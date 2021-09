La reacción del campo ante la designación del nuevo ministro de Agricultura: insistirán en pedir un cambio de política y que tenga poder de decisión

Los dirigentes de la Mesa de Enlace.

Julián Domínguez es el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en reemplazo del formoseño Luis Basterra. Los cambios en el gabinete de Alberto Fernández, al cabo de una semana de alta tensión política se realizaron en un período de conflicto del Gobierno y el campo por las restricciones a la exportación de carne vacuna.

Tal como sucedió en 2009, cuando sumió la cartera agropecuaria, Domínguez llega otra vez a la función pública en momentos de conflicto con la dirigencia que representa a los productores agropecuarios. Entonces se salía del choque por la Resolución 125. Hoy, el principal conflicto es la intervención en la cadena de ganados y carnes, a raíz de la cual el campo anunció la elaboración de un “plan de lucha”.

Una de las primeras definiciones del nuevo ministro será en relación a las restricciones para exportar carne vacuna. Si bien Domínguez, como Basterra, son propensos a dialogar, el campo quiere precisiones sobre los pasos a seguir, para , ya que se está advirtiendo que hasta el momento las pérdidas en la cadena cárnica hasta el momento superan los 1.000 millones de dólares, según los cálculos de la Sociedad Rural Argentina.

En tiempos anteriores como ministro de Agricultura, Julián Domínguez también atravesó momentos con funcionarios de aquel gabinete, como Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior, que llevaban adelante una feroz intervención en los mercados agropecuarios. Un ejemplo fue lo que sucedió con el trigo, que en 2013 se alcanzó la menos siembra de los últimos 100 años en la Argentina. Y a partir de esta situación, los dirigentes del campo destacan la apertura al diálogo del nuevo ministro, pero exigen cambios en la política agropecuaria.

Horacio Salaverri.

“Julián Domínguez siempre fue un hombre de un ministerio de puertas abiertas y de diálogo. Si no cambia la característica del Gobierno hacia el sector, me parece que el cambio de ministro no arregla nada. Lo que vimos cuando ejecutó su actividad o su tarea Domínguez anteriormente, estaba la Secretaría de Comercio Interior y manejaba todo lo relacionado al sector y a la política de precios. si continuará esta sumisión del ministerio a lo que es el ministerio de la Producción, o a una Secretaría de Comercio Interior, no va a servir. La nueva gestión tiene que tener una independencia clara, que hasta el momento no se ha conseguido”, dijo en declaraciones a Radio Colonia, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Horacio Salaverri.

Otras opiniones

Por su parte, el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, sostuvo que “los cambios en el ministerio de Agricultura generan expectativas, ya que Julián Domínguez es una persona con experiencia en cargos públicos y en el sector. Lo importante es que haya un cambio real de actitud del Gobierno, principalmente sobre el campo, y que al nuevo ministro lo dejen tomar las decisiones adecuadas. Hemos visto muchas veces una muy buena predisposición de los ministros y entendimientos con ellos sobre las posiciones que teníamos nosotros, como en el caso del cierre de las exportaciones, pero luego las decisiones se tomaban en otros ámbitos y con otro sentido”, señaló.

Y agregó: “Si hoy tenemos un cambio de personas, pero también de actitud, de política y disposición hacia el campo, seguramente vamos a estar dispuestos a colaborar y ayudar en la medida en que sea posible, dentro de nuestras convicciones y realidad por la que atraviesa el productor agropecuario. Desde nuestra entidad todavía no hemos tomado contacto con el nuevo ministro, si enviamos un saludo por redes sociales. Ojalá pueda tomar las decisiones que el sector está necesitando y la gente en su conjunto”.

Nicolás Pino.

Otro de los dirigentes del campo que opinó sobre la llegada de Julián Domínguez al ministro de Agricultura, fue el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes. En declaraciones a Radio Continental, el dirigente manifestó: “Esperemos que comience un diálogo fructífero. El cambio de personas no asegura que tengamos un camino allanado, debe haber un cambio de visión. Domínguez es un funcionario con amplio conocimiento del sector”.

Por último, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, dijo: “Me parece bueno que el frente que está gobernando el país reordene su situación interna. Sobre el señor Julián Domínguez, no lo conozco, entiendo que es un hombre de mucha política, de mucho diálogo abierto, de generar intercambios con los referentes del sector, así que vamos a ver cómo se plantea la cosa”.

