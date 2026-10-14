Ranking de inflación: qué lugar ocupó la Argentina en América Latina tras el dato de septiembre

Venezuela, Argentina y Guatemala fueron los tres países de la región con más inflación en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La inflación de Argentina volvió a registrar una variación mensual por debajo del 2% en septiembre y tuvo el segundo valor más bajo del año. Sin embargo, una comparación con otras economías de la región permite dimensionar lo diferente que se comportan los precios en relación a los demás países de América Latina.

Según los datos relevados por Infobae, en base a los informes oficiales de cada país, la Argentina ocupó el segundo lugar del ranking regional de inflación mensual de septiembre, con una suba de 1,90% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Solo Venezuela, con 8,40%, tuvo una variación mayor. El dato argentino coincidió con lo que esperaba el mercado y se ubicó por encima del 1,7% de agosto, que había sido la menor variación en 14 meses.

PUBLICIDAD

En el tercer puesto quedó Guatemala, con un IPC mensual 1,18%, según la medición del Banco de Guatemala (Banguat). Fue la única otra economía del relevamiento, además de Argentina y Venezuela, que superó el 1% en el mes. De 15 países considerados, entonces, solo tres registraron una inflación mensual superior a ese nivel, mientras que los otros doce estuvieron por debajo.

Bolivia fue el primer país del ranking con una variación inferior a 1%, con 0,85% de IPC mensual. Muy cerca quedó Brasil, con 0,82%, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Más atrás, en el sexto lugar (ordenados de mayor a menor inflación) figura Uruguay, con 0,54% de inflación mensual. Tanto Bolivia como Brasil tuvieron una inflación mensual que representa menos de la mitad de la argentina, mientras que la uruguaya equivale a poco más de la cuarta parte.

PUBLICIDAD

Más atrás se ubicaron Honduras (0,48%), El Salvador (0,45%), México (0,42%) y Chile (0,40 por ciento). En el puesto número 11 se ubicó Colombia, con 0,37% de IPC mensual, y República Dominicana, con 0,33%, según el informe del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). En total, nueve de los quince países relevados registraron una variación mensual inferior a 0,5%.

Los últimos tres lugares corresponden a las economías con los menores aumentos de precios del mes: Perú, con 0,14%; Costa Rica, con 0,11%; y Paraguay, con 0,10 por ciento. La inflación argentina de septiembre fue, así, 19 veces la paraguaya.

PUBLICIDAD

Países como Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá aún no publican sus mediciones oficiales de inflación correspondientes a septiembre, por lo que no forman parte del ranking. Además, no se tuvo en cuenta a todas las naciones de Latinoamérica, sino a las principales economías de la región.

La brecha de la Argentina con sus vecinos

Las diferencias se amplían cuando se mira un período más largo. En los primeros nueve meses de 2026, el IPC de la Argentina acumuló 23,60%, la segunda cifra más alta de la región, solo detrás del 225,30% de Venezuela, que es un caso que escapa a toda comparación. Con 33,40%, la Argentina también ocupa el segundo lugar en la medición interanual, es decir, el acumulado de los últimos doce meses.

PUBLICIDAD

Al comparar con los países limítrofes, la distancia es notoria. Bolivia, por ejemplo, acumuló 3,88% de inflación entre enero y septiembre, Brasil 3,95%, Chile 4,00% y Uruguay 4,21 por ciento. En todos los casos, la inflación argentina del período fue de casi seis veces la de sus vecinos. Paraguay, con 1,90%, tuvo el menor registro del grupo.

En el acumulado de doce meses, la brecha es aún mayor. Bolivia, con 5,70%, fue el limítrofe con la mayor inflación interanual, seguido por Uruguay (4,68%), Brasil (4,58%) y Chile (4,10 por ciento). Paraguay volvió a ubicarse en el extremo inferior, con 1,70%, frente al 33,40% de la Argentina, una relación de casi veinte veces.

PUBLICIDAD

Fuera del grupo de vecinos, hay otros países que se destacan en el ranking. Colombia acumula 5,74% de inflación en lo que va del año y 6,29% en doce meses, mientras que Honduras registra 5,29% y 6,28%, respectivamente. Se trata de las cifras más altas de la región, después de las de Venezuela y la Argentina. Costa Rica, en cambio, mostró un acumulado negativo de 0,39% entre enero y septiembre y una variación interanual de apenas 0,34%, la más baja del relevamiento.

Venezuela está en una categoría aparte: su inflación interanual de 465,60% es casi catorce veces la argentina, que a su vez es muy superior a la del resto de los países de la lista.

PUBLICIDAD

De cara a los próximos meses, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación de 1,7% para octubre. Para todo 2026, los analistas consultados estiman una variación de entre 30% y 30,3%. El próximo informe del Indec mostrará cómo se comportaron los precios en octubre, al inicio del último trimestre del año, y permitirá ver si la Argentina logra acortar la distancia con el resto de la región.