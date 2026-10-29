Economía

Jornada financiera: subieron los bonos argentinos y cayó el riesgo país, pero las acciones cedieron por cuarto día seguido

Las bajas de Wall Street y la Bolsa de San Pablo dieron marco a una caída de 1% para el MSCI Merval. Los bonos Globales rebotaron 0,7% y el indicador de JP Morgan bajó a 741 puntos. El BCRA compró dólares después de tres ruedas sin intervención

Las bolsas internacionales negociaron con sesgo negativa
Las bolsas internacionales negociaron con sesgo negativa
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Los bonos argentinos tuvieron una saludable reacción positiva este jueves, en contra de el sesgo negativo de los índices de Wall Street y también de la Bolsa San Pablo. La tendencia internacional afectó más a las acciones domésticas, que finalizaron con cifras dispares.

El panel tecnológico Nasdaq encabezó las bajas (-1,4%) y Google destacó entre las acciones perdedoras (-12,3%) después de presentar su balance trimestral. Microsoft, que también presentó resultados, cedió 0,2 por ciento. Amazon -que presentó resultados al cierre de la presente sesión- cayó 4,3 por ciento.

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El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no pudo defender las ganancias exhibidas desde la mañana y perdió al cierre un 1% en pesos, en los 94.530 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street presentaron cifras mixtas. Del lado ganador destacó Corporación América (+3%). YPF cayó 3,3%, a USD 47,73 por ADR, luego de presentar balance trimestral, mientras que Bioceres descontó un 7,8 por ciento.

Acciones argentinas en EEUU (Rava Bursátil, precios en dólares)
Acciones argentinas en EEUU (Rava Bursátil, precios en dólares)

En cuanto a la deuda soberana, los títulos públicos hard dollar exhibieron una recuperación de 0,7% en promedio para los Globales -con ley de Nueva York- y de 0,4% para los Bonares. El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencia de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU con similares emisiones emergentes, cayó 19 unidades para la Argentina, en los 741 puntos básicos.

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El bono del Tesoro de los EEUU a diez años cedió cinco puntos básicos en sus rendimientos, ahora en el 4,99% anual.

El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo perdió 1,1%, en los 168.188 puntos. En Wall Street Petrobras bajó 0,6%, la minera Vale cayó 2,5%, Bradesco cedió 3,7%, Nu Holding ganó 0,7% y Banco Itaú recortó 0,5 por ciento. Los bonos soberanos en dólares de Brasil finalizaron con ligera alza de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan marcó un ascenso de seis unidades, en los 188 puntos básicos. A su vez, el dólar en Brasil subió 0,6%, a 5,37 reales, tras alcanzar un máximo intradiario en los 5,42 reales.

Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte subieron 0,6%, a USD 116 el barril para entregar en diciembre. El crudo intermedio de Texas en los EEUU (West Texas Intermediate) ganó un mínimo 0,1% a USD 102,80 el barril.

“En el caso de Argentina, las elecciones de Brasil dejaron como conclusión que, si las condiciones macroeconómicas no son claramente favorables para el presidente Milei, la incertidumbre electoral podría ser mayor de lo previsto. Combinadas con un beta elevado a los activos high-yield, las probabilidades implícitas de continuidad cayeron a alrededor del 65%, desde niveles cercanos al 80% a fines de julio”, indicó Max Capital.

“En consecuencia, las valuaciones resultan más atractivas y, aunque mantenemos una posición neutral, adoptamos una visión más constructiva en el corto plazo, ante posibles catalizadores positivos en el plano político: una alianza con el PRO y la suspensión de las PASO”, añadió Max Capital.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, describió que “las bolsas de Nueva York operaron en negativo condicionadas por una fuerte toma de ganancias en el sector tecnológico tras el balance de Google. El desplome reavivó los cuestionamientos sobre el retorno del masivo Capex en Inteligencia Artificial y arrastró al Nasdaq, opacando la decisión de tasas sin cambios por parte de la Reserva Federal y un dato de PBI estadounidense del tercer trimestre que superó las proyecciones”.

“En la plaza local, los títulos de deuda soberana en dólares extendieron su recuperación tras el shock inicial del balotaje en Brasil. El flujo comprador permitió que el indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan cediera un 2,9% hasta los 741 puntos básicos, anotando su mayor baja diaria en tres semanas. En contraste, la renta variable doméstica se desacopló del rebote y el índice MSCI Merval retrocedió, con comportamiento mixto entre los ADRs argentinos en Wall Street”, apuntó Vlassich.

En el plan cambiario hubo buen volumen de operaciones por USD 621,3 millones en el segmento de contado, donde el dólar mayorista recortó tres pesos o 0,2% este jueves, a 1.538 pesos. En octubre ajusta la suba a 22 pesos o 1,5 por ciento. Por primera vez en la semana la tendencia del tipo de cambio oficial se diferenció del desempeño del real brasileño.

El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.949,91 pesos. El dólar mayorista quedó a 410,91 pesos o 26,7% del límite máximo para la flotación administrada.

“Pasado el mediodía, el mayorista volvió a ganar terreno y alcanzó un máximo intradiario de $1.541. Sin embargo, la demanda no logró sostener esos valores y durante la última hora comenzó a observarse una mayor presencia de oferta”, consignó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

“Localmente, la concentración de deuda en instrumentos indexados y vencimientos de 2027 mantiene la sensibilidad frente a inflación, tipo de cambio y renovación futura”, aportó Vector Investments.

El dólar al público quedó invariable a $1.560 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.560,67 para la venta y $1.507,68 para la compra. También estuvo negociado sin variantes el dólar blue, a 1.565 pesos.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos estuvieron operados con leves bajas en un rango de 0,1% a 0,3% y un importante volumen en pesos equivalentes a USD 2.007,8 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más negociada, para fin de noviembre, subió 3,50 pesos o 0,2%, a $1.568, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en los $1.989,12 para el cierre del próximo mes.

Además exhibieron bajas entre los cinco y ocho pesos las paridades financieras, con un “contado con liquidación” en los $1.650,62 mediante acciones, y un dólar MEP a 1.564,82 pesos.

Luego de tres ruedas consecutivas sin compras, el BCRA absorbió USD 47 millones en el mercado, el 7,7% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas descontaron USD 447 millones, a USD 50.154 millones, con el efecto de baja de 0,4% en la cotización del oro, a USD 4.033,80 la onza, y movimientos técnicos propios de fin de mes.

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