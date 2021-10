Un funcionario de Agricultura dijo que la exportación de carne de vaca a China se instrumentará con cupos y por un stock limitado

Ya pasaron 12 días del anuncio de la liberación de las exportaciones a China de vaca conserva D y E, y aún no se publicó la resolución en el Boletín Oficial precisando los alcances de la medida. Al respecto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi, señaló que posiblemente la medida se instrumente el martes próximo y adelantó que será mediante un sistema de cupos y por un volumen limitado hasta la faena de 140.000 animales.

Durante una entrevista en el programa “Nuestra Tierra” de Radio Colonia, el funcionario sostuvo que “el compromiso que teníamos era llegar a fin de año sin stock de vacas y se buscará ir armonizando entre todos los frigoríficos habilitados para que puedan tener la faena necesaria para cumplir con las 140 mil vacas”.

Sobre el mecanismo que se aplicará, el secretario de Agricultura dijo que “se toma la relación de 140 mil vacas y el número teórico de toneladas se obtiene dividiendo 6,5 la cantidad de vacas y eso da un número de toneladas determinado. Eso se reparte en forma igual a los frigoríficos que están operando. Todos van a tener una parte según sean frigoríficos de ciclo 1 o de ciclo 2, son partes diferentes donde una cosa es la faena y otra es el procesamiento de la carne”.

Distribución

Todo esto significa que la cartera agropecuaria distribuirá unas 21.538 toneladas entre unas 70 plantas que hoy están habilitadas para exportar a China, y quedaría excluida el stock de carne que ya está faenada y congelada en los frigoríficos. Esta medida que se instrumentará es diferente a lo que se acordó días atrás en la reunión del ministro Julián Domínguez con los gobernadores de las provincias ganaderas y los dirigentes de la Mesa de Enlace, donde en el acta que se firmó tras el encuentro contemplaba una apertura definitiva de las exportaciones de carne de vaca conserva o manufactura con destino a China.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se mostró muy activo en el inicio de su gestión, pero los anuncios no fueron seguidos por normas de instrumentación

Por otro lado, el funcionario dijo que “no hay cepo a la exportación de carne vacuna”, y agregó: “Lo que se hizo fue ordenar el mercado de la carne que tenía enormes irregularidades, que sin ninguna a duda repercutían en la información al momento de armar los precios y que ese precio llegara al mostrador. Ahora si ese precio está dentro del marco previsto yo no lo puedo contestar y lo tiene que determinar el ministerio de Desarrollo Productivo. Nosotros no manejamos la parte de precios, y si tenemos que ordenar y armonizar el mercado, que los frigoríficos funcionen y que los intermediarios cumplen con las reglas”.

Federalismo y maíz

Además, el secretario Solmi comentó que la nueva disposición sobre la exportación de carne fue el resultado “del trabajo en conjunto” entre la cartera agropecuaria y las provincias que conforman el Consejo Federal Agropecuario. “Estamos tomando decisiones federales que es lo que tiene que hacer un gobierno federal y más aún en un ministerio como el nuestro donde no podemos tomar decisiones centralizadas cuando estas cuestiones afectan a cada una de las provincias. Los documentos que integran la resolución y que respaldan las decisiones que hemos tomado se encuentran el acta del Consejo Federal Agropecuario, el acta que se firmó con los gobernadores y el acta que se firmó con la Mesa de Enlace”, afirmó

Por último, en medio de versiones que circularon en la semana sobre el cierre de exportación de maíz, el funcionario las desmintió categóricamente y señaló: “Es normal que en una época electoral haya rumores, donde algunos son más graves que otros. Es una burrada lo que se está diciendo en torno a la exportación de maíz. Yo lo que manifesté en su momento fue que estamos observando cómo evoluciona la siembra, la cosecha y los diferentes números. Y lo que estamos viendo no significa un cierre de la exportación. Actualmente se puede inscribir las declaraciones juradas para exportar y no hay ninguna resolución que impide eso”.

SEGUIR LEYENDO: