Faltante de gasoil: “Hay poca acción por parte del Gobierno para solucionar este problema”, dicen los contratistas rurales

Siguen los problemas de faltante de gasoil, y se complica la cosecha gruesa en la Argentina. ( EFE/Cézaro De Luca/Archivo)

Los faltantes de gasoil en diferentes puntos del país continúan a solo días de que se masifique la cosecha de maíz y soja, que aporta el grueso de las divisas a la economía nacional. Es un momento donde ahonda la incertidumbre y preocupación tanto en el sector agropecuario, quienes advierten sobre las consecuencias de que la situación se extienda en el tiempo y se agrave, como así también sobre el aumento de precios que se está generando en aquellas estaciones donde se puede conseguir el combustible.

Según un informe de la Federación de Acopiadores, la merma en la oferta de este insumo clave afecta de manera directa al sector agropecuario y a las empresas de logística, ya que en estos rubros el “faltante es mayor y la disparidad de precios más aún”. En el trabajo se señaló que el valor hasta ahora rondaba entre $125 a $135 el litro, dependiendo de la petrolera, pero “a esos valores es casi imposible encontrar vendedores sin limitaciones”.

El relevamiento de la entidad indicó que, por ejemplo, en Córdoba se vende a $170 el litro de gasoil; en el centro y norte de Santa Fe, $135 a $150; Rosario: $144; Entre Ríos, $145 a $150; norte de Buenos Aires, $135 a $140; centro de Buenos Aires,: $140; oeste de Buenos Aires, $ 170; sur de Buenos Aires, $150; y La Pampa, $140. Así, el informe indicó que “esta distorsión en los precios del gasoil se produce por su escasez relativa” y que “la solución del problema está en el abastecimiento fluido de gasoil y no en un aumento de las tarifas de transporte. Para ello ayudaría elevar nuevamente el corte del biodiésel”.

“Hay muchos lugares donde está a full la cosecha y se nota mucho el faltante de combustible y, lo poco que hay, se cobra a cualquier precio”, dicen los contratistas

En este sentido, la entidad empresarial manifestó que las “restricciones en el abastecimiento de gasoil al interior del país y las expectativas de menor oferta futura provocan un incremento en la demanda no satisfecha lo que incide negativamente en la movilización eficiente de nuestra cosecha en estos momentos cruciales de la campaña gruesa”.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Contratistas Rurales de la provincia de Buenos Aires, Fredy Simone, advirtió sobre la situación actual, a la que consideró “lamentable”. En diálogo con Infobae, detalló que “hay muchos lugares donde está a full la cosecha y se nota mucho el faltante de combustible y, lo poco que hay, se cobra a cualquier precio. Esto pasa en todos los sectores de la agricultura, como en los insumos para cosechadoras, maquinaria agrícola en general o cubiertas: como hay tanto faltante, el que los tiene le suben el precio”.

Para Simone, que también ocupa el cargo de vicepresidente en la Federación de Contratistas Rurales a nivel nacional, existen responsabilidades políticas que provocan el faltante al mismo tiempo que denuncia “hay poca acción por parte del Gobierno para solucionar este problema, que es mucho más grande que cualquier otro problema que tengamos con cualquier otro insumo. Tienen que tomar una medida urgente, que aclaren que precio debe tener el combustible y que también aclare el mercado, porque está cada vez más grave”.

La semana pasada, filas de camiones para cargar combustibles.

Es por esto que el contratista rural sostiene que de continuar dándose esta situación " si no tenemos combustible, no vamos a poder cosechar. En el oeste de Buenos Aires y en La Pampa está faltando mucho combustible. Yo tengo maquinas trabajando en el límite con La Pampa y estoy llevando combustible desde Chivilcoy, porque acá todavía no empezó la cosecha y la disponibilidad es un poco mayor a la que tiene un estacionero en Villegas o Realicó”.

Por su parte, la presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Sara Gardiol, indicó que la situación en dicha provincia todavía no es tan acuciante pero que se dieron “diferentes cuestiones”, como, por ejemplo, faltantes el jueves y el viernes de la semana pasada sobre el sur del territorio, como así también entregas menores a las solicitadas. En este sentido, la dirigente comentó que a la fecha “no hemos escuchado a nadie que nos dijera que está sin gasoil”.

“Las tareas se vienen realizando relativamente bien, sin problemas. Incluso en la zona norte no hemos visto problemas. Según los informes de nuestras sociedades rurales, ninguna ha dicho que la maquinaria esté detenida sin trabajar, quizá sí a otro ritmo o con problemas para conseguir insumos, pero no está detenida la labor”, concluyó.

Transportistas

En el sector del transporte, las alarmas continúan encendidas ya que desde que comenzó el problema hace algunas semanas hasta la fecha no ha habido cambios en la situación. En diálogo con este medio, el presidente de la Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas (Paetac), Martín Borbea Antelo, “en todos lados hay faltantes, sobre todo la zona núcleo, lo que esté cerca de la zona de cosecha”.

Para Borbea Antelo, el panorama a futuro, lejos de mejorar, se encuentra próximo a agravarse. “Estamos viendo esta situación con mucha preocupación. Nosotros creemos que estos cuatro meses que vienen van a ser peores a los actuales, porque esperamos que la oferta siga siendo la misma, en un contexto donde la demanda aumenta porque estamos en plena cosecha gruesa, lo que hace que sea la época pico de consumo de gasoil y eso absorbe el resto de los cupos”.

El lunes que viene uno de los sectores del transporte de cargas realizarán un paro nacional. (REUTERS/Marcos Brindicci)

Respecto al paro convocado por la Federación de Transportadores de Argentinos (FETRA) para el próximo lunes, Borbea Antelo sostuvo que Paetac no se sumará, como así tampoco, hasta el momento, lo hará la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). No obstante, planteó que “lo que sí hay es un paro de hecho. Al faltar gasoil los camiones están quedando parados. Un camión que sale de Buenos Aires a Salta, que debería estar tardando normalmente 24 horas en llegar, hoy está tardando entre 30 y 32 horas. Se están retrasando las entregas porque los camiones se demoran en buscar gasoil y los cupos que se cargan son menores”, concluyó.

