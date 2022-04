Marcha del campo: cómo será la protesta que los productores llevarán a Plaza de Mayo

El campo prepara un tractorazo para mañana en Capital Federal. (NA 162)

El campo se apresta a realizar mañana una importante movilización hacia la ciudad de Buenos Aires y llevar sus reclamos hacia la mismísima Plaza de Mayo. Desde diferentes puntos del país, productores agropecuarios viajarán hacia la capital del país, sin el acompañamiento de tres de las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace, para poder darle una mayor visibilidad a sus demandas de una menor presión fiscal, la eliminación de las retenciones, y papa pedir transparencia y el correcto funcionamiento de las instituciones, no solo ante el Gobierno nacional, sino también ante la ciudadanía.

La marcha, a la que adhieren un sinnúmero de rurales de todo el país y no así la Mesa de Enlace, supone un desafío logístico, ya que asistirán productores que vendrán tanto de Formosa como desde Río Gallegos, aseguraron los organizadores a este medio.

Hasta el momento la posición oficial de la Mesa de Enlace no se ha conocido de manera conjunta. A través de diferentes consultas que este medio ha realizado con los referentes de cada una de las entidades, se llegó a la conclusión que el espacio que representa a los productores “no convoca, no organiza y no adhiere a la movilización”, aunque algunas entidades, como es el caso de Federación Agraria, otorgaron libertad de acción a sus asociados para participar de la misma. Además, ayer el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, adelantó que su entidad “acompañará” la movilización, aunque no confirmó si él asistirá a la misma.

“Esperamos que la marcha sea multitudinaria. En todas las provincias se están organizando para asistir” (Gutiérrez)

De todas maneras, ya quedó establecido un recorrido y los horarios en los que se dará ingreso a los manifestantes a la Ciudad y su llegada a la Plaza de Mayo. El esquema es el siguiente: habrá tres puntos de encuentro para unificar la marcha hacia Buenos Aires. Esos serán en el cruce de la ruta 7 y 5 a la altura de Luján; el otro será en el cruce de la ruta 8 y 193, en Solís; y el tercero se ubicará en la intersección de la ruta 9 y 193. En estos puntos, entre las 8 y las 10.30 se reunirán los productores en viaje para después tomar camino por la autopista Panamericana, para después pasar a la avenida General Paz, de allí a la Avenida del Libertador y llegar finalmente a Plaza de Mayo a las 15 horas. Si bien todavía la organización no decidió si habrá un orador en el acto, ni si se leerá un documento, si contarán con un acoplado que obrará como escenario.

“Esperamos que la marcha sea multitudinaria. En todas las provincias se están organizando para asistir, inclusive gente que no tiene nada que ver con el campo”, dijo entusiasmado a este medio el productor agropecuario y uno de los organizadores de la marcha, Román Gutiérrez. En este sentido, el productor de la localidad bonaerense de Pergamino estima que podrían marchar hacia Buenos Aires entre 10.000 y 12.000 productores, sin contar la gente que se puede sumar a la protesta.

En las provincias los productores ya llevan días organizándose para poder viajar y estar el sábado en Capital Federal. Algunos se agrupan y alquilan colectivos o combis, mientras que otros comparten camiones o autos. Por las largas distancias propias de nuestro país y los horarios establecidos para la protesta, algunos agricultores y ganaderos emprenderán el viaje en el día de hoy, dándole comienzo a la movilización, que si bien fue pensada como un “tractorazo” en un principio, no habrá más de 50 ya que las autoridades de la Ciudad pidieron restringir su presencia.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace.

Gutiérrez destacó que, más allá que la protesta proviene desde el interior del país, desde la ciudad “nos dan mucha fuerza, nos alientan desde las redes sociales con mensajes, nos dicen que nos esperan, inclusive nos ofrecen hospedaje gratis, gente que no conocemos. Es por eso que pensamos que va a ser una movilización muy grande. Todavía creo que no lo podemos imaginar”.

Anoche, uno de los sectores que adhiere a la protesta, como es “Campo + Ciudad”, señaló que la movilización de mañana “no será partidaria”. Al respecto, señalaron: “Es una convocatoria surgida desde los ciudadanos, con independencia de cualquier espacio político. Por supuesto, cualquiera que quiera asistir es libre de hacerlo. No somos dueños de la Plaza, ni pretendemos serlo. Todo el que quiera venir es bienvenido. Toda manifestación de apoyo, provenga de quien provenga, se valora y agradece”.

Y agregaron: “Tememos que la decisión de la oposición de convocar a marchar el mismo día pueda ser leída por la opinión pública de manera equivocada, con titulares que hablen de ´marcha opositora´y fotos de políticos en primera plana. Tememos una lectura equivocada porque aquello que reclamamos, la necesidad de bajar con urgencia el gasto político, se lo estamos pidiendo también a la oposición. La búsqueda de la austeridad fiscal compete a todo el arco político, a todos los poderes, a nivel nacional, provincial y municipal”.

La organización

Si bien todavía se desconoce la magnitud que tendrá la marcha, lo que se descarta es el esfuerzo y desafío logístico que supone, sobre todo porque los organizadores son, antes que nada productores, y no cuentan con un respaldo de las entidades que en este sentido podría ayudar. Aunque cuentan en sus espaldas con una fructífera experiencia que guió sus pasos, como lo fue el acto del 9 de julio del año pasado en San Nicolás, que fue ciertamente multitudinario.

Según relató Gutiérrez, la génesis de esta marcha fue días después de lo sucedido en dicha localidad bonaerense. “Pasado el acto organizamos un zoom para saber quién quería hacer algo en Buenos Aires. De 90 que éramos, quedamos 25, pero de todo el país. Como primer punto, establecimos que los presidentes de las rurales les comuniquen a las autoridades de las entidades nacionales que queríamos hacer una marcha a Capital. Esto fue en febrero”.

Parte del recorrido de la protesta de mañana.

“Pasaron las semanas y nos dijeron que no era el momento, que tenía que pasar mayo. Entonces tuvimos que tomar la decisión de si estábamos de acuerdo de hacerlo en abril sin el apoyo de la Mesa de Enlace. Se empezó a preguntar en los grupos y la mayoría quiso que se hiciera el 23. ahí empezamos a trabajar para organizarla”, detalló el productor.

A partir de que tomaron esa decisión, Gutiérrez sumado a dos productores más comenzaron con el planeamiento logístico diseñando las posibles rutas para llegar a los destinos que se habían fijado. Tras cambiar “40 veces los planes”, se decidieron por la actual ruta y comenzaron las tratativas con el gobierno de la Ciudad, quien fue otorgándole los permisos correspondientes y la seguridad para llevar a cabo el evento, como así también las limitaciones (número de tractores, cosechadoras, etcétera). “Se logró todo, ahora hay que marchar”, sintetizó el productor.

