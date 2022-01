El drama del productor al que el fuego le arrasó 5.700 hectáreas: “Ni un avión mandan, la guita se la gastan en boludeces”

Fernando Gianelli, productor de Corrientes afectado por los incendios.

En la provincia de Corrientes la sequía agota a los productores y la aparición de focos de incendios provoca la desesperación del sector agropecuario y forestal. Este fue el caso de Fernando Gianelli, presidente de la Sociedad Rural de La Cruz, en el Departamento San Martín, donde observó como el fuego devastó en pocas horas 1.700 hectáreas de pinares de quince años y cerca de 4.000 hectáreas de pasturas empleadas por la ganadería de la zona. A esto se le suman otras 2.000 hectáreas quemadas a otros vecinos de la zona de La Cruz, y Gianelli también deberá reponer cerca de 15 mil metros de alambre, necesario para retener a su hacienda en los pastizales.

El “gringo Gianelli”, como lo conocen sus vecinos, envió en las últimas horas un dramático mensaje por las redes sociales, reclamando al Gobierno provincial un avión hidrante para atacar las llamas, el cual nunca llegó, y solamente se pudo acercar la ayuda de un avión fumigador. En el video, tomado frente al fuego, Gianelli atinó a reclamar la ayuda del Estado nacional y provincial, con un fuerte reclamo: “Ni un puto avión mandan, y la guita se la gastan en boludeces”.

”Señor Gobernador, señor Presidente, señores Diputados y Senadores de la provincia y la Nación, hagan algo. Nosotros no tenemos recursos, estamos con una mochilita apagando incendios. La guita nuestra se la gastan en pelotudeces”

Y agregó en medio del llanto: “Señor Gobernador, señor Presidente, señores Diputados y Senadores de la provincia y la Nación, hagan algo. Nosotros no tenemos recursos, estamos con una mochilita apagando incendios. La guita nuestra se la gastan en pelotudeces. Hacienda quemada, puestos quemados, forestaciones quemadas, campos enteros quemados. Déjense de pelotudear porque de la guita nuestra, del campo, es de lo que viven ”.

En diálogo con Infobae, el productor analizó la situación en medio de una actitud de resignación ante lo sucedido. “El video lo publiqué en las redes sociales en un momento de impotencia y de mucho enojo. Hubo palabras ante la desesperación de ver quemar los campos, y las hectáreas de pinos de mis vecinos, y allí no poder hacer nada. También saber que no hay respuesta oficial. Ese mismo día que hice el video mandaron un avión fumigador. Al que se sumó otro que contrató una empresa privada que tiene una forestación cercana. Está todo muy seco y esperamos que llueva, hay una previsión de unos 10 milímetros”, expresó.

El video del productor de Corrientes reclamando ayuda por los incendios.

Además, el productor reclamó al Gobierno nacional y provincial el diseño de un Plan de Contingencia. “Tuvimos 47 grados de térmica en Corrientes y en algunos lugares 50 grados. Y esto va a seguir así. Los productores no tenemos herramientas para luchar contra el fuego. El pago de impuestos tiene que servir para ello. Esto se tiene que ver reflejado en infraestructura, en caminos, en energía y electricidad, y en fondos para los bomberos, ya que si no los ayudamos los productores de la zona, no tienen ni para pagar la luz en el cuartel”, agregó.

El video de Gianelli, cobró fuerza y movimiento a través de las redes sociales durante el fin de semana, quizás por el reflejo que supo tener entre muchos productores que en todo el país y ante la sequía pasan por lo mismo. Allí, el productor molesto frente a la expansión del fuego por su campo disparó: “El país se está prendiendo fuego y lo único que siguen haciendo es robándose la plata nuestra”.

Más incendios

En la localidad santafesina de Reconquista, desde el viernes 21 al lunes 24 por la tarde se registraron, tal como confirmó el jefe de Bomberos Voluntarios de esta localidad, César Romano, un total de 16 quemas de pastos, lo que provocó una caótica situación para las autoridades municipales y también productores y bomberos.

Según explicó Augusto Gastaldo, presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, a Infobae: “la situación hoy sigue con los incendios. Estos se repiten en la zona por la gran sequía. Las condiciones ambientales son muy malas. Por suerte, son focos por lo general que se controlan luego de un par de horas, pero exige mucho trabajo y agota a productores y bomberos. Las pérdidas registradas son en pasturas, en pastizales de monte, y por suerte no hubo muerte de animales ni quema de viviendas. Solo pérdidas ambientales”.

Hacienda afectada por los incendios en Reconquista, provincia de Santa Fe.

Durante el fin de semana, la Sociedad Rural de Reconquista emitió un comunicado para salir en defensa de los productores. Gastaldo consignó “a quién se le ocurre quemar la poca oferta forrajera que le queda a un productor para sus vacunos en esta emergencia que tenemos por la sequía: sería impensado que al productor se le ocurra una cosa así”.

Por último, el dirigente aseguró que “los incendios provienen, por lo general, de descuidos de personas que andan en los medios rurales y no son productores. Personas que inician el fuego en un camping o para quemar basura, suponiendo que aquello no traerá consecuencias”.

