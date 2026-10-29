Economía

Mercado Pago, a un paso de convertirse en banco: el BCRA dio aprobación técnica a la licencia pedida por la empresa de Marcos Galperin

El trámite fue aprobado por la Superintendencia de Entidades Financieras. El trámite final requerirá el OK del Directorio del Banco Central

Una imagen muestra la antigua fachada del Banco Central de Argentina tras su restauración, en Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 2025. REUTERS/Agustín Marcarian
Una imagen muestra la antigua fachada del Banco Central de Argentina tras su restauración, en Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 2025. REUTERS/Agustín Marcarian
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El Banco Central dio la aprobación técnica a la solicitud de Mercado Pago para transformarse en banco, según confirmó el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, en el ámbito de Argentina Fintech Forum 2026.

“En lo que depende de la Superintendencia, ya tiene allanada la parte técnica. La licencia de Mercado Banco, entiendo que así se llamará, seguirá su curso”, dijo Curutchet, quien es además director del BCRA. El trámite para que la empresa de Marcos Galperín se convierta en banco tendrá su aprobación definitiva por parte del Directorio del BCRA.

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Curutchet ya había adelantado semanas atrás que la aprobación definitiva para que Mercado Pago tenga licencia bancaria se sancionaría antes de fin de año, al igual que la de Revolut, el banco digital más grande de Europa, que recibió el permiso del BCRA el mes pasado y se prepara para comenzar a operar en 2027.

La conversión de Mercado Pago de su actual condición de billetera virtual (técnicamente una PSP, proveedor de servicios de pago) a un banco traerá una transformación absoluta del sistema financiero argentino. Desde hace varios años, los bancos tradicionales vienen exigiendo a distintas autoridades del Banco Central que la empresa de Galperin cumpla con los requisitos de todo tipo que le competen a un banco.

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Mercado Pago, en breve, deberá afrontar todas esas obligaciones que hoy cumplen los bancos tradicionales. A la vez, su negocio se expande de manera gigantesca, para convertirse en el principal banco del país.

Los más de 20 millones (nunca informó la cifra exacta) de cuentas de Mercado Pago podrán dejar de ser CVU para transformarse en CBU. Con ello, accederán a la única porción del negocio financiero que está reservada a los bancos y vedada a las billeteras virtuales: la acreditación de sueldos. De esa forma, millones de trabajadores que hoy cobran su salario en un banco y luego lo transfieren a Mercado Pago para operar día a día, podrán manejar todo su dinero en una sola cuenta, la de la empresa de Galperin.

A la vez, el nuevo Mercado Banco podrá captar depósitos a plazo fijo para poder colocarlos a través de préstamos de cualquier clase, lo que se conoce como intermediación financiera. Solamente las entidades bancarias están habilitadas a eso. Uno de los históricos reclamos de los bancos tradicionales contra Mercado Pago es que lo hacía sin autorización, al captar dinero a través de sus cuentas remuneradas y tener una activa participación en el financiamiento de personas y pymes. Por su licencia, una empresa como Mercado Pago puede prestar únicamente fondos propios, no de sus clientes.

“Mientras en todo el mundo se habla de consolidación en los sistemas financieros, en la Argentina aparecen nuevos jugadores, es un sector muy dinámico”, explicó Curutchet.

La relevancia de Mercado Pago en el sistema es tal que el BCRA, desde hace bastante tiempo, venía desarrollando un plan para segmentar a las fintech según su tamaño. En los hechos, esa idea consistía en dar a Mercado Pago una regulación especial, diferente de la que aplica a las más de 200 billeteras que hay en el sistema. Hoy Curutchet explicó que ese plan quedó atrás, ya que su principal destinatario decidió pedir una licencia bancaria que hoy empezó a concretarse.

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