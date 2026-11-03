Se lanzó la venta de la única pickup compacta argentina: cómo es, cuánto cuesta y qué versiones tiene

La pickup Renault Niagara ya se vende en Argentina desde este 2 de noviembre con precios que van desde los $45.700.000 hasta los $59.990.000. (Renault Argentina)

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Algunas semanas después de la develación mundial y del lanzamiento industrial, realizados en Buenos Aires y Córdoba respectivamente, finalmente Renault Argentina inició la comercialización oficial de Niagara, la pickup de media tonelada que se produce en la planta de Santa Isabel confirmando que se ofrecerá en cuatro versiones con precios que van desde los $45.700.000 hasta los $59.990.000.

La gama está disponible desde el 2 de noviembre en la red oficial de concesionarios de la marca, incluyendo las versiones evolution+ MT, evolution+ AT, iconic+ y outsider 4x4.

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Todas las variantes están propulsadas por el motor naftero 1.3 TCe turbo de cuatro cilindros y 1.333 cm³, con 156 CV de potencia y 270 Nm de torque. La evolution+ MT es la única que tiene caja manual de seis velocidades, mientras que las otras versiones usan una transmisión automática EDC de doble embrague húmedo y seis marchas.

La evolution+ AT incorpora levas al volante pero mantiene la tracción delantera, al igual que las evolution+ e iconic+, mientras que la única Niagara con tracción 4x4 es la de tope de gama denominada outsider. En todos los casos, la pickup tiene suspensión trasera independiente multilink en un formato de carrocería tipo monocasco.

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La caja de carga tiene 938 litros de volumen, una capacidad máxima de hasta 654 kg —según la versión— y capacidad de remolque de hasta 710 kg. Cuenta con apertura eléctrica del portón, recubrimiento protector, ocho ganchos de amarre, toma de 12 V e iluminación. En el caso de las variantes iconic+ y outsider, el equipo original agrega cobertor rígido y estanco en la caja posterior.

Todas las versiones de Niagara tienen equipamiento de seguridad elevado por sobre la media del segmento. Tres versiones tienen caja autoática doble embrague y solo la de acceso viene con caja manual de 6 velocidades. (Renault Argentina)

Alto equipamiento desde la versión de entrada a la gama

La Niagara evolution+ MT incorpora tablero digital de 7 pulgadas, pantalla multimedia OpenR de 10,1 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, llantas de 17 pulgadas, barras de techo y cuatro modos de manejo: Eco, Normal, Snow y Terrain.

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En seguridad, dispone de seis airbags, control de velocidad crucero, asistente de arranque en pendiente, cámara y sensores traseros, control de descenso, alerta de distancia, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, asistencia en intersecciones, alerta de fatiga, alerta y asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, luces altas automáticas, mitigación de vuelcos y frenado multicolisión.

La evolution+ AT, naturalmente, reemplaza la caja manual por la automática EDC, pero también suma control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go y usa llantas de 18 pulgadas. Su capacidad de carga es de 651 kg.

Iconic+ incorpora servicios de Google y cámara de 360 grados

La versión Niagara iconic+ equipa instrumental digital de 10,2 pulgadas y una pantalla OpenR de 10,1 pulgadas con Google Automotive Services, que incluye Google Maps, Google Play y Gemini. También suma cargador inalámbrico, climatizador automático bizona con salidas para las plazas traseras, asiento del conductor con regulación eléctrica, tapizados de cuero ecológico y consola refrigerada con selector electrónico de marchas.

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Esta variante incorpora seis modos de manejo: Eco, Comfort, Sport, Perso, Smart y Terrain. En seguridad agrega sensores delanteros, cámara de 360 grados, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, asistente de salida segura para pasajeros, frenado automático en reversa y asistente de estacionamiento automático.

La capacidad de carga en la iconic+ es levemente menor ya que admite hasta 613 kg.

La Renault Niagara es carrocería monocasco y es la única pickup compacta que se fabrica en Argentina. (Renault Argentina)

La outsider suma tracción 4x4

Por último, la Renault Niagara outsider 4x4 se diferencia por su sistema de tracción integral, llantas de 17 pulgadas con neumáticos A/T, barra antivuelco y protector frontal. Tiene 233 mm de despeje y una capacidad de carga de 554 kg.

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Sus seis modos de conducción son Eco, Comfort, Sport, Smart, Mud y Lock Off-Road. Este último distribuye el torque en partes iguales entre los ejes delantero y trasero, para obtener un mejor desempeño en terrenos más irregulares o dificultosos.

La paleta de colores de Niágara incluye verde liquen, gris estrella, gris cuarzo, blanco glaciar, azul cosmos y negro nacrée.

Financiación y plan de ahorro

Plan Rombo lanzó una suscripción de 84 cuotas con 75% de financiación para la Niagara evolution+ MT. Durante noviembre, contempla adjudicación asegurada en la cuota 6 mediante una integración del 35%, compuesta por una cuota extra más un 10% adicional.

Las dos versiones de mayor equipamiento tienen un cierre estanco al polvo y el agua en la caja de carga. (Renault Argentina)

Respecto a las alternativas de financiación por medio de Mobilize Financial Services, se informó que hay opciones a tasa nominal anual de 0%, con cuotas fijas en pesos de acuerdo al siguiente esquema: 12 meses hasta $ 30.000.000; 18 meses hasta $ 24.000.000; 24 meses hasta $ 18.000.000; y 30 meses hasta $ 15.000.000.

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Quienes utilicen esa financiación recibirán tres meses bonificados de seguro contra todo riesgo con franquicia del 2%, ofrecido por Zurich bajo sus condiciones de contratación.

Finalmente, los precios anunciados en el lanzamiento comercial de la única pickup de media tonelada comienzan con Renault Niagara evolution+ MT: $ 45.700.000; Niagara evolution+ AT: $ 48.110.000; Niagara iconic+: $ 52.730.000; y Niagara outsider 4x4: $ 59.990.000.