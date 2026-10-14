¿Qué va a pasar con la venta de autos?: octubre arrancó para abajo, pero hay un dato que proyecta 50.000 unidades

Aunque las cifras arrojen números negativos, si se cuentan los días hábiles cambia el resultado. El mercado automotor parece en encaminado a repetir las 50.000 matriculaciones este mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque hayan pasado 13 días de octubre, a los efectos de medir cómo está el mercado automotor en el comienzo del último trimestre del año se puede decir que solo transcurrió una semana y este martes recién es el octavo día para registrar patentamientos.

Sin embargo, a pesar de ser una muestra corta, octubre ofrece una primera mirada que muestra una desaceleración de ventas respecto a lo que se vio el mes anterior, cuando se superaron las 49.000 unidades y se marcó el mejor resultado del año después de enero, históricamente el mejor mes por su acumulación de autos remanentes de diciembre y los propios de período.

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Según el corte parcial del 10 de octubre, último día hábil previo al fin de semana largo, en lo que va del mes se llevan patentados poco más de 11.000 autos 0 km, lo que representa una baja de un 18% respecto a la misma fecha de septiembre.

Sin embargo, si se considera que a esta altura del mes pasado habían sido 8 días hábiles y no 7, el promedio diario de 1.686 autos baja a 1.571, con lo que la baja es menor, y queda en un 6,8% intermensual.

Toyota controla las estadísticas en la primera semana de ventas del mes con cuatro modelos en los 10 más vendidos

“Si bien es todavía pronto para dar un diagnóstico, es probable que las ventas mejoren en los próximos días porque los usuarios se dieron cuenta que los autos no van a bajar de precio, y que incluso algunos importadores ya están hablando de subas para los próximos meses. Somos optimistas”, comentaron este martes desde una automotriz, en el inicio de la segunda semana del mes.

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La comparación con 2025

El dato alentador es el que compara octubre 2026 con el mismo mes del año pasado, porque también fueron 8 días contra 7, pero la diferencia es menor. Nominalmente, el mes de 11.043 se compara con 12.530 autos de 2025, es decir una caída del 11,8%, que igualmente es un resultado positivo que mantiene la progresión de los últimos meses, ya que en agosto había sido del 19,3% y en septiembre del 12,6%.

Pero si se hace el mismo ejercicio de promediar por la cantidad de días hábiles, octubre 2025 también tuvo 8, nuevamente la diferencia arroja un mejor resultado, que en este caso es incluso levemente positivo, porque en octubre del año pasado se vendieron 1.566 autos diarios y este año van 1.571, es decir una leve suba del 0,3 por ciento.

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Nuevamente la pickup Volkswagen Amarok es el vehículo más vendido de la marca en la primera muestra de octubre. Un dato algo desconcertante para el mercado pero muy positivo para la marca

Las cuentas evidentemente son finas, y aunque sean positivas en términos relativos, están un poco por debajo de lo que la propia industria esperaba tras el excelente número de septiembre.

“Estamos levemente por debajo de la previsión, pero es una muestra muy chica, de solo una semana. Sin embargo, si se mejora un poco este nivel de ventas podríamos cerrar en 50.000 patentamientos autos otra vez, que es un buen resultado comparado con las 52.000 del año pasado”, dijeron desde una automotriz al analizar las cifras parciales del mercado.

Normalmente, los primeros días de cada mes muestran un nivel de patentamientos cercano a los 1.400 unidades, que crece durante la primera semana hasta estacionarse cerca de 1.600 operaciones diarias. En cambio, los últimos días se duplican o incluso multiplican por tres, con picos de casi 5.000 autos diarios sobre el filo del cierre. El mes pasado, por ejemplo, en la última semana se registraron cerca de 20.000 patentamientos sobre los 50.000 del mes completo.

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Las marcas y modelos que dominan

En la primera semana, Toyota mantiene el liderazgo de matriculaciones con 2.527 unidades, seguida por Ford con 1.095, Volkswagen con 1.088, y Chevrolet con 1.029 unidades. Ya con números de tres cifras, siguen Fiat con 824, Renault con 562, BYD con 426, Peugeot con 412, Mercedes-Benz con 398 y Baic con 307.

Chevrolet es la marca que menos cayó en la primera semana de octubre

La mayoría pierden entre el 15% y el 20% respecto a septiembre, salvo Chevrolet que arrancó octubre con una caída de solo el 8%, y Baic con una del 10%. Nuevamente, las cinco marcas que lideran el ranking aglutinan el 60% del total de patentamientos, ya que entre Toyota, Ford, VW, Chevrolet y Fiat suman 6.563 operaciones.

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A nivel de modelos, la pickup Toyota Hilux lidera las ventas con 1.004 unidades, seguida por el Toyota Yaris Cross con 490, la Ford Ranger con 462.

Los diez modelos más vendidos hasta el momento los completan la Ford Territory con 443, Volkswagen Amarok con 412, Toyota Corolla Cross con 351, el Toyota Yaris con 335, el Fiat Cronos con 309, Chevrolet Tracker con 246 y Peugeot 208 con 233 patentamientos.