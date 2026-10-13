Economía

En línea con el FMI, Milei explicó por qué este año la economía crecerá menos de lo previsto

El Presidente además se mostró confiado en un buen 2027, de la mano del crédito hipotecario, la baja de la inflación, recuperación del consumo y las inversiones en obras viales más lo que entre por el RIGI

Javier Milei descartó que Argentina atraviese una recesión económica tras registrar dos trimestres consecutivos de caída. (Foto AP/Teresa Suárez)
Javier Milei descartó que Argentina atraviese una recesión económica tras registrar dos trimestres consecutivos de caída. (Foto AP/Teresa Suárez)
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Horas antes del informe semestral del FMI que reduce las proyecciones de crecimiento para Argentina, Javier Milei descartó que el país atraviese una recesión. Si bien reconoció que se acumularon dos trimestres consecutivos de caída, aseguró que se trata de una disminución poco relevante: “No es lo mismo caer 10% que menos de 1%”.

En una entrevista con Radio Mitre, el Presidente se mostró optimista por el futuro de la actividad económica, incluyendo el 2027. “Vamos a completar cuatro años seguidos de crecimiento, acumulando más de 16%, algo que no sucedía hace décadas”.

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En relación con un crecimiento menor al estimado para 2026, se lo atribuyó sobre todo a factores externos y en menor medida a locales. Esta vez prefirió no referirse al “riesgo kuka”, sino directamente a la izquierda. “Son todos los que están del otro lado y que tanto daño le han hecho a la Argentina”, explicó. Y en ese sentido hizo referencia a las expresiones del senador Martín Lousteau, que convocó a un “gran frente” para derrotar al Gobierno en las elecciones del año próximo.

“La suba del precio del petróleo provocó que la economía global crezca menos. Pero además obligó a los bancos centrales a subir las tasas de interés, que están en sus mayores niveles en más de 20 años”, señaló Milei al explicar las razones por las que la economía argentina crecerá menos de lo que se había estimado.

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El FMI, de hecho, redujo su proyección de crecimiento de este año desde el 3,5% a solo 2,1%. Y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central también redujo las proyecciones a menos del 2%.

La lectura del Gobierno es que la combinación de un contexto internacional desfavorable y el temor de los inversores a un regreso del populismo impactaron en las cifras previstas para 2026. “Aun así vamos a ser el país de la región que más crece”.

El Presidente se mostró optimista de cara a los próximos meses, más allá de la mayor volatilidad por tratarse de un año electoral.

El Fondo Monetario Internacional redujo la proyección de crecimiento económico para el país al 2,1% este año. (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)
El Fondo Monetario Internacional redujo la proyección de crecimiento económico para el país al 2,1% este año. (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)

Entre las razones para pronosticar buenos meses por delante nombró el crédito hipotecario: “Viene creciendo a un ritmo de 7% mensual. Eso significa que dentro de un año se habrá duplicado el otorgamiento respecto a los niveles actuales”.

Pero sobre todo hizo referencia al proceso de desinflación: “Lo que vamos a tener en los próximos meses es una mejora de las jubilaciones y de los salarios en términos reales, lo que se verá reflejado en un aumento del consumo”.

A estos factores, Milei le sumó la inversión relacionada con el plan de obras viales que se acaba de concesionar, la privatización de los trenes y lo que llega de la mano de los RIGI.

Un informe de FIEL que se conoció ayer coincide en que la retracción económica quedará muy rápidamente atrás: “Esta dinámica no parece implicar el comienzo de una recesión prolongada. Nuestras estimaciones sugieren una recuperación del crecimiento en el orden del 2%”.

Sin embargo, FIEL condicionó esta proyección —que equivale a menos de la mitad de lo que figura en el proyecto de Presupuesto 2027— a que se mantengan ciertas condiciones favorables para los sectores que más crecen y a que el clima no juegue una mala pasada para la cosecha. Para este año FIEL estimó que la expansión llegará a solo 1,5%, incluso por debajo del pronóstico del FMI.

En la entrevista, Milei también enfatizó que el Gobierno tiene una amplia cobertura para enfrentar posibles corridas contra el peso, tal como sucedió en 2025. Esta vez habló de USD 125.000 millones, aunque dentro de esa cifra incluyó la refinanciación de deuda prevista para el año próximo en el mercado local y los préstamos que se recibirán de organismos multilaterales.

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