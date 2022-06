Sin gasoil: se profundiza la escasez y aumenta la preocupación del campo por la ausencia de medidas del Gobierno

Desde diversos sectores expresaron el malestar y preocupación por el faltante de gasoil

A lo largo de la presente semana se profundizó la problemática del faltante de gasoil, que ya alcanza a 19 provincias e impacta de lleno en los diferentes sectores productivos y otros actores de la economía, como el abastecimiento de alimentos esenciales como frutas y verduras, que provienes del norte del país.

Desde el ámbito de los productores, contratistas rurales y el transporte de carga reiteraron su preocupación por el alto nivel de afectación que está provocando la falta de provisión del insumo básico en las respectivas actividades. Además, plantearon la preocupación porque no se avisora que en lo inmediato se resuelva la problemática, y eso lo atribuyen a la inacción del Gobierno.

Mientras tanto, uno de los sectores del campo pidió la unidad de todos los eslabones del mismo para organizar una medida de fuerza nacional. Se trata del Grupo Independencia, espacio que organizó el tractorazo a Plaza de Mayo del pasado 23 de abril, desde donde se advirtió por el problema de gasoil, pero también por la falta de insumos y de una política oficial con previsibilidad y confianza, algo que la dirigencia del campo viene reclamando hace desde hace tiempo para expresar todo el potencial y aumentar sus niveles de productividad.

“Sigue siendo muy grande el malestar que hay entre los productores por el faltante de combustible”, dijo a este medio el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.

“Es inconcebible que no se haya planificado y sobre todo en este momento donde se necesita terminar la cosecha y avanzar con la siembra de trigo. Estos trabajos se realizan en un tiempo específico y determinado, que tampoco es muy amplio. Esto preocupa seriamente porque no permite desarrollar todo el potencial que se necesita para producir”, agregó.

Jorge Chemes, de CRA

Por otro lado, el dirigente que forma parte de la Mesa de Enlace se refirió a la incertidumbre que hay en el mundo agropecuario ante la ausencia de medidas que permitan dejar atrás la problemática que ya lleva mucho tiempo de duración.

“Desde el Gobierno no se está tomando con la responsabilidad que corresponde. No vemos que nadie lleve una acción o por lo menos se dice algo, pero no se está haciendo realmente lo que hace falta para lograr el aprovisionamiento normal de gasoil. Teniendo en cuenta que ha pasado mucho tiempo, uno descree que desde el Poder Ejecutivo se pueda impulsar una solución definitiva como la que estamos necesitando”, expresó.

Transportistas y contratistas

Otro de los sectores afectados por toda esta situación es el transporte de cargas, cuyas entidades representativas mantuvieron el pasado miércoles una reunión con funcionarios de la Secretaría de Energía. No hubo una respuesta oficial a los pedidos del sector de una salida rápida al conflicto, y donde solamente los funcionarios informaron sobre las medidas que están en estudio. Para los transportistas, “el encuentro dejó gusto a poco”, comentó a Infobae una fuente con acceso a información sobre lo sucedido en el mismo.

Roberto Rivero, Director Ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), señaló a este medio que la situación sigue complicada como toda la semana, con la diferencia de que comenzaron a aparecer cupos para cargar combustible en el sur. Además, aseguró que hay transportistas que no están tomando viajes frente a la incertidumbre de poder volver a la base a cargar.

“Se extienden los períodos de los servicios: viajes que habitualmente insumen 24 horas, ahora pueden llevar entre 48 y 72 horas. Es probable que la ‘manta corta’ se vaya corriendo geográficamente y haya que aguantar así hasta fines de agosto, cuando afloje la cosecha”, afirmó.

El faltante de gasoil se registra en momentos donde está por finalizar la cosecha de soja

Por el lado de los contratistas rurales, de vital importancia para las tareas de siembra y cosecha en la agricultura nacional, Walter Barni, referente de la Cámara Bonaerense de Contratistas Rurales, se refirió no solamente a la incertidumbre por la falta de gasoil, sino también por la ausencia en el mercado de insumos para la fabricación de maquinaria agrícola y de de repuestos y neumáticos para la maquinaria y las camionetas.

“La realidad es que el sector está complicado en el sentido que nos faltan insumos y el combustible, en la parte final de la cosecha y la siembra de los cultivos de invierno. En un contexto de suba de los costos de la actividad que están dolarizados, como los fertilizantes: en el caso de los fosforados que antes valían USD 600, ahora tienen un precio de entre USD 1.200 y USD 1.400. Esto complica los números y por ahí junto a la incertidumbre por la que se atraviesa lleva a que los productores no siembren trigo, y eso nos afecta”, precisó.

Biodiésel

En medio del faltante de gasoil, varios sectores que conforman la cadena agroindustrial propusieron aumentar el corte de biodiésel para solucionar la problemática. Así también lo propuso el diputado nacional por el Peronismo Federal, Florencio Randazzo, quien se mostró a favor de dar un tratamiento legislativo a la iniciativa. “El desabastecimiento que hay de gasoil es preocupante. Es necesario implementar un aumento en el corte obligatorio del biodiésel con el gasoil. Si el Gobierno no lo hace a través de un decreto, lo hacemos nosotros a través de una Ley”, aseguró.

El ex presidente de YPF y ex secretario de Energía Daniel Montamat también se pronunció a favor de contar con mayor biodiésel para enfrentar la problemática de escasez de gasoil. Al respecto, en su último informe elaborado sostuvo que “falta el aumento de corte de biodiesel que hoy está en 5% y pasando al 10% se podría complementar la oferta de este producto. Teniendo en cuenta que durante el 2019 las ventas al corte de biodiésel eran 90 millones de litros y durante 2022 promediaron 32 millones, un incremento al 10% alcanzaría para cubrir ese faltante, considerando una demanda actual de 1,25 millones de metros cúbicos en un mes”.

SEGUIR LEYENDO: