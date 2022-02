Efecto sequía: el campo podría aportar este año USD 4.000 millones menos de lo previsto, el equivalente a casi un punto del PBI

La Bolsa de Buenos Aires trazó un posible escenario sobre los efectos de la sequía en términos económicos.

La sequía que afecta a gran parte del territorio nacional sigue condicionando el desarrollo de los cultivos y ya se dan por hecho recortes productivos en los cultivos de verano. Es por esto que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) planteó diferentes escenarios para determinar de cuánto serán las pérdidas para el sector granario respecto a los estimado a principios de la campaña.

De esta manera, la entidad bursátil porteña proyectó que de darse un escenario de sequía moderada, que es muy cercano a lo que está ocurriendo en estos momentos, la producción de maíz caerá de las 57,6 millones de toneladas estimadas al principio de la campaña a 49,4 millones, mientras que un escenario severo recortaría la cosecha a 43,7 millones de toneladas, o sea, presentaría una merma del 24% . Respecto a la soja, contemplando un escenario base de 48,5 millones de toneladas, una sequía moderada llevaría la producción a 42 millones de toneladas (-13%), a la vez que uno severo la haría descender hasta los 37,6 millones de toneladas.

Estos shocks de producción en soja y maíz resultarían en una caída del Producto Bruto Agroindustrial (PBA) de unos USD 2.726 millones (-6,1%), llegando a representar el 0,6% del PBI argentino en el caso de una sequía moderada, y del 0,9% en una severa, derivando en una merma de USD 3.830 millones. Sin embargo, la BCBA advirtió que “la situación sería peor” de no existir una compensación vía precios internacionales, con una caída de USD 5.903 millones, o sea, 1,2% del PBI.

Efectos

Analizando la afectación del producto bruto por eslabón de la cadena, los mayores efectos recaen sobre la producción primaria, con una caída de USD 1.312 millones en la utilidad de los productores para el caso moderado y USD 1.357 millones para el más severo, o incluso USD 3.137 millones en un caso severo sin incremento en precios. Asimismo, en el escenario de sequía moderada el procesamiento de cereales y oleaginosas enfrentaría un costo de hasta USD 188 millones, el transporte USD 179 millones, los contratistas USD 72 millones y los acopios USD 49 millones y hasta las carnes podrían perder USD 292 millones.

Posible escenario para las producciones de soja y maíz. (Bolsa de Cereales de Buenos Aires)

En cuanto a la exportaciones, ambos cultivos pasarían de despachar un total de US$ 36.031 millones, a US$ 34.033 millones en un escenario moderado y US$ 33.524 millones en un severo. Esto quiere decir que se perderían de ingresarse al país entre US$ 1.998 y USD 2.507 millones en esta campaña, siendo las mermas peores en maíz, con recortes de hasta el 20%. Pero también en este aspecto, la entidad advirtió: “de omitirse una mejora en los precios internacionales el impacto podría duplicarse, con caída de exportaciones por más de USD 5.000 millones”.

Por supuesto, la recaudación fiscal también se vería en problemas, con importantes mermas en lo percibido por retenciones y en el Impuesto a las Ganancias. Así, de una recaudación estimada de USD 15.125 millones en un escenario base, se pasaría a USD 14.356 millones en uno moderado y a USD 14.174 millones en uno severo. O sea, podrían perderse entre USD 769 y USD 951 millones.

Es por todo esto que la entidad destacó los efectos adversos de los escenarios aquí evaluados sobre las empresas agropecuarias afectadas por pérdidas de producción”, ya que “un escenario de sequía severa puede dejar en una situación de fragilidad financiera a gran parte de los productores, afectando la inversión y en consecuencia los niveles de producción para la próxima campaña, e incluso poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de la empresa”.

Detalle de exportaciones. (Bolsa de Cereales de Buenos Aires)

Así, la BCBA diseñó dos escenarios de posibles de recortes: en el primero se plantea una sequía moderada, que comprende un rendimiento medio de los cultivos y área perdida media solamente aplicados al área de maíz temprano y a las zonas donde el cultivo de soja se encuentra más adelantado actualmente, y otro contexto de sequía moderada, donde se estipula mínimo rinde y máxima área perdida aplicados a las superficies totales estimadas de maíz y soja para esta campaña. Ambos resultados se comparan con un escenario base, que cuenta con las estimaciones iniciales de producción de comienzos del ciclo agrícola de verano.

Teniendo en cuenta estos “shocks” productivos, que anticipan fuertes recortes en la previsión de cosecha, la BCBA consideró que los escenarios planteados pueden “tener efectos significativos sobre la contribución de las cadenas de cultivos extensivos a la economía argentina. El impacto real dependerá del grado de afectación final de la producción, y de la posible compensación vía mayores precios internacionales, considerando la importancia de Argentina y la región en las exportaciones mundiales”.

