoil”

En la zona de General Villegas, provincia de Buenos Aires, surgió el testimonio de Manuel Lucero, titular de la Filial de Federación Agraria, quien aseguró que en la localidad de Emilio Bunge no hay combustible, como así también en Piedritas, sobre la ruta N° 33. Por otro lado, en General Villegas, el pasado miércoles no había gasoil en las tres estaciones de servicio: YPF, Axion, ni Shell. “Estábamos trabajando en la manga y no tenemos gasoil para el tractor para dar rollos ni ración, así que todo es un problema”, señaló.

Manuel Lucero, productor de Federación Agraria: “No podemos cosechar porque no Hay gasoil”

Y agregó: “Hace dos meses que venimos arrastrando la faltante de gasoil. Tenemos que hacer ahora la cosecha del maíz de segunda y sorgo. Un maquinista no está viniendo porque no consigue gasoil porque necesita dos mil litros para venir a esta zona. Esto no da para más. Parece que el Gobierno no entiende y no nos deja trabajar. Hace seis meses que pusimos toda la plata para sembrar y ahora que tenemos que cosechar los maíces y los sorgos no podemos porque no hay combustible”.

