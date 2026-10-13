Economía

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de Anses en noviembre tras el último dato de inflación

El índice de precios de septiembre fijó el porcentaje de suba que el organismo previsional aplicará a los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares durante noviembre

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
Tanto las jubilaciones como las pensiones aumentarán 1,9% en noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de septiembre fue de 1,9%, con una variación interanual de 33,4 por ciento. Ese dato fija el porcentaje de actualización que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará a los haberes jubilatorios y a las asignaciones familiares en noviembre de 2026.

El esquema que regula la actualización mensual está establecido por el Decreto 274/2024, que vincula la movilidad al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses antes. De este modo, el IPC de septiembre opera como referencia directa del incremento que percibirán en noviembre los beneficiarios del sistema previsional: jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas.

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El porcentaje de aumento surge de manera automática a partir del dato oficial del Indec, sin que se requiera un decreto adicional del Poder Ejecutivo para su aplicación. Distinto es el caso del bono extraordinario, cuya continuidad y monto dependen de una decisión específica del Gobierno, que hasta el momento no confirmó si mantendrá el refuerzo de $70.000 durante noviembre.

Los nuevos valores de jubilaciones y pensiones

Con el nuevo porcentaje de movilidad, y de mantenerse el esquema de bono vigente en octubre, los valores para noviembre quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $444.084,22
  • Jubilación mínima con bono: $515.437,32
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.267,37
  • PUAM con bono: $428.126,02
  • Pensiones no contributivas: $310.860,60
  • Pensiones no contributivas con bono: $383.719,25
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $444.084,22
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $516.942,87
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.578,45
  • AUH con Discapacidad: $519.601,71
infografia

La inflación de septiembre aceleró respecto de agosto

El resultado de septiembre mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente al 1,7% de agosto, que había sido la menor variación mensual en 14 meses. Con la cifra conocida este martes, el IPC acumuló 23,6% en los primeros nueve meses del año.

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El dato quedó en línea con las expectativas del mercado. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), había ubicado la mediana de las estimaciones privadas en 1,9% para septiembre. Entre las consultoras, C&T Asesores Económicos había proyectado 1,9%, mientras que Fundación Libertad y Progreso y Eco Go estimaron 2% y Equilibra calculó 2,1 por ciento.

Por divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los incrementos mensuales, con una suba de 3,1%, seguida por Educación, que aumentó 3 por ciento. En el otro extremo, Restaurantes y hoteles registró la variación más baja, con 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado avanzó 1,4 por ciento. El IPC Núcleo, que excluye estacionales y regulados, subió 1,7%, con incidencia de las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

Diferencias regionales y proyecciones hacia adelante

La inflación de septiembre mostró variaciones dispares entre regiones. El Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron aumentos del 2%, por encima del promedio nacional. En cambio, el Noroeste y Cuyo marcaron subas del 1,9%, el Noreste alcanzó 1,7% y la Patagonia exhibió la menor variación, con 1,4 por ciento.

Antes de la difusión del dato nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires ya había marcado 1,8% en septiembre, una décima por encima del registro de agosto. Esa medición, con una canasta y ponderaciones distintas de las del Indec, había anticipado a vivienda, alimentos, salud y educación como los rubros de mayor incidencia.

El REM ubicó la mediana de las proyecciones en 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre, 1,8% para diciembre y 1,6% tanto para enero como para febrero de 2027. Para todo 2026, los participantes del relevamiento proyectaban una variación de entre 30% y 30,3 por ciento.

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