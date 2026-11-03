Economía

Mercados volátiles: los tres factores que impulsaron el riesgo país y sacudieron a los activos argentinos

La incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos, las señales políticas de Brasil y la debilidad de Wall Street presionaron sobre bonos, acciones y dólar

El riesgo país se ubicó en el nivel más alto desde octubre de 2025.
El riesgo país se ubicó en el nivel más alto desde octubre de 2025.
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La vulnerabilidad electoral de la Argentina explica que el riesgo país se mantenga elevado, pese a indicadores económicos favorables en un escenario internacional atravesado por conflictos y por las dudas sobre una posible burbuja vinculada a la inteligencia artificial.

El riesgo país incorpora a las elecciones de hoy de Estados Unidos y al “efecto Lula”. La agenda de los inversores está cargada de dudas; ellos no ven bien que los aliados a la Argentina pierdan elecciones.

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Los comicios de hoy en EE.UU. fueron la principal causa de que el riesgo país aumente 18 unidades (+2,3%) a 805 puntos básicos tras la caída de hasta 1,7% de los bonos más largos.

El temor vuelve irracional los comportamientos. La Bolsa de San Pablo perdió 0,75% y el Merval de las acciones líderes 3,3% en pesos y en dólares. En el ámbito local incidió el retroceso de YPF de más de 6% que tiene alta ponderación en el índice. Las causas de la caída de la petrolera hay que buscarlas en el derrumbe de 8% de los precios del Brent.

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Por otro lado, este escenario no coincide con el resto de la región que operó con equilibrio. Las estimaciones indican que el tema electoral argentino representa casi 60% del riesgo país. En otras palabras, si el mercado tuviera la seguridad de que Javier Milei será reelegido, el riesgo bajaría a 320 puntos básicos. Pero nada de eso sucede y los pasos que da el Gobierno parecen los de alguien seguro de la victoria.

El problema es que sucederá si un eventual triunfo de los demócratas hoy es amplio. ¿El soporte norteamericano a la Argentina seguirá firme? ¿El mercado tomará como tendencia la derrota de las derechas en el continente? Las respuestas está en el derrumbe de bonos y acciones. En Estados Unidos, por caso, los principales índices de Wall Street cerraron en rojo.

Para Federico Filippini, Javier Casabal, Valentín Gómez García y Sebastián Gomeza de Adcap Grupo Financiero “en este contexto más desafiante, seguimos creyendo que los bonos en pesos pueden experimentar mayor volatilidad por lo que resulta conveniente incorporar mayor cobertura. En particular, recomendamos cautela con los BONCAP a tasa fija que, aunque pueden ofrecer rendimientos atractivos, la dinámica de mayor cautela los deja más expuestos a una corrección”.

En este escenario en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 381 millones y el Banco Central no intervino en las compras. El dólar mayorista subió $11,50 (+0,7%) a 1.545,50 pesos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el mercado estuvo presionado por la pesadez de Wall Street y las dudas sobre el futuro del real brasileño, además de la incertidumbre política local de cara a 2027. Un incremento de USD 179 millones en el interés abierto en futuros sumados a un volumen de USD 234 millones operados en dollar linked, sugieren intervenciones oficiales algo más agresivas para evitar una suba pronunciada del tipo de cambio”.

En la plaza financiera el MEP retrocedió 0,5% y cerró a $1.569 y el contado con liquidación (CCL) se mantuvo en $1.654. El “blue” no padeció alteraciones y terminó en 1.565 pesos.

Dólares no faltaron. Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía. señaló que “las liquidaciones de exportaciones agrícolas totalizaron USD 2.880 millones en octubre, monto récord para ese mes del año. Se registró un salto extraordinario con relación a octubre 2025, que había estado afectado por la eliminación transitoria de retenciones en septiembre 2025, que se tradujo en un adelantamiento de las liquidaciones habituales. En lo que va del año las liquidaciones acumulan USD 25.156 millones (-15 % interanual), aunque se espera que la caída continúe achicándose en lo que queda del año dada la baja base de comparación de los dos últimos meses del año pasado”.

En el mercado overnite, anoche se veía una ligera recuperación del Nasdaq de las tecnológicas de 0,40% aunque la volatilidad impida saber si esta suba será tendencia en la rueda de hoy. El petróleo Brent rebotaba 0,13% porque los inversores apostaban a que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán seguirán avanzando según la promesa pre electoral de Donald Trump. La fe no se trasladó a los bonos del Tesoro de Estados Unidos que quedaron sin cambios.

Para el mercado local hoy será otra rueda volátil porque se operará sin saber el resultado de las elecciones norteamericanas. Los precios de los bonos podrían alentar a compradores de oportunidad, pero no a la mayoría porque el riesgo está en que Estados Unidos no pueda sostener el apoyo con divisas a la Argentina.

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