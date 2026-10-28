YPF informó ganancias operativas de USD 2.503 millones en el tercer trimestre del año

Las inversiones de YPF alcanzaron USD 1.287 millones en el trimestre y el 70 % se concentró en desarrollos no convencionales.

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YPF informó un ganancias operativas antes de intereses, impuestos y depreciaciones -la métrica conocidad como EBITDA ajustado- de USD 2.503 millones en el tercer trimestre de 2026, una cifra que, según la compañía, fue la segunda más alta de su historia y quedó por detrás del resultado del período anterior. En un comunicado difundido este miércoles desde Buenos Aires, la empresa también indicó que obtuvo una utilidad neta cercana a USD 1.200 millones, elevó su producción de petróleo no convencional y redujo su relación de endeudamiento neto.

El balance trimestral reúne avances operativos y financieros en un contexto en el que la firma concentra una parte relevante de sus inversiones en Vaca Muerta. La compañía informó que el EBITDA —una medida de resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones— creció 84% frente al mismo trimestre de 2025. Atribuyó esa variación al aumento de la extracción de shale, a menores costos de producción, a mayor procesamiento en las refinerías y a los precios.

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Las inversiones entre julio y septiembre sumaron USD 1.287 millones, un alza interanual de 26%, de acuerdo con el comunicado. El 70% de ese monto fue dirigido a desarrollos no convencionales. La empresa sostuvo que su flujo de caja libre alcanzó USD 900 millones, el segundo registro más alto de su trayectoria, lo que le permitió llevar el ratio de deuda neta a 0,8 veces.

La producción de shale promedió 224.000 barriles diarios durante el trimestre

La actividad en Vaca Muerta fue uno de los ejes del informe. YPF señaló que la producción de petróleo shale promedió 224.000 barriles por día durante el trimestre, con una suba de 32% respecto de igual lapso de 2025. El comunicado agregó que la producción actual se ubica en 245.000 barriles diarios y que el objetivo para el cierre del año es llegar a 250.000 barriles por día.

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La compañía proyecta además presentar “en las próximas semanas” pedidos de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para cinco proyectos ubicados en el área norte de la formación: Bajo del Toro, Bajo del Toro Norte, Narambuena, La Escalonada y Rincón de la Ceniza. Los desarrollos son operados por YPF, que posee una participación cercana al 40%, según precisó la empresa.

De acuerdo con la información difundida, esos cinco proyectos contemplan una inversión estimada de USD 44.000 millones en 26 años, la perforación de unos 2.200 pozos y una capacidad máxima proyectada de 270.000 barriles diarios de crudo shale. Esas cifras corresponden a las previsiones presentadas por la compañía y estarán sujetas a la evolución de cada iniciativa y a los procesos regulatorios que correspondan.

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Horacio Marin, presidente y CEO de YPF

Las refinerías procesaron 344.000 barriles diarios y crecieron las exportaciones de combustibles

En el segmento de refinación y comercialización, YPF reportó que sus plantas procesaron 344.000 barriles diarios, 5% más que en el tercer trimestre del año anterior. La compañía afirmó que volvió a cubrir la demanda interna sin importar combustibles y que incrementó los envíos al exterior, aunque el comunicado no detalló los volúmenes destinados a cada mercado.

La firma indicó también que alcanzó un máximo de producción de naftas premium. En ese marco, informó que la refinería de La Plata recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento “Refinería del Año”, uno de los premios de la industria regional, y que la herramienta Ekons Matrix AI fue distinguida como “Tecnología Digital del Año”. Según la empresa, ese sistema anticipa especificaciones para la mezcla de combustibles con el objetivo de ajustar la eficiencia operativa y las características del producto.

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YPF completó la compra de YPF Luz y prevé consolidarla desde el cuarto trimestre

Tras el cierre del período analizado, YPF anunció la compra del 25% que todavía no controlaba de YPF Luz por USD 430 millones. Con esa operación, la petrolera pasó a tener el 100% del capital accionario de la empresa de generación eléctrica, cuyos resultados comenzarán a consolidarse de manera integral en los estados contables del cuarto trimestre.

El comunicado señaló que la adquisición permitirá incorporar el valor de una compañía con presencia en generación térmica y renovable. “Esta operación le permite a YPF capturar el valor de una empresa líder de generación eléctrica”, indicó la firma, que mencionó oportunidades de expansión de largo plazo en ambas fuentes de energía. La evolución de ese negocio quedará reflejada en los próximos balances consolidados.

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Por otra parte, la empresa informó que el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto previsto para ampliar la evacuación de petróleo desde la cuenca neuquina, superaba el 85% de ejecución al cierre de septiembre. La inauguración está prevista para fines de 2026 y el inicio de las exportaciones de crudo, para el primer trimestre de 2027, de acuerdo con el cronograma comunicado por la compañía.

Una emisión por USD 1.200 millones acompañó la baja del endeudamiento neto

En materia financiera, YPF recordó que en septiembre volvió al mercado internacional de capitales con una emisión de obligaciones negociables a nueve años por USD 1.200 millones. La compañía la definió como “la mayor colocación de deuda de Argentina de los últimos años”. El bono tuvo un cupón de 7,55% y un rendimiento de 7,85%, con un diferencial de 300 puntos básicos frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

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Según el comunicado, ese diferencial fue el menor registrado por la empresa. La próxima referencia para evaluar las proyecciones difundidas será el cierre del cuarto trimestre, cuando la compañía incorpore plenamente a YPF Luz en sus estados financieros y continúe con el cronograma anunciado para VMOS y los proyectos de shale en el norte de Vaca Muerta.