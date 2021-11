Polémica por los declaraciones de Alberto Fernández: el Ministro de Agricultura de Córdoba dijo que “son parte del desconocimiento”

Sergio Busso.

El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, tomó distancia de lo expresado por el presidente Alberto Fernández, quien señaló el último fin de semana que espera que “Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina”. El funcionario provincial cuestionó también las declaraciones del titular de la cartera agropecuaria nacional, Julián Domínguez, formuladas en la ciudad de Río Cuarto , donde indicó que “no hay cepo a la venta externa de carne bovina”. Actualmente la mencionada provincia es referente en materia de producción agropecuaria, destacándose en varias actividades y especialmente en todo lo relacionado al agregado de valor de la producción.

“Las declaraciones del presidente Alberto Fernández forman parte del desconocimiento. Córdoba es parte de una Argentina, pero de una Argentina distinta, con trabajo, con producción, donde los recursos que genera el país puedan ser distribuidos de una manera más federal. Esa es la diferencia que tenemos con el Gobierno actual. También hemos tenido muchas diferencias con el Gobierno anterior. Hay un mirada muy unitaria”, dijo el funcionario en declaraciones a este medio.

En el terreno de la producción agropecuaria, teniendo en cuenta que es un sector estratégico que puede impulsar la salida de la crisis del país atravesado por la pandemia, desde el conflicto de las retenciones móviles en marzo de 2008 y hasta nuestros días, la relación del Gobierno de Córdoba con el kirchnerismo ha tenido numerosos desencuentros. En ese sentido, el ministro Sergio Busso sostuvo que la política que promueve para el campo la administración de Alberto Fernández “también forma parte del desconocimiento de lo que la producción de Córdoba y del resto del interior, puede dar para la generación de divisas y riquezas. Y si se desconoce algo, no se lo puede proteger ni generar una empatía y una relación”.

Al respecto, Busso comentó que en Córdoba la relación que existe con la dirigencia del campo está basada en respetar la opinión del otro a pesar de las diferencias, se busca generar consenso y construir una agenda para legitimar el incremento de la producción y la productividad tanto agrícola como pecuaria. “El campo forma parte del ADN de Córdoba y hay que entender lo que significa para las provincias, generando los recursos que el país necesita. Es por eso que al sector productivo hay que reconocerlo, luego protegerlo e incentivarlo, en lugar de maltratarlo. Eso es lo que debería hacer todo gobierno”, agregó el ministro provincial.

En las cuestiones vinculadas al campo, entre los principales reclamos del Gobierno de Córdoba a Alberto Fernández se encuentran la liberación total de las exportaciones de carne vacuna, modificar la actual Ley de biocombustibles y la problemática de las retenciones. Sobre este último punto, los legisladores nacionales que responden a Córdoba presentarían un proyecto para implementar una eliminación gradual de las mismas.

Frente a la problemática de las retenciones, Sergio Busso consideró que la aplicación de las mismas “penaliza la producción”, y reafirmó que su reclamo es que las retenciones se tienen que ir eliminando gradualmente y a crédito del impuesto a las ganancias, y tiene que volver al productor lo que le corresponde, porque eso es más empleo, más inversión y más crecimiento. “ No estamos en contra de Argentina, Córdoba es parte del país, pero queremos que Argentina sea Federal e incluya a todos, y por eso vamos a pelear. El habitante de Córdoba, no nosotros los peronistas cordobeses, tiene un ADN por el que no se puede callar ante cualquier injusticia o inequidad como la que plantea la política promovida desde la Nación”, dijo.

En la entrevista con este medio, Sergio Busso también se refirió a las declaraciones del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien la semana pasada al visitar la ciudad cordobesa de Río Cuarto mantuvo un intenso diálogo con un periodista agropecuario de esa zona, a partir de que el funcionario nacional había dicho que “no hay cepo a la exportación de carne vacuna”, teniendo en cuenta que hasta el 31 de diciembre hay siete cortes populares vedados y una habilitación parcial para el mercado chino, mediante la venta de carne conserva o manufactura.

“Cuando venga un funcionario nacional y diga en Córdoba que no hay cepo a la exportación, vamos a levantar la voz, en un sentido constructivo y no en contra de nadie . Habrá que intentar dilucidar qué entienden por cepo, porque mientras haya restricciones, cepo hay. Las flexibilizaciones parciales son un placebo, no debe haber ningún tipo de freno a la venta externa. Una medida desacertada que comenzó en mayo y que a partir de allí sufrió todo tipo de variaciones es un cepo; lo pueden negar o ponerle el nombre que quieran”, concluyó Busso.

