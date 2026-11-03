Mariana Camino, CEO de Abeceb, advirtió sobre el riesgo de esperar para invertir: “Puede ser caro para una empresa”

Mariana Camino estimó que la economía crecerá entre 2% y 3% en 2027, en un escenario de recuperación moderada del consumo y el empleo

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En un contexto de transformación de la economía argentina, marcado por la apertura comercial, las dificultades que atraviesan numerosas empresas y las oportunidades de inversión que surgen en sectores como la energía y la minería, y a dos días del 16° Foro ABECEB, que reunirá a referentes políticos y empresarios nacionales e internacionales, Mariana Camino, presidenta y CEO de la consultora, analizó los desafíos que enfrenta el sector privado, las perspectivas económicas para 2027 y los riesgos de postergar decisiones de inversión ante la incertidumbre electoral.

En diálogo con Infobae, la ejecutiva advirtió que las compañías que esperan definiciones políticas para avanzar con sus proyectos podrían perder oportunidades frente a competidores que se anticipen. Según explicó, la apertura de la economía y el desarrollo de nuevas cadenas de valor vinculadas con los sectores más dinámicos obligan a las empresas a tomar decisiones de largo plazo, incluso en un escenario de incertidumbre. En ese sentido, consideró que 2027 será un año decisivo para muchas compañías, que deberán definir cómo posicionarse durante los próximos cinco o diez años.

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Camino también se refirió a la posibilidad de que las transformaciones económicas actuales continúen incluso ante un eventual cambio de gobierno. A su entender, las inversiones en energía, minería y otros sectores exportadores generan condiciones que podrían trascender el calendario político. Sin embargo, reconoció que la economía presenta fuertes diferencias entre sectores y empresas, que la apertura comercial afectó a parte del entramado productivo y que el financiamiento sigue siendo uno de los principales obstáculos. Respecto de las perspectivas para 2027, proyectó un crecimiento del PBI de entre 2% y 3%, probablemente más cerca del 2%, sin una recuperación explosiva del consumo.

El foro se realizará este jueves 5 de noviembre en el Faena Art Center de Buenos Aires, bajo el lema “RADAR: del ruido a la señal”. El encuentro buscará identificar las transformaciones globales que impactan sobre las decisiones de inversión y competitividad, en un escenario atravesado por tensiones geopolíticas, cambios en las cadenas de valor y avances tecnológicos. En la previa del evento, Camino conversó con Infobae sobre las oportunidades que enfrenta la Argentina, los desafíos de las empresas y los riesgos del escenario económico y electoral.

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—¿Cómo se hace para que una empresa invierta hoy con la incertidumbre respecto del escenario electoral del año próximo? ¿Qué mensaje les da a las empresas?

—Varios. Primero, que esto que yo te digo de que el mundo está cambiando es bastante inédito. Es como un cambio de paradigma. Y Argentina también llega a esa competencia, ese cambio de paradigma, con una novedad, que es que tiene una economía más estable y un poco más ordenada. La paradoja ahí es que mientras Argentina está redefiniendo o corrigiendo sus reglas internas, el mundo está redefiniendo las suyas.

Entonces, ahí vos tenés una parte de la economía que está traccionada por lo que hoy el mundo quiere, que es la capacidad exportable que tiene Argentina en energía, en minerales, en agro, todo ese entramado de sectores dinámicos. Y ahí las inversiones no están mirando el ciclo electoral. Es decir, lo miran, pero no como la principal ancla para tomar decisiones.

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—Esas son justamente las que invierten en el marco del RIGI, que tiene treinta años de previsibilidad hacia adelante, ¿no?

—Claro, pero esas invierten ahora. La tesis nuestra que llevamos al foro es que 2027 va a ser un año donde muchas de las empresas van a tomar una definición de dónde van a quedar entre los próximos cinco o diez años. Ahí depende el riesgo de cada uno y lo que cada uno ve, porque esas inversiones que se capturan por el RIGI y en los sectores dinámicos también tienen toda una serie de despliegues. Entonces, ahí hay infraestructuras que van a empezar a verse. Hay una dinámica que está ocurriendo mucho más lenta y que todavía no capturan los indicadores, que es importante para una empresa que está evaluando dónde se quiere ubicar.

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Mariana Camino, presidenta y CEO de ABECEB, analizó los riesgos de postergar inversiones ante la incertidumbre electoral

—¿Pero eso no está en riesgo?

—Yo creo que la mirada que hay que tener es otra, porque si vos sos una empresa, una pyme, una empresa que está atada al mercado interno, por ahí entender si gana Milei o no, y si el programa sigue en los términos que Milei propone, eso claramente, a un año de una elección, te alimenta o te incentiva los comportamientos típicos de wait and see. Pero si vos estás en un sector o estás en algún encadenamiento de un sector que ya está traccionando inversiones y tu estrategia como compañía de crecimiento es formar parte de esos encadenamientos, ser una pyme de los sectores dinámicos, esa decisión en una economía abierta, si no la tomás vos, la va a tomar otro. Entonces, el riesgo de esperar a saber quién va a ser el próximo presidente en el 2028 también es caro para una empresa, porque las cosas siguen funcionando.

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—Hay economistas que hablan de una economía a dos velocidades y otros que dicen que hay dos economías, una que crece y otra que todavía está esperando. ¿Cuál es tu visión?

—Nosotros veníamos viendo y venimos viendo la economía a dos velocidades. Yo creo que el concepto igual queda corto, porque vos lo que ves es mucha segmentación. La economía está muy heterogénea y en esa heterogeneidad vos tenés que mirar la competitividad como empresa. Ni siquiera los sectores dinámicos hoy explican que una empresa que está operando en ese sector tenga resuelta su rentabilidad. Vos podés ser un jugador en Vaca Muerta que te va bien o que te va mal. Porque hoy la conversación está atravesada por la productividad. Si vos querés ser una empresa pyme que se mete en el encadenamiento minero o en Vaca Muerta, vos para entrar a esa cadena de valor tenés que trabajar en adopción tecnológica, estándares de calidad, eficiencia, un montón de cosas que mientras más temprano lo hagas, más fácil vas a tener o más probable vas a tener la inserción en esos encadenamientos.

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—Muchas empresas están cayendo en convocatoria de acreedores porque tienen menos ventas, tomaron créditos con tasas altas y no tienen capital de trabajo. ¿El gran problema hoy es el financiero?

—Sí, por eso te decía, yo creo que hay de todo. A tu pregunta de si ves las dos velocidades, sí, pero también lo que más veo es que hay situaciones particulares, empresa por empresa, y hay situaciones que tienen que ver también con las tendencias de cambio. Cambia la tecnología, te cambian los comportamientos, el consumidor está más informado, tal vez elige consumir de otra manera. O sea, el escenario actual no se explica solo porque no hay recuperación del salario.

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A veces tenés transformaciones que operan en las industrias y en las empresas, pero porque hay una dinámica distinta que hoy la tenés porque la economía se abrió y hoy estás expuesto. De la noche a la mañana, básicamente, muy rápido se dio la apertura en Argentina y eso dolió a muchas empresas, pero no es solamente por un tema de demanda.

—¿Cómo ves el año que viene en materia de consumo? ¿Ves un repunte o será similar al 2026?

—No, este año finalmente fuimos ajustando a la baja las proyecciones de crecimiento del PBI. Ahora estamos con esta discusión del trimestre que técnicamente te cierra en recesión, pero estamos proyectando un producto que crecerá 1% este año, lo que quiere decir que estamos viendo algún rebote hacia los últimos meses del año. Veo para el año que viene un escenario un poquito mejor, pero tampoco va a ser un boom. Si este año cierra en 1% de crecimiento, el año que viene va a estar entre 2% y 3%, tal vez más cerca de dos.

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Lo que sí estás viendo muy en el margen es que algunos números empiezan a mejorar. Por ejemplo, la mora hoy ya llegó al número más alto y está bajando. Estás viendo que hay un poquito más de recuperación del salario formal real sobre la inflación. Obviamente, vas a tener volatilidad financiera. La agenda de las empresas el año que viene va a ser sentarse sobre la caja, porque va a haber volatilidad financiera, pero también pensar en mediano, largo plazo.

—Si el año que viene las encuestas le dan mal al Gobierno y necesita reanimar el consumo, ¿ves alguna posibilidad de cambios en la política económica?

—Un minigiro sería tratar de flexibilizar un poco desde el Banco Central alguna medida. En materia de tipo de cambio, yo creo que esa discusión el Gobierno no la va a dar, la política cambiaria la tiene estable. Sí creo que puede llegar a haber es algún intento para dinamizar el crédito. Hubo algunos anuncios para mejores garantías o créditos durables.

Según Camino, las oportunidades que generan la energía, la minería y el agro no dependen exclusivamente del calendario político

—¿Cómo evalúas el escenario laboral y cómo imaginás la reconversión de los empleos del AMBA que se están perdiendo?

—Es un proceso de transformación. La Argentina está en una transición. Por eso hablamos de las velocidades. Ese derrame, cuando lo pensás en la geografía del AMBA, se va a dar cuando la inversión crezca. Hay crecimiento del empleo informal, donde ahí tenés baja calidad. No es que no haya empleo, sino es de baja calidad. Lo que preocupa es la composición y eso se va a mantener hasta que la inversión crezca. Si ese empleo no se genera, el salario no se genera. Entonces, cualquier medida de estas de reactivación de plan platita o algo similar no te resuelve el problema de fondo.

—El signo de pregunta es la paciencia de la sociedad, ¿no?

—Estamos pidiéndole al Gobierno que lleva tres años cosas como y a veces lo analizamos como si fuera un fin de ciclo. El ciclo está ocurriendo. Hoy lo más rezagado sucede en torno al AMBA, ya sea en actividad, en inversiones y en empleo y en consumo. Ahora, eso no quiere decir que el Gobierno no lo tenga como un objetivo de política económica.

Lo que estamos viendo es que lidera el programa el frente externo, el cambio de la matriz exportadora, las inversiones que están sujetas a aquellos sectores que ya tienen demanda global para que después, vía infraestructura, inversión que todavía no está ocurriendo, derrame hacia el resto de la geografía y sobre todo en el AMBA. Pero eso es un proceso, se tiene que dar.

—¿Ves algún riesgo de este modelo el año próximo?

—Bueno, sí, riesgos muchos. Cuando yo te digo del cambio estructural de Argentina, una Argentina expuesta al mundo y demás, no estamos hablando solo con la hipótesis de que reelija el presidente Milei. Estamos diciendo que si llega a haber una alternancia, también la propuesta que venga puede encontrar en todo lo que hoy es un cambio estructural y una mejora en términos de los sectores dinámicos algo que pueda mantenerse. El riesgo que veo es que el mercado no termine de acompañar la propuesta que haga el nuevo Gobierno, que vos tengas mucho riesgo país y no lo puedas bajar.

Yo creo que si reelige Milei o alguien que sostenga este rumbo de política económica, no va a haber un riesgo tan abrupto y ahí vas a tener cuatro años más de oxígeno para avanzar en las desregulaciones y que el mercado acompañe.

Una agenda internacional para debatir el futuro de los negocios

El 16° Foro ABECEB reunirá este jueves en el Faena Art Center a dirigentes políticos, empresarios y especialistas internacionales para analizar cómo los cambios geopolíticos, las nuevas cadenas de valor, los flujos de capital y la inteligencia artificial modifican las decisiones de inversión.

El 16° Foro ABECEB reunirá el 5 de noviembre a dirigentes políticos, empresarios y especialistas internacionales en Buenos Aires

Entre los invitados internacionales figuran Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno español; Luis de Guindos, exvicepresidente del Banco Central Europeo; Paulo Guedes, exministro de Economía de Brasil; y Martha Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia. También participarán Gary Litman, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y los especialistas Andrés Malamud y Ricardo Sennes.

La agenda política argentina contará con Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Federico Pinedo. En el plano empresarial estarán Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy; Daniel Hadad, empresario de medios y fundador de Infobae; Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá; y Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa, entre otros.

El encuentro incorporará la metodología R.A.D.A.R. de ABECEB, destinada a identificar tendencias, anticipar riesgos y reconocer oportunidades de inversión, productividad y crecimiento para las empresas.