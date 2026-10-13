La nafta acumula una suba del 23% en dólares en Argentina este año: cuáles son los precios en el resto de América Latina

Llenar el tanque es cada vez más caro en la mayoría de los países de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Llenar el tanque de nafta en América Latina tiene un costo muy diferente según el país que se tome como referencia. En lo que va de 2026, los precios de los combustibles en la región mostraron movimientos constantes como consecuencia de los cambios en las cotizaciones del dólar, las diferencias impositivas en cada mercado y el traslado de los vaivenes del petróleo internacional.

En la Argentina, el precio fue subiendo gradualmente en dólares, tanto por el contexto externo como por la actualización progresiva del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). Este comportamiento ubicó al mercado local en un punto intermedio de la tabla regional, lejos de los países que aplican fuertes subsidios para abaratar el litro, pero también por debajo de las naciones donde cargar nafta resulta bastante más caro.

PUBLICIDAD

El panorama local se da en un contexto global donde el mercado energético sigue marcado por la inestabilidad. En las últimas semanas, las tensiones en Medio Oriente y las complicaciones para el tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz impulsaron el valor del crudo en todo el mundo. Los ataques a petroleros y la incertidumbre sobre la seguridad de las rutas marítimas hicieron que el barril de Brent superara los 106 dólares este lunes, presionando los costos en las estaciones de servicio.

La situación en la Argentina y el lugar en el ranking

De acuerdo con los datos de Global Petrol Prices al 5 de octubre de 2026, la Argentina ocupa el puesto 16 entre 30 países latinoamericanos evaluados, con un precio promedio de 1,422 dólares por litro de nafta súper.

PUBLICIDAD

Entre enero y octubre, la nafta subió en promedio 0,263 dólares por litro en Argentina, según Global Petrol Prices. (Maximiliano Luna)

Una comparación con los valores de comienzos de año, revela que el litro de nafta súper aumentó 0,263 dólares entre enero y octubre, lo que representa una suba acumulada del 23% en dólares en los primeros diez meses del 2026.

A pesar de este incremento, la Argentina se ubica justo en la mitad del ranking regional. Su valor en dólares queda por debajo del que pagan los conductores en varios países vecinos, pero se mantiene por encima de los mercados que cuentan con subsidios estatales directos al consumo.

Qué pasa en el resto de la región

Al mirar el mapa de los países limítrofes y de la región, los números muestran realidades muy diferentes. En Brasil, el litro de nafta súper cuesta en promedio 1,262 dólares y se ubica en el sexto lugar de la tabla. En lo que va del año, el aumento en ese país fue de 0,114 dólares, es decir, un 10% de suba acumulada.

PUBLICIDAD

En Paraguay, el precio alcanzó los 1,281 dólares por litro, lo que ubica a ese país en el séptimo escalón del relevamiento. Allí el aumento acumulado en el año asciende a 0,401 dólares, lo que implica una suba del 46% desde enero.

Por su parte, Colombia registra un valor de 1,313 dólares por litro y se sitúa en la décima posición, midiendo siempre del país más económico al más caro. En el mercado colombiano, la nafta tuvo una suba de 0,188 dólares en 2026, lo que representa un alza del 17%.

Un poco más arriba en la tabla aparece Chile, en el puesto 19, donde el litro de nafta súper se paga a 1,525 dólares. El incremento acumulado en el año en las estaciones de servicio chilenas es de 0,163 dólares, equivalente a un 12% de aumento.

PUBLICIDAD

En el extremo más caro del ranking se consolida Uruguay, que ocupa la posición 30 y sigue siendo el país con la nafta más costosa de América Latina. Cargar un litro de nafta súper en territorio uruguayo cuesta 2,256 dólares, tras un aumento de 0,258 dólares en lo que va de 2026, lo que significa un avance del 13 por ciento.

El que más aumentó y los más baratos de la lista

Si se analiza todo el listado de 30 países, Panamá salta a la vista por ser el mercado donde más subió el precio del combustible en lo que va de 2026. Ubicado en el puesto 17, inmediatamente por debajo de la Argentina, el litro de nafta súper cuesta allí 1,426 dólares. Desde enero, el incremento en Panamá fue de 0,593 dólares por litro, lo que representa una suba del 71%, la más alta de la región.

PUBLICIDAD

En el otro extremo de la lista están las naciones que mantienen programas de asistencia para fijar los precios. En Bolivia, que ocupa el segundo lugar entre los más económicos, el litro se ubica en 0,580 dólares, registrando una baja acumulada de 0,426 dólares en el año, equivalente a una caída del 42 por ciento. En Ecuador, situado en el tercer puesto, el litro cuesta 0,848 dólares, con una suba del 18% en el año (0,127 dólares).

El precio más bajo de todo el continente se registra en Venezuela, que ocupa el primer puesto del ranking con un valor oficial de apenas 0,035 dólares por litro de nafta súper, sin cambios porcentuales en lo que va del año. Este número corresponde a la nafta subsidiada a la que accede la mayoría de los automovilistas mediante cupos oficiales. Al mismo tiempo, en las estaciones de servicio venezolanas conviven otras dos modalidades: una opción a precio internacional de 0,50 dólares el litro y una alternativa premium que llega a 1 dólar por litro.

PUBLICIDAD

Entre el país más caro y el más barato de América Latina hay una diferencia de más de dos dólares por litro. Esa brecha responde a la forma en que cada gobierno gestiona los impuestos a los combustibles, aplica subsidios o traslada los cambios del precio internacional del petróleo a los surtidores locales.