Un dirigente de la Mesa de Enlace respondió los dichos de Roberto Feletti: “Generan bronca e injusticia”

Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, expresó al malestar que generó en el mundo agropecuario las declaraciones de ayer del Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El funcionario acusó al campo por los índices de inflación, y sostuvo: “Especulan para comprarse 4x4 y más departamentos en Miami”.

“Las declaraciones nos generan una sensación de broca e injusticia por estar escuchando algo tan irreal y tan diferente a lo que realmente nos ocurre. Y eso nos hace pensar lamentablemente que el Secretario está muy mal informado, que es algo que me preocupa porque un funcionario de ese nivel tendría que saber lo que pasa realmente con el campo. Y si no es así, la segunda opción es que siguen buscando un escenario de conflicto”, señaló el dirigente del campo en declaraciones a CNN Radio.

Las expresiones de Roberto Feletti llegan en un momento de tensión en la relación entre el Gobierno y el campo, por el último aumento que se dispuso a las retenciones de los subproductos de la soja, que derivó en movilizaciones y asambleas de productores en el interior del país. “Siempre están buscando un culpable a los errores que se están cometiendo con las medidas que siguen tomando. No quieren asumir el error y que están tomando el camino contrario. Entonces buscan a través del campo, que ideológicamente les sirve perfectamente, una situación que para nada le sirve al país y mucho más en momentos como los actuales donde estamos necesitando cordura, sentido común y poner todas las energías para que el país salga adelante”, agregó.

Chemes, por otro lado, se refirió a las protestas de productores en el interior del país. El dirigente aseguró que la Mesa de Enlace está siguiendo de cerca y acompañando las mismas mediante los representantes provincias de las entidades, pero que todavía no se ha recibido una convocatoria a participar de la movilización que las bases de productores organizan para el 23 de abril a Capital Federal.

“Si los productores deciden realizar una marcha a nivel nacional estaremos coordinando con ellos para responder a los pedidos y necesidades que se nos piden. Vamos en todo momento a estar cumpliendo con los parámetros que se pidan. No sabemos todavía como se avanzará. No tenemos fecha, más allá de que algunos productores plantearon algún lugar que podría ser Buenos Aires, pero concretamente en las entidades no hay nada decidido”, señaló.

Jorge Chemes, presidente de CRA.

Y agregó: “El contacto con el Gobierno sigue. Nunca lo hemos cerrado, pero ese contacto tiene que estar encuadrado en algo lógico y no en conversaciones con parámetros que después no están plasmados en las decisiones. Mientras tanto el productor continúa con un fuerte malestar, pero no creo que sea similar al 2008. Yo no veo a productores cortando rutas ni realizando manifestaciones como las que se vivieron hace 14 años atrás. Si se está en la tarea de que se visivilice el problema mediante las manifestaciones que se están realizando por estos días, para que la gente entienda cuál es la problemática y las diferencias profundas que existen con el Gobierno”.

Congreso

Por otro lado, el presidente de CRA dijo que se retiró “muy conforme” ayer del Congreso de la Nación tras la reunión con diputados de la oposición, que mostraron buena predisposición para escuchar los reclamos del sector y trabajar en conjunto con él. “Daría la sensación de que hay interés en abordar y trabajar en la cuestión agropecuaria. Si eso se concreta finalmente podríamos llegar a que nuestros pedidos y lo que el campo apunta, se transforme en leyes que hacen falta. Y de esa manera estaríamos frenando el embate del Poder Ejecutivo que continuamente va hacia el sector intentando apropiarse de lo que no le corresponde”.

Ayer los dirigentes de la Mesa de Enlace mantuvieron reuniones en la Cámara de Diputados, con el objetivo de instalar en el ámbito legislativo la problemática del sector agropecuario, entre ellos la elevada presión impositiva, las restricciones a las exportaciones y las consecuencias del desdoblamiento cambiario. Las reuniones fueron, por separado, con los integrantes de los bloques Avanza Libertad, Interbloque Provincias Unidas, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y el Interbloque Federal.

