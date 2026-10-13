Economía

El Indec publica hoy el dato de inflación de septiembre: qué esperan los especialistas

El mercado proyecta una suba cercana al 1,9%, por encima del 1,7% de agosto. Alimentos y precios estacionales aparecen entre los factores que presionarían sobre el índice

El Indec difundirá el índice de precios al consumidor de septiembre, con una estimación del mercado cercana al 1,9%. (REUTERS/Agustín Marcarian)
El Indec difundirá el índice de precios al consumidor de septiembre, con una estimación del mercado cercana al 1,9%. (REUTERS/Agustín Marcarian)
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá hoy a las 16 el índice de precios al consumidor de septiembre, un dato que el mercado estima en torno de 1,9% y que podría interrumpir la moderación observada en agosto, cuando la inflación nacional había marcado 1,7%, el registro más bajo de los últimos 14 meses.

La atención estará concentrada en la barrera del 2% mensual. En lo que va de 2026, el indicador se ubicó por debajo de ese nivel solo en junio y agosto. Una cifra menor permitiría sostener la expectativa de una desaceleración gradual, mientras que un dato por encima de ese umbral reforzaría las dudas sobre la velocidad del proceso desinflacionario.

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El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ubicó la mediana de las estimaciones privadas en 1,9% para septiembre. De concretarse, significaría una suba de 0,2 puntos porcentuales frente a agosto.

El mercado espera una suba impulsada por alimentos y precios estacionales

Las proyecciones privadas que se conocieron antes de la publicación oficial se movieron en un rango estrecho, aunque con algunas estimaciones por encima de la mediana del REM. C&T Asesores Económicos calculó una variación mensual de 1,9%, mientras que Fundación Libertad y Progreso y Eco Go proyectaron 2%.

La inflación de 2026 se ubicó por debajo de la barrera del 2% únicamente durante junio y agosto.
La inflación de 2026 se ubicó por debajo de la barrera del 2% únicamente durante junio y agosto.

La previsión de Libertad y Progreso incorporó un avance de 3,2% en alimentos y bebidas no alcohólicas, una división que suele tener una fuerte incidencia sobre el índice general por su peso en la canasta de consumo. Eco Go, por su parte, señaló que septiembre no contó con un factor que había moderado la medición anterior: la reversión de los aumentos estacionales que se habían registrado durante julio.

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Equilibra estimó una inflación de 2,1%. En su medición, los precios estacionales avanzaron por encima del 4%, con subas relevantes en verduras y prendas de vestir. La evolución de estos componentes será uno de los factores que permitirá explicar el resultado final del IPC de septiembre.

El dato oficial también mostrará el comportamiento de los precios regulados y de la inflación núcleo, que excluye productos y servicios con variaciones estacionales o administradas. Esas categorías son seguidas por el mercado para evaluar si las presiones inflacionarias se limitan a rubros puntuales o se extienden al conjunto de la economía.

La inflación porteña registró un aumento de 1,8% durante septiembre

El antecedente inmediato fue el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que subió 1,8% en septiembre, una décima por encima del dato de agosto. Aunque la canasta y la metodología del indicador porteño difieren de las utilizadas por el Indec para medir la inflación nacional, el resultado funciona como una referencia previa a la difusión del IPC general.

Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), la suba acumulada en los primeros nueve meses de 2026 alcanzó 23,7%, mientras que la variación interanual fue de 32,9%. Esta última tasa se desaceleró 0,4 puntos porcentuales respecto de agosto.

Cuatro divisiones explicaron casi dos tercios del aumento mensual en la Ciudad: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y educación. La mayor incidencia correspondió a vivienda, que creció 2,3% por los incrementos en expensas, alquileres y servicios vinculados al hogar.

El índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 1,8% en septiembre y funcionó como referencia del IPC nacional. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 1,8% en septiembre y funcionó como referencia del IPC nacional. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2,1% en la medición porteña y aportaron 0,37 puntos porcentuales al índice general. Dentro de esa división, las verduras, tubérculos y legumbres tuvieron una suba de 11,3% en el mes, mientras que carnes y derivados avanzaron 1,3% y los lácteos, huevos y productos asociados se incrementaron 1,9%. Las frutas, en cambio, bajaron 2,3%.

La educación fue el rubro de mayor incremento porcentual, con 2,9%, por la actualización de las cuotas de establecimientos formales. Salud aumentó 2,2%, principalmente por las cuotas de medicina prepaga, y las prendas de vestir y el calzado registraron un alza de 2,3%.

Las expectativas no prevén una inflación inferior a 1,6% hasta marzo

Más allá del resultado de septiembre, las proyecciones relevadas por el BCRA anticipan una desaceleración limitada en los próximos meses. La mediana del REM espera 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre, 1,8% para diciembre y 1,6% para enero y febrero de 2027.

Ese recorrido aleja, por ahora, la posibilidad de una inflación mensual inferior a 1% en el corto plazo. El 1,6% aparece como el nivel más bajo proyectado por los analistas privados hasta marzo del próximo año, aunque la trayectoria puede verse afectada por factores estacionales, tarifas, combustibles, tipo de cambio y la evolución de los alimentos.

Para todo 2026, el relevamiento del Banco Central proyecta una inflación de entre 30% y 30,3%. Ese resultado quedaría apenas por debajo del 31,5% acumulado en 2025, pero sin que el índice mensual haya logrado perforar el 1% en ningún momento del año.

Con la publicación de las 16, el Indec difundirá además la variación por rubros, regiones y categorías, datos que permitirán identificar cuáles fueron los principales motores de los precios durante septiembre y evaluar el punto de partida para el último trimestre.

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