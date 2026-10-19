Economía

El Gobierno aprobó un proyecto RIGI de más de USD 12.200 millones para producir petróleo y gas en Vaca Muerta

Se trata del proyecto Bajo del Choique–La Invernada, a cargo de la empresa Pluspetrol, anunciado durante el Argentina Week en París. Cuántos empleos generará

Swap de activos de YPF con Pluspetrol
El plan contempla la perforación, terminación y puesta en producción de 620 pozos horizontales
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El Gobierno aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Bajo del Choique–La Invernada, de la empresa Pluspetrol, que contempla una inversión total de USD 12.240 millones para el desarrollo no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta.

La iniciativa abarca las etapas de exploración, producción, tratamiento y transporte de hidrocarburos. Según las proyecciones, permitirá generar exportaciones por aproximadamente USD 2.300 millones anuales y crear más de 2.300 puestos de trabajo directos y alrededor de 4.640 indirectos.

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El desarrollo se llevará adelante en la zona centro-norte de Neuquén, a unos 40 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces, en el área de concesión Bajo del Choique-La Invernada, ubicada en el denominado Hub Norte de la Cuenca Neuquina. El proyecto abarca una superficie aproximada de 400 kilómetros cuadrados.

El proyecto permitirá generar exportaciones por aproximadamente USD 2.300 millones anuales
El proyecto permitirá generar exportaciones por aproximadamente USD 2.300 millones anuales

El plan contempla la perforación, terminación y puesta en producción de 620 pozos horizontales, además de la construcción de cuatro instalaciones de tratamiento de producción temprana, un oleoducto de 45 kilómetros y un gasoducto de 20 kilómetros.

También incluye infraestructura para el manejo y la reinyección del agua de producción, instalaciones eléctricas, caminos internos y otras obras necesarias para la operación.

Según el plan aprobado, el proyecto se ejecutará en dos etapas, cada una con inversiones superiores a USD 1.000 millones.

La primera fase prevé desembolsos por USD 4.175 millones hasta el 31 de diciembre de 2037. Los trabajos estarán concentrados en la zona sur del área e incluirán la perforación de 206 pozos horizontales, la construcción de las dos primeras plantas de tratamiento y las instalaciones necesarias para evacuar la producción.

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Una vez completada esa etapa, la capacidad instalada prevista será de 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

El proyecto prevé incrementar un 34% la producción respecto del volumen estimado para el mismo período sin las inversiones previstas.

La segunda fase contempla una inversión de USD 8.065 millones hasta el 31 de diciembre de 2041, destinada al desarrollo de la zona norte, conocida como La Invernada. En ese período se construirán las otras dos plantas de tratamiento y se perforarán 414 pozos adicionales.

Con la finalización de ambas etapas, el proyecto alcanzará una capacidad instalada de 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es su orientación exportadora. De acuerdo con la documentación presentada por la empresa, el 92% de la producción total se destinará a los mercados externos.

El 92% de la producción total se destinará a los mercados externos. REUTERS/Alexander Villegas
El 92% de la producción total se destinará a los mercados externos. REUTERS/Alexander Villegas

A su vez, la ejecución requeriría un promedio de 200 proveedores directos y 900 contrataciones indirectas. A partir de 2028, ese volumen podría aumentar 10% con la incorporación de más equipos de perforación.

Julián Escuder, country manager de Pluspetrol Argentina, había dicho en el marco de la Argentina Week en París: “El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en yacimientos no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo”.

“El régimen permite acelerar desarrollos, asimilando las condiciones económicas a las de otros países, incrementando la resiliencia y competitividad de Vaca Muerta en el escenario internacional”, añadió Escuder.

También dijo que es positivo que Argentina haya avanzado “en un marco que fortalezca la seguridad jurídica y genere mejores condiciones para transformar el potencial de sus recursos en inversión, producción, empleo y exportaciones sostenidas en el tiempo”.

Escuder resaltó el papel de la provincia en la operación y señaló que su intervención permite coordinar el desarrollo y la actividad en el territorio, facilitar inversiones y acompañar la expansión de los activos. Según el ejecutivo, esa articulación busca que el crecimiento de Vaca Muerta genere valor tanto para Neuquén como para el país.

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