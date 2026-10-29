Martín Redrado: "En 2027 vamos a tener tensión con el dólar y hay que estar preparados"

“Dicen que no hay pesos en la economía porque ya se dolarizaron todos. Falso”, dijo Redrado

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En el marco del Argentina Fintech Forum 2026, el titular de la Fundación Capital y ex presidente del BCRA, Martín Redrado, anticipó que el 2027 no será sencillo para el Gobierno sostener la tranquilidad del dólar. Justamente en los cambios implementados en la política cambiaria durante el año pasado, Redrado encuentra el origen de la disparada de la morosidad en los préstamos que tuvo su pico en la primera mitad de este año.

“Lamentablemente, en 2027 vamos a tener tensión cambiaria. Nos guste o no nos guste, hay que estar preparados. El Banco Central cambió de política y compró casi 15.000 millones de dólares en lo que va del año”, señaló Redrado.

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Rechazó además el argumento oficial de que la escasez de pesos reduce el riesgo de una nueva presión cambiaria a medida que se acerquen las elecciones. “Dicen que no hay pesos en la economía porque ya se dolarizaron todos. Falso”, dijo, antes de advertir que hasta las elecciones vencen unos 200 billones de pesos en instrumentos emitidos por la Tesorería. “Con un clic en el home banking, vos te salís de eso y es materia prima para una corrida”, alertó Redrado.

Planteó dos variables que deberán seguirse en los próximos meses: la acumulación de reservas y la evolución de la actividad económica. “Hay que mirar cuántos dólares tenemos entrando en marzo y si la economía finalmente arranca”, dijo.

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Por otra parte, minimizó que las razones detrás de la suba del riesgo país estén en el plano político: “El riesgo kuka, si estuviera, depende de quién sea el candidato de la oposición, puede llegar recién para junio o julio del año que viene”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que el principal foco está en las necesidades de divisas vinculadas a la deuda y a la dolarización de carteras.

Fintech Forum 2026 - Martín Redrado

“La Argentina tiene los dólares suficientes para hacer frente a la deuda que vence el año que viene. No me cabe duda de que este equipo económico va a hacer lo que sea necesario para pagarla, pero las necesidades de dólares que tiene la Argentina son financieras y por formación de activos externos o dolarización”, señaló el economista.

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En ese plano, destacó dos cifras: USD 20.000 millones a pagar como deuda y USD 33.200 millones de dolarización durante el período preelectoral de 2025.

El origen de la mora

En abril del año pasado, recordó, hubo un giro del Gobierno en la política cambiaria: “Veníamos con una devaluación mensual del 2%, que luego cambiaron al 1%, en este sistema de bandas cambiarias. Entonces, yo le preguntaba al equipo económico: sabiendo que las bandas cambiarias eran $1.000 en el piso y $1.400 en el techo, en ese momento, ¿dónde iba a intervenir el Banco Central para comprar divisas?”

Redrado señaló: “Los funcionarios siempre tienen que estar preparados. Mi pregunta para el equipo económico era ¿cómo se preparaba el gobierno para el peor escenario, cuando toque el techo de la banda? Puede ser inmediato. Uno de ellos me dijo: ‘el escenario es que el dólar llega a $1.000; recién ahí vamos a comprar’. Incluso, el acuerdo con el Fondo le daba discrecionalidad al equipo económico para comprar dólares entre $1.000 y $1.400. Y el equipo económico dijo: ‘No, queremos que el tipo de cambio baje a $1.000 y, en ese momento, vamos a comprar’.

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Martín Redrado participó en Argentina FIntech Forum 2026

Ese dólar a $1.000, como es sabido, nunca llegó. “¿Qué pasó con eso? No se compró un solo dólar en términos de acumulación de reservas. El Banco Central llegó desnudo, por no decirlo de otra manera, al período preelectoral. ¿Qué tuvo que hacer entonces? Subir la tasa de interés a las nubes. Eso fue lo que empezó a multiplicar el problema de mora”, señaló Redrado. Y en esa suba de tasas encontró su origen la morosidad en los créditos.

Para el ex presidente del Banco Central, “el problema de mora es por baja en salarios que van por detrás de la inflación y una tasa de interés que el Banco Central la llevó a las nubes para que la gente no se fuera al dólar, sino que se quedara en pesos”.

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También rechazó el discurso oficial referido al pico de casi 13% de morosidad en los créditos al sector privado: “Cuando a mí los funcionarios me dicen que es un problema de privados contra privados, yo les digo que alguna cuota de responsabilidad tienen, porque la política del año pasado llevó a esta situación y han decidido no hacer absolutamente nada”.