Juan Carlos de Pablo: “A la batalla cultural no le doy ni cinco de bolilla, no sirve para tomar decisiones”

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El economista Juan Carlos de Pablo, cercano al presidente Javier Milei, aseguró que no presta atención a las declaraciones del Gobierno vinculadas a la batalla cultural, sino que en aquellas que pueden anclar expectativas, como el sostenimiento del equilibrio fiscal.

En diálogo con Infobae en Vivo, el economista eligió comenzar con una advertencia metodológica: las cifras no pueden reemplazar el razonamiento económico. “Buena parte de los datos económicos está basada en muestras y, consiguientemente, están sujetos a error muestral o cosas por el estilo”, señaló.

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De Pablo contrapuso dos formas de interpretar las estadísticas, a las que consideró igualmente insuficientes cuando se llevan al extremo. “Las estadísticas son como las bikinis: lo que muestran es importante, pero lo que ocultan es fundamental. Eso se lo tenemos que decir a los tipos que son amantes de los datos, los decimales”. Pero también cuestionó a quienes descartan lo que las mediciones efectivamente registran: “Ni una cosa ni la otra”.

Para el economista, una cifra adquiere sentido cuando se la vincula con una explicación. “La interpretación de los datos requiere una teoría. ¿Cuánto vale un dólar o una docena de huevos? Eso es un dato. Ahora, ¿por qué vale lo que vale? Ahí tenemos oferta, demanda”.

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Al abordar los indicadores laborales, De Pablo admitió que las estadísticas reflejan un aumento de la informalidad, aunque rechazó identificarla con la ausencia total de actividad. “El trabajo informal es trabajo. No es afano ni cosa por el estilo”.

De Pablo: “Las estadísticas son como las bikinis: lo que muestran es importante, pero lo que ocultan es fundamental"

El economista distinguió entre el perjuicio que puede sufrir una persona al perder un puesto con determinadas condiciones y la existencia de una ocupación posterior. “Alguien me puede decir: ‘Qué lástima que se me terminó un trabajo que tenía determinada categoría y tengo que pasar a otro’. Y digo: tenés razón. Es la lucha, digámoslo así, por la vida”.

También cuestionó una visión concentrada exclusivamente en cierres de empresas y despidos. “Si eso fuera lo único, la tasa de ocupación no sería 7,9%, sería 15%. Quiere decir que alguien está haciendo algo y no tiene tiempo de ir a la televisión”.

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De Pablo dijo que presta atención a los testimonios de trabajadores y no a conclusiones basadas en escenas aisladas. “Me nutro de los testimonios. Le doy mucha atención a ver qué me está diciendo el tachero, el mozo del bar, cualquiera que vos quieras, que está peleándola”.

“Mis héroes son los tipos que, cuando se levantan a la mañana, todavía no saben cómo le van a dar de comer a su familia de noche. No tienen tiempo para andar hueveando”, dijo.

Asimismo, el economista afirmó: “Si el mercado viene cada vez más volátil, el mercado de trabajo privado no tiene más remedio que tener esa característica”.

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Sobre la desaceleración de la economía y los números plasmados en el proyecto de Presupuesto 2027 al respecto, aseguró: “Yo no le doy ni cinco de pelota al presupuesto”.

De Pablo afirmó que, en una coyuntura cambiante, varios factores pueden actuar al mismo tiempo. “Se mezcló la corrida contra el dólar, más la guerra, lo que sea. Cuando se mezclan los factores, cada uno elige el que le parece, y hacer la identificación o las proporciones es dificilísimo”.

A su juicio, los datos mensuales muestran oscilaciones pronunciadas y diferencias profundas dentro de la economía. “Cuando vos mirás los datos referidos a producción, ventas, cosas por el estilo, te das cuenta de dos cosas: primero, la increíble volatilidad de las modificaciones mensuales. Y encima, la enorme heterogeneidad cuando desagregás dentro de los sectores, entre sectores, por razones geográficas”.

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“Hay tantas historias como argentinos, prácticamente”, añadió. “Tenés una modificación un mes y si da para arriba, sale alguien del Gobierno y dice: ‘Estamos para el Nobel’. Después da para abajo y dice: ‘Están para el suicidio’. Ni una cosa ni la otra”.

Sobre las diferencias entre actividades y territorios, De Pablo sostuvo que la heterogeneidad ha sido una constante histórica y no una novedad del actual programa económico. “La homogeneidad está en algunos modelos que estudiamos en la facultad”, afirmó.

Al ser consultado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los sectores que quedan fuera de ese esquema, consideró razonable discutir cambios tributarios selectivos. “Vos podés agarrar y decir: ‘Dame un poquito menos de RIGI y dame un poquito más de baja en las alícuotas impositivas para determinado sector’. Y yo te acompaño en ese planteo”.

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De Pablo planteó la necesidad de reducción de alícuotas impositivas

Sin embargo, remarcó que las reducciones de impuestos abren disputas por el financiamiento del gasto público. “Cuando vos vas a un presidente, un gobernador, un intendente y le decís: ‘Bajame la alícuota’, el tipo del otro lado tiene el gasto público. El gobernador te va a decir: ‘Ayudame cuando yo tengo que enfrentar a los beneficiarios del gasto público’”.

Equilibrio fiscal y límites de los pronósticos

De Pablo consideró que el equilibrio fiscal constituye una señal concreta para quienes toman decisiones, por encima de declaraciones políticas grandilocuentes. Y señaló que “no le da pelota” a muchas cosas que forman parte del discurso oficial. “Hay que estar entrenado. Cuando Milei dice que este es el mejor gobierno de la historia, que diga lo que quiera. Cuando el presidente del Banco Central dice que no va a devaluar, que diga lo que quiera”, indicó.

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“Ahora cuando el presidente de la Nación dice: ‘El equilibrio fiscal no se negocia’, ahí sí te está dando una señal”, remarcó.

El economista descartó que las consignas de la discusión política sean una base suficiente para evaluar la economía. “Toda la parte de la batalla cultural, no le doy ni cinco de bolilla. Para mi gusto, no sirve para tomar decisiones”.

También sostuvo que la política económica no puede pensarse como un programa inmutable. “La política económica se hace y se rehace todos los santos días”, afirmó, antes de contrastar los anuncios de planes integrales de décadas anteriores con el funcionamiento actual de la gestión.

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“Los programas hoy se lanzan y se relanzan todos los santos días”, insistió. “A mí me dicen: ‘¿Usted cómo ve la economía el año que viene?’. Todavía no veo la economía la semana que viene”.

Esa incertidumbre, dijo, vuelve improcedentes los esquemas que pretenden anticipar con precisión cada trimestre. “La certeza es mejor que la incertidumbre. Pero la pretensión de certeza es peor que la incertidumbre”.

De Pablo rechazó las explicaciones lineales que proponen elevar el tipo de cambio para resolver las dificultades de determinados sectores. Al referirse a esa posibilidad, dijo: “Eso es aritmética”.

Las reservas y el riesgo cambiario hacia 2027

El economista interpretó que el Gobierno se prepara ante una posible corrida cambiaria en 2027, aunque subrayó que una preparación no equivale a prever con certeza que el episodio vaya a ocurrir. “Vos tenés un auto y tenés el seguro contra terceros. De repente no atropellás a nadie y sos un tarado porque malgastaste tu plata. Es una pavada eso”.

“El Gobierno dice: ‘Yo me preparo. Capaz que no viene o viene con menos intensidad’”, explicó. “De repente, en 2027 no aparece, mejor. Y si aparece, el Poder Ejecutivo intenta resolver el problema con fondos propios, mejor”.

También sostuvo que “una corrida, en el fondo, es una patoteada de las cuentas donde vos jugás. Por un lado, expectativas, pero por otro lado mostrás las cosas”.

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