Economía

Privatización de AySA: el Gobierno fijó para el 13 de noviembre la firma del contrato de venta

Economía formalizó la adjudicación del 90% de las acciones al consorcio que ofertó USD 340,2 millones y ordenó informar la cuenta para el pago

El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX AQUA y Transclor ganó la adjudicación con una oferta de 340,2 millones de dólares.
El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX AQUA y Transclor ganó la adjudicación con una oferta de 340,2 millones de dólares.
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El Gobierno nacional fijó el 13 de noviembre de 2026 como plazo para la firma del contrato de compraventa de las acciones de AySA. La fecha quedó establecida en la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, que además formalizó la adjudicación del 90% de la empresa de agua y saneamiento al consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA.

La operación fue adjudicada por USD 340.200.000, sin Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo con la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial. El Estado nacional venderá al grupo seleccionado su participación en Agua y Saneamientos Argentinos SA, que equivale al 90% del capital social y de los votos de la compañía.

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La medida dispone que la Tesorería General de la Nación notifique al adjudicatario la cuenta a la que deberá transferir el importe ofrecido. Esa comunicación es uno de los pasos previstos para instrumentar el pago antes de la suscripción del contrato.

Economía oficializó el resultado de la segunda etapa

La resolución aprobó lo actuado en la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple sin base N° 504/2-0003-LPU26. El proceso tuvo como objeto encontrar un operador estratégico para adquirir la totalidad de las acciones de titularidad estatal en AySA, que representa el 90% de la compañía.

El consorcio que resultó adjudicatario quedó primero en el orden de mérito tras presentar su oferta económica. Lo conforman Rowing SA, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA.

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Caño roto aysa Saavedra
La propuesta presentada por el grupo vinculado a Benito Roggio e Hijos quedó en segundo lugar con una oferta de 285 millones de dólares.

En segundo lugar quedó la propuesta integrada por Roggio Roas SAU, Hidrosan Capital SAU, Aguas del Plata Participaciones SA, Benito Roggio e Hijos SA y Central Buen Ayre SA, que ofertó USD 285.000.000 sin IVA.

Las ofertas económicas se abrieron el 8 de octubre mediante la plataforma CONTRAT.AR. Según el texto oficial, la comisión evaluadora recomendó el orden de mérito que luego aprobó Economía y no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto en el pliego de bases y condiciones.

El Ministerio también indicó que las propuestas resultaron razonables de acuerdo con la valuación que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE), requerida por la normativa que regula la privatización de empresas públicas.

La venta comprende 135.000 acciones de Clase A

La resolución rectificó, además, un error material detectado en el modelo del contrato de compraventa que integra el pliego de la licitación. El documento precisó la cantidad y el valor nominal de los títulos que componen el paquete accionario objeto de la operación.

El 90% que se transferirá está formado por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, con un valor nominal de $ 1.000 cada una. Todas cuentan con derecho a un voto y se encuentran totalmente integradas, según la redacción que el Ministerio incorporó al modelo contractual.

La corrección se apoya en el estatuto de AySA aprobado en 2006 y en su modificación posterior. El Gobierno consignó que el cambio busca adecuar el documento a la composición accionaria efectiva de la sociedad concesionaria.

El Estado nacional controla actualmente ese 90% de las acciones. La privatización fue habilitada por la Ley de Bases, que incluyó a AySA entre las empresas sujetas a ese proceso. Luego, el Decreto 494/2025 autorizó la venta de al menos el 51% del paquete estatal a un operador estratégico mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional y previó la colocación en bolsas y mercados del eventual remanente que no fuera vendido por esa vía.

Aysa
La privatización de la totalidad de las acciones estatales de AySA se apoyó en el marco de la Ley de Bases y el Decreto 494/2025.

Sin embargo, la licitación que concluyó ahora abarcó la totalidad de la participación estatal. La resolución publicada este jueves ratificó que el objeto del procedimiento fue la venta del 90% de las acciones a un único operador estratégico.

El proceso comenzó en 2025 y tuvo dos consorcios en competencia

El Ministerio de Economía inició formalmente la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos en agosto de 2025. En mayo de este año autorizó el llamado a licitación, aprobó el pliego único de bases y condiciones y creó una comisión de evaluación específica.

La apertura de las ofertas técnicas tuvo lugar el 15 de septiembre. Los dos grupos que se presentaron superaron esa instancia y fueron seleccionados para pasar a la etapa económica: el consorcio encabezado por Rowing y el integrado por las empresas vinculadas a Roggio.

Tras la apertura de las propuestas económicas, la comisión evaluadora ubicó primero al grupo que ofertó USD 340,2 millones. La decisión de hoy convierte esa recomendación en una adjudicación formal y agrega un hito concreto al cronograma: el contrato de compraventa deberá suscribirse el 13 de noviembre de 2026.

La resolución ordenó publicar la medida en los sitios del Ministerio de Economía, AySA, CONTRAT.AR y DGMARKET, la plataforma del Banco Mundial, durante un día hábil. También dispuso la notificación electrónica de ambos consorcios participantes.

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